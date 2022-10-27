«Хотел завершить карьеру как Зидан». Павлюченко рассказал о 8-матчевой дисквалификации

Экс-игрок «Спартака» и сборной России все объяснил в интервью «Матч ТВ».

Экс-игрок «Спартака» и сборной России все объяснил в интервью «Матч ТВ».

В четверг КДК РФС дисквалифицировал 40-летнего Павлюченко, выступающего за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения в матче Второй лиги с «Космосом». После этого Павлюченко объявил об уходе из команды и завершении карьеры.

«Матч ТВ» выяснил подробности последнего матча в карьере Павлюченко и его дисквалификации.

— Роман, апелляцию будешь подавать?

— Дали и дали дисквалификацию, не вижу смысла подавать апелляцию.

— В карьере у тебя не было больших дисквалификаций, а тут — 8 матчей.

— Я всегда спокойный был, но тут дело в другом. Закипел, потому что поразился молодежи, которая играет во второй лиге. Как они ведут себя, как с судьями разговаривают. Просто удивляет это. Я из-за этого настолько завелся, что, честно, хотел проучить одного.

Не знаю сколько ему лет, но так с судьями общаться! Я пытался ему рот закрыть: «Чего ты споришь, чего ты рассказываешь? Он назначил штрафной, чего ты лезешь? Уйди отсюда». А он лезет и лезет, посылает судью. Я вообще в шоке был. Хочу сейчас просто обратиться в КДК: «Вы лучше обращайте на это внимание, а не на то, что 40-летний мужик, когда уходил с поля, ударил там какую-то железку».

Сегодняшняя молодежь просто распустилась. Каждый свисток они подбегают к судье: «Ты чего делаешь? Ты что творишь? Ты как судишь?». Ну что это за разговоры? Удивляюсь, как судьи это терпят. Говорю ему: «Дай ты желтую! Почему он может тебя послать? Один-второй». Ну вы чего? Если они не могут, вот пришлось мне вмешаться в эти разговоры. Пришлось схватить его [игрока «Космоса»] за майку, сказать пару ласковых.

Поражает, что парни, которым еще нет 20, которые пока по мячу толком попасть не могут, а чего-то тут бегают и каждый свисток комментируют. Пытаешься их успокоить: «Ты чего, молокосос, тебе еще рано с судьями говорить». Надо молодежь чуть опускать на землю. В нашей команде тоже есть ребята, которые кипят. Говорю им: «Пацаны, я в РПЛ себе такого позволить не мог — бросаться на судей, посылать их, а вы во втором дивизионе, ничего не добившись, чего-то начинаете рассказывать». Эта ситуация меня спровоцировала.

— Тебя молодой не посылал?

— Меня не посылал, но тоже пытался мне рот закрыть. Я ему пригрозил, чтоб замолчал, а он: «Сам закройся». Поэтому пытался его схватить [за майку] — и судья меня удалил за это. Пришлось еще объясниться с молодым в подтрибунном помещении, что нельзя так себя вести: «Ты еще сосунок, чтобы кому-то рты закрывать».

КДК распиарили эту тему, все пишут об этом, звонят. Они, конечно, молодцы, дали мне 8 игр, типа они крутые. Да нифига вы не крутые! Дайте 80 игр, хоть 150. Вы должны на другое обращать внимание.

— Может, стоило приехать и объясниться на КДК?

— Бесполезно. У меня уже было удаление во второй лиге — была похожая провокация, но уже с арбитром. Приезжал на КДК, пытался им что-то объяснить, но все впустую. Поэтому сегодня не было смысла ехать туда. Ну дали 8 матчей, навели шумиху. Молодцы. Но не тем они занимаются.

— Ты, по сути, второй раз объявил о завершении карьеры. После первого раза ты вернулся на профессиональный уровень, с которого сейчас все-таки уходишь. Как тебе такое завершение?

— Можно сказать, принес себя в жертву ради светлого будущего российского футбола (улыбается). Хотел обратить внимание КДК на все, что происходит во второй лиге. Хотя я знаю, что главный арбитр поучаствовал [в дисквалификации], написал, что я пытался ударить [другого игрока] или чего-то еще.

Считаю, судьи тоже должны уважать себя, не терпеть, когда их 20-летний парень посылает. В РПЛ такого не слышал и не видел, честно. Вот на это важно обращать внимание.

Понятно, что то, что я сделал, меня не красит. Но я тоже футболист, не умею проигрывать — и такая ситуация меня спровоцировала. Не сдержался. Решил проучить молодого, показать, что так себя вести нельзя, что надо чуть-чуть знать, кого посылать, кому рот закрывать. Сначала надо чего-то добиться в футболе, а потом уже с судьями постоянно спорить: прав он или нет.

Вспоминаю начало 2000-х, когда сам был молодым. За такое поведение мне бы так навешали после матча, что мама не горюй. Я бы потом год не смог бы собраться, чтобы потренироваться. А сейчас до молодежи не дотронься, ничего не скажи ей. Понятно, что так учить тоже не надо, но как-то показывать им, что такое поведение их не красит, необходимо.

Каждый свисток — они несутся к судьям. Я молча бегаю, вы чего рассказываете?

— Теперь будешь играть за «Матч ТВ» в Медиалиге?

— Да, завтра матч. Буду спокойно играть в Медиалиге.

— «Наши парни» из РФС не пробовали тебя переманить?

— Я уже к тому моменту договорился с Костей Геничем, что буду выступать за «Матч ТВ». Когда «Наши парни» позвонили, ответил, что уже договорился — и они чуть опоздали.

— У тебя яркая карьера — голы за «Тоттенхэм», «Спартак», Евро-2008. И уход получился тоже ярким.

— Просто хотел как Зидан завершить карьеру, но без удара ушел (улыбается).

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