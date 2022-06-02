ЦСКА закрыл кредиты по стадиону, «Спартак» и «Зенит» работают с фанатами на уровне Европы. Разбор отчета по финансам клубов РПЛ

Вчера РФС на своем сайте опубликовал финансовые отчеты по клубам РПЛ за 2021 год. Мы разобрали ключевые моменты вместе с бывшим исполнительным директором «Локомотива» и экспертом по спортивному бизнесу Алексеем Киричеком.

Главное из разбора:

«Спартак» сделал сумасшедший прогресс по коммерческим доходам

Похоже, ЦСКА наконец-то закрыл все кредиты по строительству своего стадиона. Операционные расходы клуба упали в 4 раза

Самый рентабельный клуб лиги — «Рубин», самый бедный — «Уфа». «Локомотив», несмотря на огромный минус, не самый убыточный

«Зенит» генерирует 25 процентов от всех доходов клубов. Это не очень хорошо для лиги

«Краснодар» — лидер по вложениям в молодежный футбол, а «Крылья» вкладывают удивительно мало

«Спартак» и «Зенит» зарабатывают на болельщиках на уровне Европы. Работа в дни матчей «Арсенала», «Ахмата» и «Химок» — грусть (покрывают меньше 1 процента всех расходов)

Недавно мы делали большой материал по финансам «Локомотива». Тогда разбирали цифры, предоставленные для налоговой. Особых отличий с текущим отчетом для РФС нет, поэтому ситуации в «Локо» касались незначительно, акцентируя внимание на других клубах.

— Что главное надо отметить по отчетности РФС по клубам за 2021 год?

— Во-первых, что это консолидированная отчетность. Поэтому там указан не АО «ФК «Локомотив», а ГК «Локомотив» — группа компаний. «Зенит», например, в общую отчетность добавил показатели баскетбольного клуба, который приносит убыток 500 млн рублей. Второй момент: сумасшедший по сравнению с прошлыми годами прогресс «Спартака» в плане коммерческих доходов. В 2020-м они были 5,4 млрд рублей, сейчас — 9,4 млрд. Видимо, клуб активно привлекал спонсоров или успешно поработал с имеющимися.

Кто-то может сказать, что самый убыточной клуб лиги «Локомотив» (минус 2,3 млрд рублей), но если учитывать совокупность показателей, то у «Уфы» цифры хуже. Клуб заработал за год 730 млн рублей, а убыток получил — минус 300 млн. Если убыток поделить на доходы, это так называемая рентабельность, получается — минус 40 процентов. У «Локо» — только минус 30. Также можно сказать, что «Уфа» на самом деле самый бедный клуб лиги. Даже новичок РПЛ «Нижний Новгород» получил за год почти миллиард рублей.

Любопытно, что самым рентабельным клубом, у которого больше всего прибыль (1,18 млрд рублей), стал «Рубин», который в итоге вылетел. Ну, так бывает.

Другой важный момент — по ЦСКА. Если сравнивать с предыдущими отчетами, то у клуба, похоже, завершена история, связанная со строительством стадиона и обслуживанием всех понесенных расходов на его строительство. Сейчас ЦСКА показал отчетность без всяких списаний, переводов, расходов, имеющих отношение к стадиону.

Скорее всего, они перенесли стадион на баланс клуба и больше не должны платить проценты по кредитам. В 2020-м в прочих операционных расходах у ЦСКА было 11 млрд рублей, в этом — 2,8 млрд. Это уже более-менее футбольные цифры, сопоставимые с другими клубами. Прошлогодние показатели, думаю, были как раз связаны с переводом стадиона на баланс клуба.

— Есть разговоры, что финансирование «Спартака» может сократиться. В следующем году будет совсем другая отчетность?

— Посмотрим. В 2020-м акционеры жаловались, что нет денег, что идет ковид и все остальное, но в итоге в 2021-м коммерческие доходы клуба выросли на 4 млрд. Причем Лига Европы дала всего 1 млрд, а основной прирост все же идет от спонсоров.

Если будет сокращение, то есть вопрос, с какой суммы — с 5,4 млрд (за 2020 год) или с 9,4 (за 2021-й)? Тем более что операционные расходы у «Спартака» возросли. Он теперь второй по этому показателю после «Зенита».

— У «Зенита» коммерческие доходы за 2021 год — почти 18 млрд рублей. Это клуб из другой лиги просто в финансовом плане?

— «Зенит» все время имеет большие доходы, чем другие команды. В прошлом году было 16 млрд, сейчас — 18. При этом основной доход идет от коммерческих партнеров, где они прибавили почти на миллиард. Дополнительно увеличили доходы на болельщиках — плюс 300 млн.

Конечно, если на один клуб приходится 25 процентов доходов всех клубов РПЛ (18 млрд из 71,3 млрд рублей. — «Матч ТВ»), это большая пропорция и очень плохо для лиги. Это не значит, что их нельзя обыграть в футбол на поле. Но успех любой лиги зависит от наличия конкурентного баланса, и когда самый первый идет с большим отрывом от других, то уменьшается долгосрочный успех такого соревнования, теряется к нему интерес.

— «Зенит» выделяет на молодежный футбол (около 700 млн рублей) в два-три раза больше, чем отдельные московские клубы. О чем это говорит?

— Здесь вопрос не в том, сколько выделяют — 200, 300, 500 млн. Важнее, какая доля расходов идет на молодежный футбол. «Зенит» тратит 700 млн, но у него и бюджет другой, извините. «Краснодар», например, при бюджете в 2 с лишним раза меньше, чем у Зенита, тратит на молодежный футбол 1 млрд рублей. И кто в таком случае молодец?

Эту статью расходов надо смотреть относительно всего бюджета. Конечно, желательно хотя бы 5 процентов от расходов отдавать на молодежный футбол. Но это работа на долгосрочный результат — не все этим готовы заниматься.

Плюс надо понимать, как формируется эта статья в отчетности РФС. Вносят ли сюда зарплаты на 18-летних игроков, которые уже работают с основной. Потому что меньше всех в лиге на молодежный футбол дают «Крылья» — 8 млн рублей. Это что такое? Они вообще не инвестируют в академию? Потому что это меньше одного процента от их бюджета.

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

— У «Ахмата» два года подряд коммерческие доходы — 0. Как это?

— При этом прочие операционные доходы большие. Видимо, «Ахмат» все время финансируется за счет каких-то прочих доходов. Может, это какой-то фонд, который выделяет средства клубу, но по отчетностям они не идут как спонсорские деньги. Может, какая-то благотворительность.

— Наши клубы сильно проседают по заработкам в дни матчей? По сравнению с Европой.

— Ну почему? «Зенит» и «Спартак» выглядят очень даже симпатично в этом плане — даже на фоне европейских клубов (чуть больше 1 млрд рублей у обоих клубов. — «Матч ТВ»). Они зарабатывают очень хорошие деньги в дни матчей. Но вот остальные — да, есть вопросы.

«Химки» заработали на болельщиках 8 млн рублей, «Ахмат» — 6 млн, «Арсенал» — 13 млн. Хочется сказать: «Ребят, ну как так?» Это именно те показатели, над которыми менеджеры должны работать. Можно много чего говорить, приводить причины таких цифр, но это все равно очень мало.

Тем более если взять тот же тульский «Арсенал» — в городе очень любят футбол, болельщик есть, но всего 13 млн за год. Да, это больше, чем в 2020-м, но все равно это слезы, смешные деньги. Знаете, есть такой показатель: сколько клубу приносят болельщики в соотношении с расходами клуба, какую часть расходов они покрывают. В случае с этими командами заработки на болельщиках покрывают меньше одного процента от всех расходов. Это очень мало.

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