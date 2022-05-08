«Локомотив» - «Рубин». Онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция.
- В последних 12 матчах РПЛ у «Рубина» — 9 поражений, ничья и одна победа. В предыдущем туре команда Слуцкого проиграла 0:6
- «Локомотив» дважды подряд проиграл в РПЛ перед этим матчем
- После 27 туров «Локо» идет на шестом месте (41 очко), «Рубин» — 13-й (29 очков)
Прямая трансляцияЛокомотив — Рубин. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 28
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Чемпионат России. 28 тур
«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0. LIVE
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильгор, Лисакович