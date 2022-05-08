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18:25 Хоккей. Международный турнир "Liga Stavok St. Petersburg Cup". Финал. Прямая трансляция.

«Локомотив» - «Рубин». Онлайн и лучшие моменты

18:52
«Локомотив» - «Рубин». Онлайн и лучшие моменты
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Прямая трансляция.
  • В последних 12 матчах РПЛ у «Рубина» — 9 поражений, ничья и одна победа. В предыдущем туре команда Слуцкого проиграла 0:6
  • «Локомотив» дважды подряд проиграл в РПЛ перед этим матчем
  • После 27 туров «Локо» идет на шестом месте (41 очко), «Рубин» — 13-й (29 очков)

Прямая трансляция

Локомотив — Рубин. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 28

Лучшие моменты:

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Чемпионат России. 28 тур

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0. LIVE

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильгор, Лисакович 

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