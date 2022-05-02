Российский футбол забанен везде. Список последствий

Полная изоляция.

Полная изоляция.

1. Российские клубы отстранены от еврокубков на сезон-2022/23

«Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов-2022/23. Его место в группе займет чемпион Шотландии.

2-я команда (сейчас — «Динамо») не попадет в квалификацию ЛЧ. 3-й клуб РПЛ (сейчас — «Сочи») или победитель Кубка России не попадет в группу Лиги Европы.

4-е и 5-е места чемпионата России (сейчас — ЦСКА и «Краснодар») останутся без Лиги конференций.

2. Отстранение от еврокубков = падение в таблице коэффициентов

Мы уже писали, что это будет иметь очень серьезные экономические последствия для нашего футбола. Даже без отстранения российский футбол терял бы примерно 71 млн евро за сезон (7 млрд рублей в год). По данным исследования РФС, в ближайшие 7 лет потери составили бы 500 млн евро только из-за падения в таблице коэффициентов.

— Российский футбольный союз проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров. По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более 500 млн евро в течение ближайших 7 лет. При этом сумма потерь в случае длительного отстранения российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно вырастет.

По решению УЕФА за пропущенный сезон-2022/23 России будет начислено наименьшее количество баллов, набранных ее клубам за последние пять сезонов (4,333 балла). По нашим оценкам, в июне 2023 года Россия опустится на 25-28 место в таблице коэффициентов. Таким образом, квота в случае снятия бана сократится и будет следующей: 1 — ЛЧ (2-й раунд квалификации), 0 — в ЛЕ, 3 — в ЛК.

Итог: решение УЕФА фиксирует наш обвал в таблице коэффициентов без возможности быстрого возвращения. Обвал в таблице означает для экономики российского футбола потери (и без того очень большие), существенно превышающие 500 млн евро в ближайшие 7 лет.

3. Удерживать легионеров в РПЛ станет еще сложнее

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Решение УЕФА увеличит отток легионеров из РПЛ летом. В марте–апреле у ведущих клубов РПЛ был аргумент, что бан не распространится на еврокубки, это помогло сдержать отъезд. В текущей реальности останется только один аргумент — большие контракты, которые иностранцам не повторит никто. Но с учетом проблем с выводом денег из России и лояльного отношения УЕФА к расторжениям и переходам из РПЛ без понятного механизма трансферных выплат, появляется большой соблазн даже для самых позитивно настроенных иностранцев.

То есть европейский клуб может дать игроку РПЛ более щедрую зарплату (чем он получил бы в обычных обстоятельствах), понимая, что есть возможность сэкономить на переходе. Я не вижу возможностей для наших клубов удерживать легионеров, к кому будет интерес из Европы. Наш прогноз: уедут почти все футболисты с истекающими договорами + арендованные до лета + качественные легионеры, на которых будет малейших спрос.

В перспективе нескольких лет лига лишится всех легионеров уровня, что есть сейчас. Даже если предположить, что кому-то из наших больших клубов удастся сохранить часть иностранцев на следующий сезон без еврокубков и им смогут платить по текущим большим контрактам, то все равно легионеры не будут продлевать контракты в ближайшем будущем.

4. Сборная России отстранена от Лиги наций

Это решение означает для нашей сборной неизбежное падение в рейтинге ФИФА и УЕФА. Нет матчей (даже товарищеских) — нет баллов за них, когда все остальные будут играть и набирать баллы. Ранее сборная была лишена шансов сыграть в стыках ЧМ, и пропуск турнира также негативно скажется на наших позициях. Сейчас Россия 19-я в рейтинге УЕФА и 36-я в рейтинге ФИФА.

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Совсем незначительный итог бана: Россия перейдет в третий дивизион Лиги наций.

Все это прямым образом повлияет на наши шансы отбора на крупные турниры после снятия бана. Если рассматривать самый позитивный сценарий, по которому Россию допустят к отбору на Евро-2024, то наша сборная будет в третьей (или даже четвертой) корзине жеребьевки. Мы пропускаем Лигу наций, соответственно, будем лишены этой страховки в случае неудачи в отборе. Соответственно, единственная возможность квалифицироваться — попасть в первую двойку группы. Сложная задача, но теоретически выполнимая с учетом лояльного отбора (24 команды в финальной части).

Гораздо серьезнее наш спад в рейтинге ФИФА скажется на отборе ЧМ-2026. На ЧМ от Европы попадет 16 команд. Шансы на комфортный отбор будут у первой корзины, то есть нужно быть в числе первых 10 команд по рейтингу УЕФА (такая задача ставилась в РФС до событий 24 февраля). Но теперь она перестает быть актуальной. Последует спад минимум до третьей корзины, попасть на ЧМ из нее будет невероятно сложно. Показательно, что на ЧМ-2022 из третьей корзины жеребьевки отбора не попал никто (шанс остался только у Шотландии).

5. Наш футбол забанен абсолютно на всех уровнях

Сборная России U-21 исключена из отбора Евро-2023. Результаты предыдущих 6 матчей аннулированы (шли вторыми после Испании)

Наши клубы отстранены от участия в юношеской Лиге чемпионов

Мужские и женские сборные России U-17 и U-19 исключены из чемпионатов Европы-2022/23

Женская сборная России не примет участие в Евро-2022, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии. Наша команда победила в стыках Португалию, именно эта сборная заменит Россию финальной части

Также женская команда России исключена из квалификации ЧМ-2023. Результаты всех сыгранных матчей аннулированы

Сборная России по футзалу отстранена от квалификации на Евро-2024

В сезоне-2022/23 в футзальной Лиге чемпионов не будет представителей России

6. Заявка сборной России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 признана недействительной

Исполнительный комитет УЕФА заявил, что заявки Российского футбольного союза на проведение Евро-2028 и Евро-2032 признаны недействительными в соответствии со статьей 16.02 регламента о подаче заявок на финалы и финальные стадии турниров УЕФА.

Мотивировка: «Каждая сторона, подавшая заявку, должна действовать таким образом, чтобы не причинять потенциальный ущерб репутации УЕФА, финала или финальной стадии турнира УЕФА, другого претендента (или сотруднику, офицеру или представителю вышеперечисленных), заявочного процесса или европейского футбола». Более того, «команде организатора автоматически гарантируется место в финальной стадии». Учитывая неопределенность, когда дисквалификация будет снята, принятие заявки РФС шло бы в разрез с решением исполкома УЕФА от 28 февраля 2022 года, отстранившего до последующих распоряжений все российские команды от участия в турнирах УЕФА для сборных и клубов. Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в готовности к проведению дополнительных заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений, если это потребуется».

Наш футбол оказывается в полной изоляции минимум на сезон-2022/23.

Реакция РФС: РФС выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений.

7. РФС и РПЛ должны будут принять ряд антикризисных решений

Решения УЕФА от 2 мая снимают неопределенность. Теперь нужны решения от РФС и РПЛ. Главные вопросы:

1. Формат следующего сезона РПЛ: каким он будет? Расширение? Или сокращение, чтобы минимизировать потери в качестве? Может быть, плей-офф?

2. Будет ли вылет по итогам текущего сезона? Стыковые матчи с ФНЛ? Строгие критерии по лицензированию остаются в силе или клубы с проблемной инфраструктурой («Алания», «Факел») все-таки будут допущены до РПЛ, если заслужат повышение по спортивному принципу?

3. Каким будет лимит? Очевидно, что недавно принятая формула (13 в заявке + 8 на поле с поминутной оплатой в общий фонд) неактуальна.

4. Последует ли обсуждаемое возрождение Кубка лиги?

5. Возможно, будет возвращение к системе «осень-весна»?

6. Как будет жить сборная России? Есть ли возможность играть с кем-нибудь, не нарушая правила УЕФА?

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