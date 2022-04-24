ЦСКА – «Динамо». Заболотный против Смолова. Онлайн дерби!

Прямая трансляция центральной игры тура.
- В последних четыре матчах у ЦСКА две ничьи и два поражения;
- После 25 туров ЦСКА набрал 44 очка (четвертое место), «Динамо» — 52 (второе место);
- Состав ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен, Заболотный;
Состав «Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захярян, Шиманьски, Моро, Смолов.
Прямая трансляцияЦСКА — Динамо. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 26
Чемпионат России. 26-й тур
ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — начало в 19:30 по мск
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