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19:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

ЦСКА – «Динамо». Заболотный против Смолова. Онлайн дерби!

19:10
ЦСКА – «Динамо». Заболотный против Смолова. Онлайн дерби!
Фото: © premierliga.ru
Прямая трансляция центральной игры тура.
  • В последних четыре матчах у ЦСКА две ничьи и два поражения;
  • После 25 туров ЦСКА набрал 44 очка (четвертое место), «Динамо» — 52 (второе место);
  • Состав ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен, Заболотный;

  • Состав «Динамо»: Шунин, Евгеньев, Варела, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захярян, Шиманьски, Моро, Смолов.

Прямая трансляция

ЦСКА — Динамо. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 26

Чемпионат России. 26-й тур

ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — начало в 19:30 по мск

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