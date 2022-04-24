«Ростов» — «Спартак». Онлайн матча Карпина против бывшей команды

Прямая трансляция.
- Карпин после возвращения в «Ростов» в 6 матчах набрал 13 очков
- После 25 туров у «Спартака» и «Ростова» по 31 очку
- В первом круге команды сыграли 1:1
Прямая трансляцияРостов - Спартак. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 26
Чемпионат России. 2021-22. Тур 26
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — начало в 16:30
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