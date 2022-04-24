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16:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.

«Ростов» — «Спартак». Онлайн матча Карпина против бывшей команды

16:20
«Ростов» — «Спартак». Онлайн матча Карпина против бывшей команды
Фото: © ФК «Ростов»
Прямая трансляция.
  • Карпин после возвращения в «Ростов» в 6 матчах набрал 13 очков
  • После 25 туров у «Спартака» и «Ростова» по 31 очку
  • В первом круге команды сыграли 1:1

Прямая трансляция

Ростов - Спартак. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 26

Чемпионат России. 2021-22. Тур 26

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — начало в 16:30 

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