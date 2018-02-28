Погребняк забил. Он очень давно этого не делал

В матче 1/4 финала Кубка России «Тосно» победил «Луч-Энергию» (2:1) и вышел в полуфинал турнира, а победный мяч на счету Павла Погребняка. Он очень давно не забивал.

Если не считать три гола в молодежном первенстве в сезоне-2017/18 – все-таки это как-то несерьезно для человека, который громил «Баварию» и достойно выступал в Германии и Англии, то Погребняк на взрослом уровне не забивал больше 28 месяцев! Последний раз он отличался 25 октября 2015 года, когда «Динамо» еще под руководством Андрея Кобелева проиграло «Спартаку» в Химках – 2:3.

После этого Погребняк провел 11 матчей в РФПЛ, 8 – в ФНЛ, не забив ни в одном из них. И чем дальше, тем больше ссорился с руководством бело-голубых. В итоге этой зимой клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с футболистом, обвинив его в нарушении соглашения. Погребняк подал в Палату по разрешению споров РФС. И перешел в «Тосно», забив в первом же матче.

Кубок России. 2017-18. 1/4 финала

«Тосно» (Тосно) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:1 (2:0)

Голы: Буйволов, 22 (ВИДЕО). Погребняк, 27 (ВИДЕО). — Мязин, 51 (ВИДЕО).

Статистика и текстовая трансляция

Гол Погребняка:

Тосно – Луч-Энергия. 2:0. Павел Погребняк забивает спустя 28 месяцев

Другие голы в матче:

Тосно – Луч-Энергия. 1:0. Андрей Буйволов открывает счет

Тосно – Луч-Энергия. 2:1. Андрей Мязин сокращает отрыв

Фото: ФК «Тосно»

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