«Спартак» разгромил «Енисей» и вышел в финал Кубка России впервые за 16 лет

«Динамо» – «Спартак», 29 мая, «Лужники».
- Путь «Енисея» в Кубке России: «Знамя», «Крылья», «Локомотив», «Рубин»
- Путь «Спартака»: «Кубань», ЦСКА
- «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые за 16 лет. В последний раз красно-белые играли в финале сезоне-2005/06
- На 21-й минуте «Спартак» вышел вперед. Квинси Промес убежал один на один с Опариным и уверенно реализовал
- На 57-й минуте Бакаев с паса Промеса удвоил преимущество, а в концовке Соболев установил окончательный счет — 3:0
- Накануне «Динамо» уверенно вышло в финал, разгромив «Аланию» (3:0)
- Решающий матч состоится 29 мая в «Лужниках». «Спартак» и «Динамо» никогда не играли в финале Кубка России (только в Кубке СССР 72 года назад)
Кубок России. Полуфинал
«Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (1:0)
Голы: Промес, 22. Бакаев, 57, Соболев, 87.