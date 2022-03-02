«Спартак» разгромил «Кубань» в Кубке: Ваноли одержал первую победу в карьере, у Николсона – хет-трик, у Промеса – дубль

Все было решено уже к 20-й минуте.
- «Спартак» на своем поле с крупным счетом обыграл «Кубань» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
- Все вопросы «Спартак» снял в течение 20 минут: Квинси Промес оформил дубль, а Шамар Николсон забил свой дебютный гол за «Спартак». После перерыва ямайский форвард отличился еще дважды
- Также без забитого мяча не ушел и еще один легионер — вышедший на замену Джордан Ларссон, для которого это всего второй гол в сезоне
- Тремя результативными передачами отметился пришедший в «Спартак» зимой Даниил Хлусевич
- Для 49-летнего Паоло Ваноли, возглавившего «Спартак» в декабре, это первая победа в карьере в роли главного тренера профессиональной команды
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
«Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар) — 6:1 (3:0)
Голы: Промес, 6, 17. Николсон, 20, 62, 86. Ларссон, 83 — Джикия, 55 (в свои ворота)
«Спартак»: Максименко, Джикия (Чернов, 78), Литвинов, Кофрие, Айртон, Умяров (Пруцев, 78), Мартинс, Хлусевич, Промес (Ларссон, 70), Бакаев (Игнатов, 69), Николсон
«Кубань»: Нестеренко, Ведерников (Рыбин, 24), Хомуха, Эдиев, Большаков, Сидоров (Карев, 81), Сапета, Петров, Алейников (Кулишев, 71), Гурфов (Безденежных, 70), Лаук (Маркин, 81)