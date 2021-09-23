ЦСКА стартовал в Кубке России с победы в Ижевске: Ахметов, Кучаев, Зайнутдинов и Заболотный организовали разгром

Семикратный обладатель трофея разгромил аутсайдера из ФНЛ-2.
- «Зенит-Ижевск» на своем поле уступил ЦСКА в матче второго тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России
- Алексей Березуцкий выступил на эту игру смешанный состав: опытных игроков разбавила молодежь — Тороп, Каптилович, Дауров, Багринцев и Яковлев
- Результат же сделали игроки основной обоймы: Ахметов и Кучаев отличились в первом тайма, вышедшие на замену Зайнутдинов и Заболотный — во втором
- Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала. Пять клубов, которые в этом сезоне выступают в еврокубках («Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Сочи» и «Рубин») освобождены от группового этапа. Результаты остальных матчей, сыгранных в среду, можно узнать здесь
- «Зенит-Ижевск» идет на последнем месте в четвертой группе ФНЛ-2, у команды 9 поражений в 9 матчах. В первом туре группового этапа Кубка России ижевский «Зенит» уступил «Металлургу» из Липецка
- ЦСКА сыграет с «Металлургом» в третьем туре группового этапа 27 октября. Победитель этого матча выйдет в 1/8 финала
БЕТСИТИ Кубок России 2021/22. 2-й тур
«Зенит-Ижевск» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2)
Голы: Ахметов, 9. Кучаев, 24. Зайнутдинов, 76. Заболотный, 90
ЦСКА: Тороп, Набабкин, Каптилович, Бистрович, Дауров (Обляков, 74), Багринцев (Чалов, 64), Мухин (Зайнутдинов, 64), Бохинен, Кучаев, Ахметов, Яковлев (Заболотный, 64)
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