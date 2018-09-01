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Известные болельщики «Зенита»: «Дзюба забьет, а Радимову придется есть ведро раков»

Сергей Циммерман
16:03
Известные болельщики «Зенита»: «Дзюба забьет, а Радимову придется есть ведро раков»
Перед воскресной суперигрой в Петербурге на пять вопросов «Матч ТВ» ответили три известных болельщика сине-бело-голубых: музыкант, актер и режиссер.

Чьи шансы на сей раз предпочтительнее – «Зенита» или «Спартака»?

Вячеслав Петкун, музыкант, певец лидер группы «Танцы минус»:

– По мне, у «Зенита» в подобных матчах всегда шансы предпочтительнее. Но статистика такова, что предсказать результат все равно невозможно. Даже если одна команда по ходу сезона играет хорошо, а другая не очень. Все что угодно может произойти. Но мне кажется, «Зенит», должен выиграть.

Владимир Шевельков, актер, режиссер:

– Я всегда за то, что у «Зенита» шансы выше.

Александр Рогожкин, режиссер, создатель фильма «Особенности национальной охоты»:

– У меня, как ни странно, ассоциация такая: если играем со «Спартаком» дома, шансы «Зенита» несколько хуже. Возможно, потому, что как-то присутствовал лично при таком поражении. Правда, мысленно потом сослался на то, что первый и последний раз взял с собой супругу. Но практика показывает: если петербуржцы нормально настроятся, то нормально сыграют.

От кого ждать больше сюрпризов – от Карреры или Семака?

Петкун:

– Мне кажется, от Карреры сюрпризов вообще больше не стоит ждать. Он все отсюрпризил уже в позапрошлом году. Что касается Семака, то как раз от него и стоит ждать неожиданных ходов. Думаю, мы получили самого основательного тренера за последние много-много лет. В том числе с точки зрения подхода к работе.

Шевельков:

– Полагаю, сюрпризов не будет. Но поскольку «Спартак» команда «неласковая», и «Зениту» надо с ней обходится неласково. То есть с самого начала выходить на поле, как на войну. И играть именно так. А иначе кто-нибудь возьмет и случайно приземлится тебе на ногу вместо газона или даст в зубы.

Рогожкин:

– Семак мне видится интереснее. В нем есть хорошая тренерская жилка. В чем-то даже с авантюрной ноткой, но в нормальной дозированной степени. Мне это нравится. Это должно быть в любом игроке и хорошем тренере. Каррера… Не знаю, как именно Семак собирается его обыгрывать, но слабые стороны у него есть. Думаю, Сергей о них тоже прекрасно осведомлен. А вообще нас хороший матч ожидает. Не только на поле, но и игра тренерского ума. Я ставлю на Семака, а чьи задумки лучше воплотятся в жизнь – встреча покажет. Тем она и интересна, что тут все от очень многих вещей зависит. В том числе – как тот или иной игрок чувствовал себя за завтраком или через мгновение после свистка арбитра.

В прошлом году «Зенит» выиграл дома 5:1, но стал пятым. Предпочтете тот же результат или более скромный счет и чемпионство?

Петкун:

– А можно комбинированный ответ: снова 5:1 и чемпионство. Это было замечательно.

Шевельков:

– Меня устроит победа с любым счетом и чемпионство. А еще меня сейчас устраивает, что Манчини уже нет в «Зените». Так что все сходится к хорошему.

Рогожкин:

– В прошлом году поймали кураж, подавили соперника, а дальше, что называется, пошло. Но это тоже хорошие качества. Что касается чемпионства – его надо иметь в виду всегда. Но как бы ни сыграли команды в воскресенье, заранее итоговую таблицу даже за несколько туров до финиша не предскажешь, не то что сейчас. Считаю, 5 команд реально на золото претендуют. «Зениту» в этом смысле хочется пожелать прийти в равновесие и грамотно распределить силы по дистанции. Мне кажется, это вполне в духе Семака-тренера. Прагматизм в определенной степени тоже должен присутствовать.

Забьет ли Дзюба?

Петкун:

– В том, что он забьет, не сомневаюсь. Но у меня другой вопрос. Интересно, на этот раз он свою «панамку» сделает или нет? Прошло ли это проклятие – не радоваться голам «Спартаку»? И еще такой момент. Если нападающий забивает своей бывшей команде и не радуется, то вратарь по логике вещей, пропуская от своей бывшей команды, не должен расстраиваться?

Шевельков:

– Конечно! А лучше – два!

Рогожкин:

– Мне хочется, чтобы он забил. Снова поймал в таком матче кураж, который для Дзюбы отличный допинг. Слышал, многие говорят – ему уже 30 лет. Господа, помилуйте, это не возраст для футболиста. Это – расцвет! Тем более у каждого он наступает в определенное время. У Дзюбы и раньше очень многое получались. Может, эмоции немного мешали. А теперь он еще и очень грамотно читает и анализирует игру. Это не значит, что он стоит на поле и думает. Наоборот – быстрее принимает верные решения на интуиции. То есть просчитывает все моментально. Приятно, что в нем это появилось.

Радимов и Глушаков поспорили на результат дуэли «Зенит» – «Спартак» по итогам двух матчей. Глушаков поставил на кон ведро раков, Радимов – 10 кг корюшки. Что вы готовы сделать предметом подобного спора?

Петкун:

– Вообще я корюшку больше люблю, чем раков. Но думаю, что Радимов их получит. Только вот как он один с этим ведром будет справляться?

Шевельков:

– Прежде чем спорить, хотел бы знать, кто будет судить эти матчи.

Рогожкин:

– Вообще-то не любитель таких вещей. Но раз вы спросили – легкий марафон Петербург – Пушкин. А съесть ведро раков – это же чистый протеин! Пользы никакой. Но если психологически «Зенит» настроится, Радимов спор выиграет. 

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Михаил Киреев, РИА Новости/Евгений Одиноков, РИА Новости/Галина Кмит, РИА Новости/Владимир Астапкович, ФК «Зенит», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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