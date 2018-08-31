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ЦСКА представил новичка сумасшедшим роликом. Видео

12:11
ЦСКА представил новичка сумасшедшим роликом. Видео
Армейцы круто объявили о переходе японского форварда Такумы Нисимуры.

Московский ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Такумы Нисимуры.

  • Контракт с ним рассчитан на четыре года.

  • Детали трансфера не раскрываются.

  • Соглашение Нисимуры с прежним клубом было рассчитано до конца 2018 года.

  • Стоимость игрока по оценками Transfermarkt – 450 тыс. €

  • Нисимуре 21 год, ранее он выступал за клуб «Вегалта Сендай». 
  • В 24 матчах японской джей-лиги он забил 11 голов.
  • Фанаты окрестили форварда «открытием сезона в Японии».
  • Его стиль сравнивают с игрой Карлоса Тевеса в «Ювентусе».

  • Напомним, что за ЦСКА с 2010 по 2013 год выступал японский полузащитник Кейсуке Хонда.

  • Пресс-служба армейцев в своем Twitter поприветствовала новичка психоделическим видеороликом.
https://twitter.com/pfc_cska/status/1035437073002627072

Фото: ПФК ЦСКА

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