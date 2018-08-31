ЦСКА представил новичка сумасшедшим роликом. Видео

Московский ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Такумы Нисимуры.
- Контракт с ним рассчитан на четыре года.
Детали трансфера не раскрываются.
Соглашение Нисимуры с прежним клубом было рассчитано до конца 2018 года.
Стоимость игрока по оценками Transfermarkt – 450 тыс. €
- Нисимуре 21 год, ранее он выступал за клуб «Вегалта Сендай».
- В 24 матчах японской джей-лиги он забил 11 голов.
- Фанаты окрестили форварда «открытием сезона в Японии».
- Его стиль сравнивают с игрой Карлоса Тевеса в «Ювентусе».
Напомним, что за ЦСКА с 2010 по 2013 год выступал японский полузащитник Кейсуке Хонда.
- Пресс-служба армейцев в своем Twitter поприветствовала новичка психоделическим видеороликом.
Фото: ПФК ЦСКА