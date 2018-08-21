В «Спартаке» двоевластие? Да, примерно как в семьях

В «Спартаке» появился тренер, который выбегает к бровке и подсказывает футболистам. При живом Каррере! Что здесь удивительнее: этот факт или, скорее, впечатление, сложившееся после ответного матча с ПАОК, или страх, возникший по этому поводу?

Последние минуты той трагической игры заставили нас смотреть на действия спартаковского штаба через оптику нашей же панической атаки. «Что он предпримет? Как он намерен спасаться?» Концентрация внимания на работе Карреры в какой-то момент стала чрезмерной, все надежды стали связаны именно с ним. Мы ждали какого-то фокуса, какого-то зримого воплощения на поле тех качеств, за которые Карреру ценят: обаяние и умение притянуть удачу.

Но ничего не происходило. Вот только в этой отделенной от остального фона фокусом нашего внимания сцене, собранной вокруг фигуры итальянца, появился какой-то периферийный раздражитель. Происходило что-то такое, чего раньше не происходило никогда. От главного тренера словно отделилась тень, которая в полном согласии с этим блуждающим сюжетом зажила своей жизнью.

Испанский тренер-ассистент Рауль Рианчо немного сломал нам шаблон: как будто на лед к фигуристу-одиночнику выкатился кто-то второй со своей произвольной программой. Казалось бы, есть два легких способа немедленно избавиться от своего зрительного дискомфорта. Например, осознать, что состояние «Спартака» в эти минуты обозначалось штормовым словом «полундра», когда нет никаких технических зон, когда забыты условности субординации и каждый, переживающий за дело, просто подчиняется рефлексам, бросаясь к полю, на котором пылает пожар, кто с ведром, а кто и с решетом.

Или способ несколько более сложный, для которого требовалось оторвать свой взгляд от спартаковской скамейки и задаться вопросом: а что там греки? Для них это были тоже тревожные минуты, и вокруг Рэзвана Луческу тоже бегали люди. Один из ассистентов, итальянец Кристиано Бакки, вел себя в точности так же, как Рианчо.

В штабе ПАОК в подчинении у Луческу-младшего – 13 человек. Два ассистента, аналитики, психолог, нутриционист. Странно предположить, что делом горит только главный, а остальные просто ходят на работу. И в авральном состоянии только одному контрактом позволено махать у поля руками, тогда как прочим предписано манекенное бесстрастие.

Но простые механизмы противодействия панике почему-то не сработали. Мы предпочли раздуть призрак собственного страха.

Ну, хорошо. А страх этот – за что? Почвой для испуга стало убеждение, будто Массимо Каррера существует в «Спартаке» на условиях незыблемого единоначалия, на которое никто и тени бросить не смеет. Но почва, если подвергнуть ее малейшему критическому исследованию, - зыбкая. Неужели забылось, что итальянец и сам в команду приглашался как помощник? Что в своей работе главным всегда совещался и совещается с членами штаба? Что в селекции его голос точно не единственный? Что немногословный в последнее время президент клуба волен время от времени вводить в коллектив Карреры футболистов по собственному усмотрению?

Незаметно установка «Спартак» должны тренировать спартаковцы» сменилась на «Спартак» должен тренировать только Каррера, всегда, и пусть ему никто не мешает». Почему-то было нормально, когда из-за спины тренера Дмитрия Аленичева выходил к бровке тренер Егор Титов, но чтобы такое творилось подле Карреры, новым шаблоном мышления не предусмотрено.

Вторая составляющая этой странной фобии: кого именно испугались? Мы пока не слишком хорошо представляем себе, что за человек этот Рианчо. Но ведь именно это и показательно. Испанец пять лет работал в штабе Курбана Бердыева. Вы можете себе представить, чтобы человек, склонный вести подкопы под главных тренеров, столько продержался в Казани? Ну, разве что он таился, как Эдмон Дантес, и копал медленно, буквально чайной ложкой.

Первым из украинских тренеров, который привлек его к работе, был Олег Блохин. Помните тренера Блохина в ФК «Москва»? О него можно было обжечься. И вот теперь мы должны поверить в то, что Блохин оказался профессионально неразборчив до степени тренерского самоуничтожения.

Рианчо работал в киевском «Динамо» с Сергеем Ребровым, два года помогал в сборной Украины Андрею Шевченко. «Я уже устал, и у меня даже были планы отдохнуть. Но мой друг Сергей Ребров меня пригласил, и я не мог ему отказать», - говорил Рианчо в интервью украинской редакции «Спорт-Экспресс» весной 2014 года. И указать на некие скрытые причины последовательного расставания испанца с двумя сильными личностями решился лишь анонимный шепоток, распространяющийся через сарафанное радио. Снова смешно: если подкрутить его ручку, на другом канале, выходит, передавали про то, что Рианчо – хороший и полезный. И вот его все наперебой у себя трудоустраивают.

Но на прослушке сарафана пусть сидят люди с особенно тонким слухом. Я же предлагаю несколько общедоступных слов Рианчо в открытых всем источниках. О себе, своей роли в командах, об отношениях с главным тренером. «Мы предоставляем Шевченко информацию, а он принимает решения, - говорил испанец осенью 2016 года в интервью программе «Профутбол». - У сборной Украины большой потенциал. Я видел много матчей молодежных команд, но нужно время и терпение, чтобы раскрыть этих игроков. В Испании и Германии все сборные с 15 лет работают по своей модели. Все должны придерживаться проекта Шевченко, с которым он пришел, и быть с ним».

«Я счастлив был работать в национальной сборной Украины, - сказано в июне 2018 года в сообщении «РБК-Украина». – Эти два года – невероятный опыт для меня. Но я соскучился по ежедневной работе. Я люблю каждый день быть в тренировочном процессе. Специфика сборной – это только 10 дней сбора раз в два месяца. Это главная причина, почему я оставляю главную команду Украины».

Полнее всего на интересующую нас тему Рианчо высказался осенью 2016 года в интервью программе «Великий футбол»: «Единственное, что даю Шевченко и Реброву – мою философию футбола. То, чему я уже научился, передаю мой опыт. С обоими работалось очень хорошо. <…> Роль главного тренера и помощника можно сравнить с ролью отца и матери в семье. Мать – та, которая постоянно поучает: убери, собери одежду, не шали. И каждый день на нас кричит. А папа – кто один раз крикнет, и этого хватает. Мне лично больше нравится роль мамы, поэтому я, возможно, не решался сделать следующий шаг. Были возможности стать главным тренером, но мне нравится моя роль. Такой шанс возникал и в Испании, и в Украине, и в России».

Возможно, «мама» все-таки передумала и в «Спартаке» решилась стать «папой». Если удержимся от смеха, надо сказать: страшное дело!

Фото: ФК «Спартак», РИА Новости/Алексей Филиппов, ФК «Динамо» Киев