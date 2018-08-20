Хохлов не боится «Спартака», «Уфа» – проблем с визами

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Уфой» в заключительном матче четвертого тура РПЛ (3:0).

Динамовцы открыли счет на 63-й минуте. С подачи Жоаозинью отличился нападающий Кирилл Панченко. За шесть минут до конца основного времени матча бразилец снова исполнил результативную передачу, на этот раз на Евгения Луценко. На последней минуте Жоаозинью уже отличился сам счет и установил окончательный счет – 3:0. Как сообщает InStat, в последний раз «Динамо» выигрывало с разницей в три мяча 5 августа 2017 года (встреча с «Амкаром», 3:0). Московская команда добилась первой победы в сезоне, играя на домашнем стадионе, и поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Уфа» после четырех туров идет на десятой позиции.

Дмитрий Хохлов: «Спартака» не боимся»

– Матч однозначно можно разбить на две части – по таймам, – заявил после игры главный тренер «Динамо». – В первой половине не провалились, но сыграли не так, как планировали. Вторая была получше, моменты появились, да и в завершающей стадии с реализацией все было удачнее.

– Можно сказать, что «Динамо» подходит в идеальном состоянии к матчу со «Спартаком»?

– Это нужно будет оценивать перед игрой. В оборонительном плане – близко к тому, что мы хотим видеть. Атакующие действия еще будем отрабатывать.

– Боитесь дерби?

– Нет, конечно. Уважаем все команды, но матч со «Спартаком», конечно, стоит особняком. Никакого страха не испытываем.

– По ходу матча были заменены Козлов и Рауш. Как оцениваете их состояние?

– Обе замены вынужденные, но, кажется, ничего серьёзного.

Евегений Луценко: «Первый тайм мы провалили»

– От матча осталось двоякое впечатление. Два тайма получились разными. Радостно от первой победы в сезоне, – сказал Луценко. – Первый тайм мы провалили, а второй провели так, как планировали.



– Вспомните свой гол.

– Принял мяч, остался один на один с защитником, удачно убрал снаряд и забил.

– Насколько сильная была «Уфа»?

– Мы рассчитывали, что гости во втором тайме потеряют активность, потому что играют на два фронта. Во втором тайме они немного подсели физически, и мы воспользовались этим.

– Жоаузинью сегодня забил и отдал два голевых паса. Получается, серьезное подкрепление.

– Конечно, это же не открытие чемпионата. Все знали, как он играет. Он отдает много голевых передач и сам забивает. Знали, кого брали.

Сергей Томаров: «Два мяча привезли по собственной глупости»

– Игра разбилась на два тайма, – подчеркнул наставник «Уфы», подводя итоги встречи. – В первом мы выглядели компактно, успевали за соперником, успевали что-то сделать у чужих ворот. Во втором тайме картина поменялась после пропущенного мяча. Мы рискнули, стали играть в четыре защитника, выпустили двух нападающих, но те люди, которые вышли на замену, мягко говоря, не усилили нашу игру. Два мяча привезли сами себе по собственной глупости.

– Футболисты «Уфы» провели 8 матчей за 26 дней, команда находится под серьезным давлением. Сборная Англии на ЧМ-2018, чтобы расслабиться, выезжала в аквапарк. Вы что-то подобное планируете?

– Сейчас помогут любые способы психологического восстановления. У сборной Англии такое было – и мы что-то подобного попытаемся придумать. Но пока не планируем везти команду в аквапарк.

– Все-таки сборная Англии пошла в аквапарк и вышла в полуфинал на мировом Кубке.

– Хорошо, мы попробуем.

– Как-то на команде сказалась ситуация с визами?

– Нет, мы понимали, что нужно ехать в посольство, получать документы. Все было в штатном режиме.

– Генеральный директор клуба подтвердил, что к Игорю Дивееву есть интерес со стороны лондонского «Арсенала». Готовы отпустить игрока?

– Ситуация пока на уровне слухов. Но если будет достойное предложение – почему бы и нет. Много скаутов было на наших матчах, пока мы играли в ЛЕ. Вполне возможно, что могли его приметить.

– За какую сумму готовы отпустить Дивеева?

– Это вопрос к руководству.

– Впереди матч с «Рейнджерс» и дуэль со Стивеном Джеррардом.

– Эта команда не нуждается в представлении. «Рейнджерс» представляют британский футбол, и все понимают, в каком стиле они будут действовать. Существует много клише относительно британского футбола, и, скажем так, «Рейнджерс» во все из них вписываются. Не думаю о встрече с Джеррардом. «Уфа» встречается с «Рейнджерс», и этим все сказано.

Шамиль Газизов: «Все равно доволен своими ребятами»

– Впереди еврокубковый матч с «Рейнджерс». Насколько команда уже привыкла играть в таком графике? – спросили генерального директора «Уфы».

– Мы к этому стремились, так что приобретаем необходимый опыт, который нам нужен. Я сегодня все равно доволен своими ребятами, они молодцы, пытались что-то сделать. Да, не получилось. «Динамо» было интереснее, вскрыло нас. Победа хозяев абсолютно залуженная. Завтра мы уже будем готовиться к матчу с «Рейнджерс». Если завтра получим визы, а мы должны их получить, то 22-го вылетаем в Глазго, а 23-го сыграем. 26-го уже встреча с «Зенитом». Так что времени грустить о сегодняшней игре не будет.

– Что касается виз, откуда всплыла информация о сроках и насколько сложна эта процедура в ситуации с футбольным клубом? Понятно, что обычному гражданину страны получить визу сложнее, чем футболисту.

– Я давал интервью и сказал, что около пяти дней визу получают в обычном режиме. Мы идем по ускоренному пути. Это занимает при подаче сутки. РФС, РПЛ и УЕФА помогли нам в этой ситуации, и «Рейнджерс» быстро выслали нам необходимые документы, поэтому проблем нет.

Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Куденко, ФК «Уфа»

Чемпионат России. 2018-19. Тур 04

«Динамо» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 3:0 (0:0)

Голы: Панченко, 63 (ВИДЕО). Луценко, 84 (ВИДЕО). Жоаозинью, 90 (ВИДЕО).