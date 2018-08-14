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«Локомотив» - худший по перехватам. Главные цифры 3-го тура РПЛ

Артем Терентьев
10:47
«Локомотив» - худший по перехватам. Главные цифры 3-го тура РПЛ

28 ударов по воротам нанес «Спартак» в матче с «Анжи». Второй показатель в туре у «Краснодара» - 19 ударов в игре с «Уфой». Но из пределов штрафной команда Карреры ударила всего 7 раз.

180 технико-тактических-действий (ТТД) с процентом точности 84 сделал Дмитрий Комбаров. Если бы не полное отсутствие прессинга со стороны «Анжи», это были бы великие цифры. Основной контроль мяча у «Спартака» был сосредоточен на защитниках – второй и третий показатели по пасам у Жиго (121) и Джикии (102).

Лидер прошлого сезона по ТТД «Краснодар» в прошедшем туре стал лишь пятым по этому показателю. Впереди – «Спартак» (1185 ТТД), «Ростов» (1031), «Рубин» (1010) и «Енисей» (972).

87 потерь совершил ЦСКА в матче с «Енисеем». В начале чемпионата армейцы - лидеры по этому показателю. Для сравнения: ближайший из топ-5 в туре – «Зенит» (65 потерь), а остальные и того меньше.

29 перехватов сделал «Локомотив», худший показатель в туре. Чемпион позволил «Оренбург» провести больше всех быстрых атак с ударами - 5.

Промес и Жиго стали лучшими по острым пасам – по 3 точных передачи у обоих.

Голландец также попал в тройку по обводкам – 8 удачных из 11 попыток. Лучший здесь полузащитник «Зенита» Нобоа – 10 из 12, второй – Скопинцев из «Ростова» (9 из 13).

45 единоборств провел Дзюба в 3-м туре, выиграл 18 (40%) – среди нападающих это второй показатель. Лидер – Соболев из «Крыльев» (17 выигранных единоборств из 34).

12 единоборств на двоих выиграли Алексей и Антон Миранчуки – 9 и 3 соответственно.

Статистика предоставлена Instat

Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, РИА Новости/Александр Вильф

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