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Семак победил Бердыева. В меньшинстве!

13 августа 23:20
Семак победил Бердыева. В меньшинстве!
Репортаж «Матч ТВ» из Казани о том, какой была третья победа «Зенита» в трех матчах РПЛ.

Дзюба тут!

Накануне матча в Казани фигурой номер один в информационном пространстве вновь стал нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Причем новости, как водится в таких случаях, росли как снежный ком. От «Дзюба переходит в «Галтатасарай» до «Дзюба не летел с «Зенитом» в Казань, а присоединился с команде в день игры». 

- Это даже смешно комментировать, - заявил уже на «Казань Арене» в традиционном предыгровом интервью «Матч ТВ» главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Не верить ему повода нет. Хотя бы потому, что Дзюба прилетел на игру с «Рубином» вместе со всей командой — то есть в воскресенье. Эффект же от всего этого получился довольно любопытный. «Дзюба тут!» Эта фраза, почти как в незабвенной комедии Леонида Гайдая про Ивана Васильевича, носилась по «Казань Арене» с момента приезда на нее сине-бело-голубых за полтора часа до игры и вплоть до стартового свистка.

Более того, фамилию нападающего при объявлении составов трибуны встретили овацией. Такой же, как и Сергея Семака — в свое время капитана «Рубина» и чемпиона России и в его составе.

Встречи на Волге

Другой, несколько ушедшей в тень интригой, было рукопожатие Сергея Семака и Курбана Бердыева. Состоится ли оно до матча? Что ж, когда главные тренеры встретились в холле «Казань Арены», то с удовольствием пообщались минуту-другую и действительно пожали друг другу руки. Впрочем, таких встреч набралось немало. Уроженец Казани Эльмир Набиуллин, едва оказался на бровке, сразу отправился здороваться со знакомыми по «Рубину». То есть со всеми от тренеров до массажистов. Дзюба нашел что обсудить с товарищем по сборной Кудряшовым, а Ерохин — с Азмуном.

Логично было бы предположить, что пообщаться со старыми знакомыми захочет воспитанник «Зенита», а ныне игрок «Рубина» Павел Могилевец. Или пять лет и половину прошлого сезона отыгравший в Казани зенитовец Кристиан Нобоа. Но оба до игры предпочли побольше времени провести в раздевалке. Что касается Дмитрия Полоза и Ибрагима Цаллагова, отданных «Зенитом» «Рубину» в аренду, то по условиям сделки в заявку на матч они не вошли. Или вернее, казанцы не стали платить за их участие в игре довольно приличные деньги.

В итоге Полоза отправили в казанский «Фан-парк» - раздавать автографы.

Сплошные интриги

С турнирной точки зрения у последнего матча 3-го тура оказалось сразу несколько интриг. Например: в случае победы «Зенит» оставался единственной командой РПЛ, не потерявшей очки на старте. И, само собой, выходил в единоличные лидеры чемпионата. Но и «Рубин», не проигравший в первых двух матчах, в случае победы обходил «Зенит» и догонял в таблице лидировавший до понедельника «Спартак».

Семак к своей цели пошел простым и уже проверенным путем. А именно — выпустил состав, который добыл шесть очков во встречах с «Енисеем» и «Арсеналом». Что ж, в этом смысле символично прозвучала другая предматчевая фраза главного тренера «Зенита» – о том, что игру в Минске стоит забыть как можно быстрее. Напомним, в минувший четверг в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях уступил минскому «Динамо» - 0:4. Без Лунева, Смольникова, Дзюбы, Паредеса, Нобоа и Мака на поле. К слову, фанаты «Зенита» по ходу матча поддержали Семака, несколько раз пропев его имя и фамилию.

Судя по первому тайму в Казани, за три дня петербуржцы, и правда, смогли переключить тумблер «еврокубки-чемпионат» в нужное положение. Однако несмотря на старание и более содержательную, чем в Минске игру, до перерыва «Зенит» тоже не забил. Но и не пропустил.

Гол вдесятером

А сразу после него Семак поменял Шатова на Ерохина — держать темп в атаке. При этом сохранив шестерых россиян на поле. Курбан Бердыев сделал две замены, обе вынужденные. Кудряшов в конце первого тайма, похоже, получил довольно серьезную травму. А Бухаров, хоть и хотел отличиться в матче со своей бывшей командой, но Бердыева в атаке явно не убедил. И уступил место соотечественнику Азмуна — иранцу Шекари.

К тому же в начале второго тайма местную публику напугал еще и Джанаев, который после столкновения с Дзюбой остался лежать на газоне. Впрочем, сам Дзюба оказал пострадавшему первую помощь — потянул вратарю «Рубина» ногу, чтобы отпустила судорога. В целом же обе команды довольно высоко прессинговали и быстро контратаковали. Пока на 71-й минуте за вторую желтую карточку не был удален Кузяев. Причем арбитр Вилков показал ее зенитовцу далеко не сразу, а будто где-то незаметно воспользовался VAR, пока оказывали помощь игроку «Рубина». Этим рефери вызвал просто бурю эмоций у Леандро Паредеса.

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А спустя еще минут семь «Зенит» забил в меньшинстве. С третьей попытки это сделал Ерохин. А передачу-подарок упаковал Дзюба, который вскоре был заменен и получил новые аплодисменты.

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Семак показал, что, несмотря на Минск, доверяет Заболотному и Анюкову — именно они вышли на весьма нервную и непростую для «Зенита» концовку. Ведь «Рубин» сделал все, чтобы отыграться. Однако в итоге потерпел первое поражение в сезоне, а «Зенит» в одиночку возглавил таблицу. Стоит ли говорить, что после этого творилось на скамейке гостей! Во всяком случае Семак радовался как ребенок! А вираж еще раз спел в его честь.

Голы и лучшие моменты

Фото: ФК «Зенит»

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