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«Рубин» – «Зенит»: онлайн и лучшие моменты

20:02
«Рубин» – «Зенит»: онлайн и лучшие моменты
На сайте «Матч ТВ» – прямая трансляция из Казани.
Рубин – Зенит. Российская Премьер-Лига. 3 тур
  • В Казани в матче 3-го тура премьер-лиги встречаются «Рубин» и «Зенит».
  • «Зенит» – последний участник РПЛ, не потерявший ни одного очка в сезоне. Но в Казань команда Сергея Семака приехала после 0:4 в Минске в Лиге Европы.
  • У команды из столицы Татарстана – 4 очка после двух туров.
  • Стартовый состав «Рубина»: Джанаев, Кудряшов, Чико Флорес, Навас, Сорокин, Байрамян, Могилевец, Камболов, Коновалов, Бухаров, Азмун.
  • Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Нобоа, Мак, Кузяев, Шатов, Дзюба.
  • Текстовая трансляция и статистика

Могилевец на 12-й минуте получает шанс забить бывшей команде.

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Еще один момент у Азмуна.

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И у Бухарова. Но на табло все еще 0:0.

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А теперь Бухаров попадает не по мячу, а по ногам Дзюбы.

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Могилевец продолжает попытки пробить Лунева.

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Кузяев падает в штрафной: был пенальти или нет?

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В самом конце первого тайма "Зенит" штурмует казанские ворота, но все-таки 0:0 к перерыву.

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Перед матчем

Кристиан Нобоа: «Хочу показать, зачем я «Зениту». И забить в Казани»

Сергей Семак: «Мне нечего сказать по поводу перехода Дзюбы»

Фото: ФК «Зенит»

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