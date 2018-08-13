«Рубин» – «Зенит»: онлайн и лучшие моменты

- В Казани в матче 3-го тура премьер-лиги встречаются «Рубин» и «Зенит».
- «Зенит» – последний участник РПЛ, не потерявший ни одного очка в сезоне. Но в Казань команда Сергея Семака приехала после 0:4 в Минске в Лиге Европы.
- У команды из столицы Татарстана – 4 очка после двух туров.
- Стартовый состав «Рубина»: Джанаев, Кудряшов, Чико Флорес, Навас, Сорокин, Байрамян, Могилевец, Камболов, Коновалов, Бухаров, Азмун.
- Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Нобоа, Мак, Кузяев, Шатов, Дзюба.
- Текстовая трансляция и статистика
Могилевец на 12-й минуте получает шанс забить бывшей команде.Открыть видео
Еще один момент у Азмуна.Открыть видео
И у Бухарова. Но на табло все еще 0:0.Открыть видео
А теперь Бухаров попадает не по мячу, а по ногам Дзюбы.Открыть видео
Могилевец продолжает попытки пробить Лунева.Открыть видео
Кузяев падает в штрафной: был пенальти или нет?Открыть видео
В самом конце первого тайма "Зенит" штурмует казанские ворота, но все-таки 0:0 к перерыву.Открыть видео
Перед матчем
Кристиан Нобоа: «Хочу показать, зачем я «Зениту». И забить в Казани»
Сергей Семак: «Мне нечего сказать по поводу перехода Дзюбы»
Фото: ФК «Зенит»