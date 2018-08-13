«Рубин» – «Зенит»: онлайн и лучшие моменты

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Рубин – Зенит. Российская Премьер-Лига. 3 тур

В Казани в матче 3-го тура премьер-лиги встречаются «Рубин» и «Зенит».

«Зенит» – последний участник РПЛ, не потерявший ни одного очка в сезоне. Но в Казань команда Сергея Семака приехала после 0:4 в Минске в Лиге Европы.

У команды из столицы Татарстана – 4 очка после двух туров.

Стартовый состав «Рубина»: Джанаев, Кудряшов, Чико Флорес, Навас, Сорокин, Байрамян, Могилевец, Камболов, Коновалов, Бухаров, Азмун.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Нобоа, Мак, Кузяев, Шатов, Дзюба.

Текстовая трансляция и статистика

Могилевец на 12-й минуте получает шанс забить бывшей команде.

Еще один момент у Азмуна.

И у Бухарова. Но на табло все еще 0:0.

А теперь Бухаров попадает не по мячу, а по ногам Дзюбы.

Могилевец продолжает попытки пробить Лунева.

Кузяев падает в штрафной: был пенальти или нет?

В самом конце первого тайма "Зенит" штурмует казанские ворота, но все-таки 0:0 к перерыву.

Перед матчем

Кристиан Нобоа: «Хочу показать, зачем я «Зениту». И забить в Казани»

Сергей Семак: «Мне нечего сказать по поводу перехода Дзюбы»

Фото: ФК «Зенит»