Бикфалви забивает лучший гол чемпионата. Убедитесь сами

Во всяком случае, пока.

«Урал» в 3-м туре премьер-лиги сыграл вничью с «Динамо» – 1:1. Это первое очко екатеринбуржцев в сезоне.

Эрик Бикфалви на 54-й минуте открыл счет. Великолепный гол! Неужели Криштиану Роналду или Эдинсон Кавани во время ЧМ-2018 в России случайно оставили рецепт?

Евгений Марков сравнял на 85-й.

В итоге 1:1. «Динамо» на 10-м месте с 3 очками. «Урал» на предпоследней строчке (1 очко).

Чемпионат России. 2018-19. Тур 03

«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Бикфалви, 54 (ВИДЕО). — Марков, 85 (ВИДЕО).

Фото: ФК «Урал»