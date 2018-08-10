Бикфалви забивает лучший гол чемпионата. Убедитесь сами

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
00:30 Невидимая сторона. [16+]
00:30
Невидимая сторона. [16+]
03:00
Уличный боец: Кулак убийцы. [16+]
05:00
Твои правила. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Все на Матч! События недели. [12+]
07:30
Король воздуха. [6+]
09:20
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" [0+]
11:20
Новости.
11:25
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Moscow Raceway". Туринг. Прямая трансляция.
12:30
Все на футбол! Афиша. [12+]
13:15
Новости.
13:20
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Т. Джей Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехуд [16+]
15:20
Английская Премьер-лига: Новый сезон. [12+]
15:50
Новости.
15:55
Все на Матч!.
16:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА
18:25
Новости.
18:30
Все на Матч!.
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
20:00
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Смешанные команды. Вышка. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
21:00
Все на футбол!.
22:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из Испании. "Атлетико" (Испания) - "Интер" (Италия)
00:00
Все на Матч!.
00:30
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Команды. Мужчины. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Российская Премьер-Лига

Бикфалви забивает лучший гол чемпионата. Убедитесь сами

10 августа 22:42
Бикфалви забивает лучший гол чемпионата. Убедитесь сами
Во всяком случае, пока.

«Урал» в 3-м туре премьер-лиги сыграл вничью с «Динамо» – 1:1. Это первое очко екатеринбуржцев в сезоне.

Эрик Бикфалви на 54-й минуте открыл счет. Великолепный гол! Неужели Криштиану Роналду или Эдинсон Кавани во время ЧМ-2018 в России случайно оставили рецепт?

Открыть видео

Евгений Марков сравнял на 85-й.

Открыть видео

В итоге 1:1. «Динамо» на 10-м месте с 3 очками. «Урал» на предпоследней строчке (1 очко).

Чемпионат России. 2018-19. Тур 03

«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Бикфалви, 54 (ВИДЕО). — Марков, 85 (ВИДЕО). 

Фото: ФК «Урал»

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+