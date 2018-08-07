Еременко — перебежчик? Чушь какая

31-летний экс-армеец с финским гражданством в «Спартаке» - хорошо или плохо?

Если эта история и может упираться во что-то предательское, то исключительно в личные договоренности. Допустим, Роман Еременко дал обещание Евгению Гинеру (Роману Бабаеву), устно или письменно, – и не выполнил. Тогда да. А если не было такого, ну, какой он перебежчик?

«Отсидел», вернулся, – иди, куда берут! Ты два года не играл, тебе 31, – возвращаться будешь или эмблему под одеялом целовать?! Некоренной армеец, некоренной спартаковец, – в чем факт перебегания?

От себя к себе человек бежит. А ему шьют бог знает что.

Другое дело – позиция «Спартака». В финансовом и спортивном плане красно-белые ничто не теряют. Взяли свободного агента с не самой большой зарплатой и гарантированным периодом на адаптацию (до октября, когда закончится дисквалификация), потенциально способного на многое. Да, Егор Титов в его 27 так и не пришел в себя после годичной «отсидки». Еременко – 31. И пропустил он два года. Риск?

Ничуть. Не заиграет – не продлят контракт, который, говорят, довольно короток. Делов-то.

А вот в имиджевом плане потери возможны. Это мне кажется, что Роман ни разу не перебежчик. А болельщикам, причем обеих команд, вполне может казаться наоборот. По факту для «Спартака» Еременко – возрастной кот в мешке, да еще и с кокаиновым хвостом. Люди, принявшие решение пригласить токсичного футболиста, должны быть либо уверены в его перспективах на все сто, либо готовы держать отпор перед теми, кто станет задавать вопросы в случае неудачи. «Зачем брали? Почему не послушали фанатскую среду? Снова наплевали на болельщиков!».

Кстати, кто они, – люди, принявшие решение?

По форме за любую покупку отвечает клуб. По сути можно предположить без большой боязни ошибиться: Еременко – проект двух людей, Массимо Карреры и Марко Трабукки. Такова селекционная модель в нынешнем «Спартаке». В «Локомотиве» иначе – там тренер, бывает, обнаруживает игрока в расположении команды, и уже потом узнает, кто он и зачем. А здесь вот так.

Но тогда Каррере с Трабукки за Еременко и отвечать. За возможный свист. За неочевидный выбор. За приглашение легионера, хотя ситуация позволяет попробовать на той же позиции молодого россиянина. За то, что картина несколько напоминает реабилитационый центр для Еременко на базе «Спартака» - с последующей переправкой его в Китай или Катар. Без выгоды для клуба (свободным агентом придет – свободным уйдет), но за агентское вознаграждение.

Что значит – отвечать? Признать ошибку, если ей все закончится, и не открещиваться от решения. Большего не потребуется, потому что в спортивном плане, повторюсь, вариант беспроигрышный. В репутационном – может быть. И то не факт.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня