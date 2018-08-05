Паршивлюк забивает ЦСКА. Онлайн и лучшие моменты

Факты о матче:
- Обновленный ЦСКА в игре первого тура в Самаре не забил сам и не позволил сделать это соперникам.
- Ростовчане начали сезон с победы, одолев дома «Ахмат».
- В лазарете ЦСКА в данный момент находятся Дзагоев и Хосонов, а Васин и Кучаев уже давно залечивают травмы.
- «Ростов» имеет комплекс выездных матчей, проводя их обычно значительно слабее домашних.
- Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов, Чалов.
- Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.
Статистика и текстовая трансляция
Фото: РИА Новости/Александр Вильф