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Паршивлюк забивает ЦСКА. Онлайн и лучшие моменты

18:35
Паршивлюк забивает ЦСКА. Онлайн и лучшие моменты
Прямая трансляция матча второго тура чемпионата России ЦСКА – «Ростов»!
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Факты о матче:

  • Обновленный ЦСКА в игре первого тура в Самаре не забил сам и не позволил сделать это соперникам. 
  • Ростовчане начали сезон с победы, одолев дома «Ахмат». 
  • В лазарете ЦСКА в данный момент находятся Дзагоев и Хосонов, а Васин и Кучаев уже давно залечивают травмы. 
  • «Ростов» имеет комплекс выездных матчей, проводя их обычно значительно слабее домашних. 
  • Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Ефремов, Чалов.
  • Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Салетрос, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.

Статистика и текстовая трансляция

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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