Команда по вызову. Почему «Амкар» сыграет с «Локомотивом» не дома, а в гостях

Евгений Дзичковский — о плинтусе, под которым все чаще оказываются бюджетные клубы.

«Бедность не порок, но бедность идет за мной, как злой рок, куда же смотрит Господь Бог?

Мне нечего купить и нечего продать. Денег не было и нет. Я не знаю, где их взять. Когда же они будут, кто может мне сказать?

Я где-то слышал, что счастье не в деньгах – возможно, это и так. Но у меня очередной финансовый крах, он растет и растет, как прогрессирующий рак. Дайте мне денег не в долг, а просто так!»

Это у героя песни Майкла Науменко было нечего продать. А у «Амкара» нашлось. Он продал место проведения матча.

История печальна. На поле «Амкара» (пермский стадион «Звезда») нельзя играть матчи РФПЛ. В последний раз хозяева бегали по родной синтетике 27 февраля, проиграв в Кубке России курскому «Авангарду». А потом комиссия РФС приостановила действие сертификата на пермский газон. Обнаружилась нехватка гранулята – резиновой крошки. Ее вычесали из пластмассовой травы вместе со снегом, который сгребали с поля трактором. А подсыпать крошку можно только при плюсовой температуре, до которой в Перми еще сто полярных ночей.

Забавно, что вообще играть на «Звезде» можно. Дублеры «Амкара», скажем, играют. И матч против дублеров «Локомотива» по состоянию на сегодняшний день они проведут там же. Другой уровень турнира – другие требования. Видимо, дублерские ноги не жалко. А может, они покрепче.

Кстати, футболисты первой команды «Амкара», по моим данным, считают, что без вычесанной крошки газон даже лучше, чем с ней. Но факт остается фактом: сертификат не действует, игры РФПЛ проводить нельзя. По этой причине «Амкар», слегка набив себе цену угрозой принять «Локомотив» в Хабаровске, бросил ломаться и согласился, так уж и быть, 31 марта выступить хозяином в Черкизово.

Что не так? Все. И вместе с тем все по закону.

Ни «Амкар», ни «Локо» не нарушили регламента. Прецеденты случались и раньше: самый громкий – «Зенит» в 2015 году выписал к себе на чемпионский матч «Уфу», так ее и не обыграв (1:1). Заявленное резервное поле «Амкара», по совпадению, тоже в Уфе, но клубы могут согласовать другое место проведения встречи. Они и согласовали – Черкизово.

А как было не согласовать, если игра на нейтральном башкирском стадионе принесла бы «Амкару», по данным «Матч ТВ», 4 миллиона рублей убытка, в то время как игра в Москве принесет 15 миллионов рублей прибыли? Чистый навар – 19 миллионов.

Да, «Локомотив» отдаст хозяевам-гостям билетный доход. Сам оплатит организацию матча, но сэкономит на выезде в Пермь. Все довольны, все смеются. Кроме пермских болельщиков. Но их мнению цена еще меньше, чем опорно-двигательному аппарату дублеров. Сказано – нет сертификата. Все равно лидера чемпионата вживую не увидите. Брысь к телевизорам и в интернет.

Формально докопаться не к чему. Из возможных вариантов этот – самый удобный для «Локомотива» и самый выгодный для «Амкара». В сказки про расчет тремя очками не верится. Если уж «Уфа» сумела не проиграть «Зениту» в чемпионском матче, почему «Амкару» не побиться в Москве? Ему, глядишь, еще домашнюю встречу с «Рубином» играть в Казани. А со «Спартаком» – в Тушино. Что ж теперь, со всеми натурой рассчитываться?

Так сложилось. Так решили. Бывало и хуже. Но откуда это ощущение, будто пенопластом по стеклу?

От убогости, из которой не желает выбираться российский футбол.

В холодной Перми постелили синтетику ровно для того, чтобы там можно было играть в холода. Но эксплуатируют ее так, что играть нельзя.

На более гордые варианты переноса, без прямого финансирования от соперника, денег у «Амкара» нет. Нынешний пермский губернатор правит с прошлого года, и футбол в список его любовей не входит. А спонсоры, вручную рекрутированные предыдущим владыкой, закономерно разбежались. Для кого-то сюрприз, что со всеми бюджетными клубами когда-нибудь будет именно так? Что этот тип финансирования футбола – никакая не система, а прихоть отдельно взятых чиновников?

Для «Амкара» – сюрприз. Много лет там ходят с шапкой по миру, но ничего не строят, а продолжают проедать социальный паек. Кормежка с рук, похоже, оскудела, – на что жить? Ну, не на доходы же от зрителей. Не отлажено, не обучены. «Примите нас у себя, люди добрые. Дома шаром покати, сами не местные, много не попросим».

Это вообще неплохой стартап, если вдуматься. За своим полем можно не следить, о своих болельщиках не думать. Играй все 15 домашних матчей на выезде и живи с этого. Тактических моделей одна – всегда гостевая. Селекция, соответственно, попроще и подешевле. Город прописки пусть остается на бумаге, а квартировать удобней где-нибудь в геометрическом центре всех своих выездов. Чтобы на логистике сэкономить.

Ну, и еще одна мелочь. Сейчас вообще-то финиш чемпионата. Команды бьются за очки, на кону медали, Лига чемпионов, будущие доходы. И вдруг – тыдыщь! «Амкар» решил сделаться блудным. С одними сыграл дома, с другими – два раза в гостях. Это как? Это не конфликт спортивных интересов? Не вмешательство в распределение мест?

И отдаст ли, кстати, «Амкар» болельщикам «Локомотива» более 10 процентов разрешенной гостевой квоты? Ясен пень, отдаст! С радостью, ведь теперь они не для «Амкара» не чужие болельщики, а живые деньги.

В целом, ерунда ерундой. Этого не понимает Лига? Не видят те клубы, которым в турнирном смысле еще не все равно? Понимает и видят. Но и они тоже – заложники чувств к футболу пермского губернатора. Захочется ему выкидывать деньги в футбольную трубу, – будет, тебе, страна, чемпионат с крепкой спортивной составляющей. Не захочется, – вспенит всех.

Велика ли цена такого футбола, как продукта? Почему в высшей российской лиге можно участвовать, не имея полей и денег? Когда в регламенте появится внятная логика переносов, подразумевающая спортивный принцип и санкции, а не прибыль для неготовых организаторов?

Да кто ж его знает. На повестке дня другие вопросы. Закупка тракторов, комбайнов и жаток с боронами, например. Скоро новая зима, надо чем-то снег вычесывать. Вместе с гранулятом.

Фото: ФК «Амкар», РИА Новости/Михаил Воскресенский