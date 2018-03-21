Сергей Семак: «Конечно, хочется взять реванш у «Зенита». И у «Анжи» - тоже»

Главный тренер «Уфы» рассказал, как себя чувствует на капитанском мостике клуба из Башкирии, демократ он в работе или диктатор, будет ли для него принципиальным ближайший матч с сине-бело-голубыми и не зовут ли его обратно в Петербург.

«Хорошо, что в подвал таблицы можно не смотреть»

- На заключительный перерыв в чемпионате «Уфа» ушла шестой. При этом по ходу сезона вы уже успели отнять очки у всех команд из первой пятерки. Кроме «Зенита»…

- Приятно, что можем играть с командами более высокого уровня на равных и добывать в таких встречах баллы. Это добавляет уверенности. Значит, с точки зрения качества футбола способны неплохо выглядеть и с теми, кто на данный момент отстает от нас. Что касается 0:3 в Петербурге с «Зенитом»… Тот матч мы сыграли гораздо ниже своих возможностей. «Зенит» же, наоборот, был тогда очень хорош и в отличной форме. Результат, конечно, мог бы быть более щадящим для «Уфы». Но говорить, что петербуржцы выиграли незаслуженно, язык не поворачивается. Они был сильнее и лучше.

- Следующий матч «Уфа» играет как раз с «Зенитом», который осенью в какой-то момент притормозил и продолжил буксовать весной. О реванше в такой ситуации не задумываетесь?

- Если ты проиграл кому бы то ни было в первом круге, нужно сделать все, чтобы взять реванш во втором. Будь то «Анжи» или «Зенит». Нам, кстати, попадались соперники, у которых «Уфе» ну никак было не выиграть. И даже не забить им. Команда-то молодая. Однако с каждым годом таких «неудобных» клубов становится все меньше. И, конечно, мне хочется, чтобы уверенность к ребятам приходила сквозь призму игр с лидерами. Помните, что бывает с клубами, которые впервые оказываются в еврокубках? Опыта не хватает! То же самое и с нами происходит. Зато каждый хороший матч с фаворитом – это то, что позволяет двигаться вперед.

- Как вам тот факт, что сейчас вы с «Зенитом» – соседи по турнирной таблице?

- Понятно, что такие расклады всем интересны. Но на практике высоко вверх не заглядываем. Чаще все-таки посматриваем на тех конкурентов, что рядом снизу. Слава богу, сейчас на подвал таблицы можно особого внимания не обращать. А вот за серединой, конечно, наблюдаем.

- Неужели матч с «Зенитом» не принципиален именно для вас?

- Особого подтекста, если честно, не вижу. Нет сомнений, что ребята и так будут сражаться изо всех сил. Как в любой игре. О факторе спортивной злости после 0:3 в Петербурге вы уже знаете. От этого и надо отталкиваться.

- Что, на ваш сторонний взгляд, происходит с «Зенитом»?

- Он начал чемпионат очень здорово. На специалистов это произвело убаюкивающий эффект. Все хором заговорили, что единственный, кто может стать чемпионом, это «Зенит». Потом начался другой период. Но весь чемпионат нельзя пройти одинаково. А вот как команда решает проблемы – это сейчас, наверное, самое главное в футболе и вообще в спорте. Ну а поводу внутреннего состояния стараюсь не спрашивать, даже если общаюсь со знакомыми ребятами в «Зените». Считаю, это дело команды. Тем более «как» и «что» главный тренер петербуржцев знает лучше, чем любой человек со стороны.

- Нет опасения, что теперь убаюкивающий эффект может сработать в обратном направлении и спад в игре «Зенита» успокаивающе повлияет на ваших подопечных?

- Ничего подобного. Мы прекрасно понимаем важность этой игры для соперника. У него будет запредельная мотивация, и этим все сказано.

- К каким матчам вам труднее готовиться – с номинальными фаворитами или с равными по классу?

- С первой пятеркой, конечно, сложнее играть. Соответственно, готовиться - тоже. Но мы не топ-команда. По раскладке на бумаге «Уфа» не сильнее любого клуба в премьер-лиге. Поэтому проходных и легких игр для нас в принципе не существует. А значит, ищем ресурсы. Думаем, как извлечь из ребят их самые сильные стороны и за счет этого улучшить игру в целом.

«Интрига с натяжкой»

- С каким настроением смотрите на концовку чемпионата?

- В первую очередь она будет интересной! Сейчас вот играли с «Краснодаром» («Уфа» выиграла в гостях - 1:0. - «Матч ТВ»). Это же было действительно захватывающе. Противостояние, борьба, страсть! Оставшийся календарь у нас тоже достаточно сложный. Три команды из топ-пятерки впереди. Но еще неизвестно, с кем сложнее придется: с лидерами или «Тосно», который вгрызается в каждый матч. Мне кажется, неожиданности еще будут, и в достаточном количестве. Главное, что уровень премьер-лиги, на мой взгляд, заметно подрос.

- На первое место по-прежнему претендуют пять команд?

- Да, но с натяжкой. Слишком уж серьезен отрыв «Локо». А вот плотность следующей четверки еще сильнее добавляет интереса к концовке. «Середина» и «низы» тоже в этом плане не отстают. И только тура через четыре мы поймем, у какого какие задачи.

- У вас есть предположение, как все закончится?

- Про «Локомотив» уже сказал. У остальных претендентов равные шансы на то, чтобы поделить еврокубковую зону.

«На установках больше не шучу»

- Вы в «Уфе» не первый день. Освоились на должности главного тренера?

- Можно, наверное, и так сказать - все же три предсезонки с командой прошел! (Улыбается.) А если серьезно, двигаемся потихоньку. Чтобы делать это быстро, больших ресурсов нет. Поэтому стараемся приглашать зимой и летом хотя бы одного-двух игроков. С другой стороны, с того момента как я пришел, состав поменялся процентов на 90. Растем постепенно. Есть хорошая молодежь, с которой можно и нужно работать.

- Как главный тренер заматерели по сравнению с тем, что было полтора года назад?

- Опыта побольше стало. Когда был «и.о.», еще не совсем понимал, что к чему. А теперь идет каждодневная планомерная работа. В такой ситуации чувствуешь себя гораздо увереннее. Особенно, когда в наше непростое время такой срок остаешься на своей должности (смеется).

- Когда вы заканчивали Академию тренерского мастерства, то говорили: «Буду ли долго работать по специальности, во многом зависит от того, станет ли у меня получаться». Сегодня что скажете по этому поводу?

- Главный тренер - это очень интересная работа. Но подводить итоги «получилось - не получилось» очень рано. Только если промежуточные. И то, лучше сделать это по окончании сезона. На данный момент идем нормально, а что будет - посмотрим. Но то, что мне нравится, - факт! Хочется работать и дальше. Однако в нашем деле строить какие-то долгоиграющие планы - сложно.

- Шишек много набили за первый год работы главным?

- По мелочам, скорее. Но для себя их подметил. Допустим, какие-то вещи не стоят уж очень пристального внимания. Что-то пересмотрел в плане «могу - не могу».

- Например?

- Скажем, если в начале работы на предыгровой установке мог пошутить и немногого расслабить ребят, то со временем понял, что лучше этого не делать. Вроде бы несущественные мелочи, но подобные детали для меня уже тоже выстроились.

- Свои ноу-хау есть?

- Тренер - режиссерская профессия. Ничего и никогда повторить в ней невозможно. Из великого множества конспектов и чужих наработок стоит взять только небольшую часть. И то только для того, чтобы переделать под себя и развиваться дальше. Даже упражнения, за исключением самых простых, механически не перенесешь. В остальном все надо подстраивать под свои требования и возможности футболистов. Под игру команды.

«Зачем отрабатывать взаимодействия в штрафной, если до нее не доходишь?»

- То есть отталкиваетесь от исполнителей?

- Зачем отрабатывать взаимодействия в чужой штрафной площади, если мы до нее не доходим? А если и добираемся, то совсем не тем путем, каким хотелось бы. Так было, когда я только пришел. Поэтому шлифовали другие вещи. Но мы понемногу двигаемся вперед: первая ступень, вторая…Теперь иные аспекты осваиваем, чтобы не быть зависимыми от одного игрока.

- О кем речь?

- О Слае. Он лидер нашей команды. Прошлой весной в атаке от него была 90-процентная зависимость. Но мы понимаем, что не всегда можем на него рассчитывать. К тому же любому улучшению в игре свое время. Вот каждую неделю и придумываем на тренировках какие-то вещи, которые считаем важными.

- Сами уже поняли, какой вы тренер: демократ или диктатор?

- Стараюсь, чтобы все было сбалансировано. Надо понимать, какая у тебя команда. Вот Хиддинк, когда пришел в сборную России, увидел: гайки закручивать тут нечего. Все и так вышколены в том плане, что привыкли жить по расписанию. Он и решил - этих ребят лучше немного расслабить. Мне тоже не нужно кого-то дополнительно настраивать и что-то ужесточать. Все понимают свою силу. Да, у нас нет ярких звезд, под которых надо подстраиваться или из-за них жертвовать какими-то коллективными действиями. В «Уфе» все достаточно гармонично.

- А как насчет жизни команды вне поля?

- На одном лишь футболе свет клином не сходится. Если у ребят возникают какие-то жизненные ситуации, всегда иду навстречу. Думаю, игроки в свою очередь тоже чувствуют, что в такие моменты не стоит подводить тренера. И если немного переборщишь со степенью важности проблемы или что-то приукрасишь, второго раза может и не быть. А так, с помощью палки работать невозможно. Игрок, как и любой человек, должен сначала понять, зачем ему это нужно. Тогда с него можно требовать. Иначе КПД будет совсем другим.

- Одни тренеры требуют, чтобы на обед и ужин команда приходила и уходила в полном составе и в униформе, другие - дают в этом плане вольницу. У вас строгие бытовые правила?

- Нормальные. Форма одежды у всех, конечно, должна быть одинаковой. Что касается времени… На сборах режим завтраков-обедов-ужинов свободный. Но если это игровой день или в расписании две тренировки - тут все четко по часам.

«Моя задача - выжать максимум»

- Ваши отношения с руководством клуба в свое время тоже были достаточно демократичными. На вас никто не давил с точки зрения результата, и вы лозунгами по поводу высоких мест не бросались. Все осталось по-прежнему?

- Приходя в команду, сам понимал, что придется достаточно сложно. Ведь на тот момент «Уфа» поднялась на достаточно высокое для нее восьмое место. И удержаться на нем было непросто. Это уже само по себе стало вызовом. В итоге мы даже еще чуть-чуть вперед шагнули. Но становление команды - очень долгий и кропотливый труд. Тем более тогда еще не было реабилитации, психологии, многих других нюансов. С другой стороны, развиваться надо постепенно, а не перепрыгивая через ступени. Наш генеральный директор Шамиль Газизов это прекрасно понимает. Равно как и наши возможности и в какую сторону надо двигаться. Если команде придется бороться за выживание - болельщика не привлечешь. А вот когда она играет стабильно и даже интересно…Правда, мы довольно серьезно ограничены в ресурсах. Отсюда и скорость движения. И все же главное - интерес к футболу. А он в республике хороший. Что не может не радовать и руководство. К тому же и молодых привлекаем, и результаты на данный момент нормальные.

- И все же, ставят ли сейчас перед вами задачу удержаться на 6-м месте?

- Как главный тренер я должен сделать все возможное, чтобы выжать максимум. Чтобы каждый в «Уфе» прибавлял. И молодые, и возрастные. В чем-то ведь любой способен прибавить. Получая при этом удовольствие от футбола. В этом и есть моя задача. А результаты… Плотность очень высокая в таблице. Один-два удачных или неудачных матча - и соотношение сил тут же меняется. И хотя у нас никто не кричит и желаний не афиширует, естественно, все хотят подняться по сравнению с прошлым годом. Сквозь эту призму концовку сезона и расценивают. Аппетит-то приходит во время еды. Но есть и реальные база с фундаментом, которые либо позволяют, либо не позволяют нам играть так, как хотим. Ведь по многим параметрам мы уступаем не только первой пятерке, но и некоторым из второй. Впрочем, футбол тем и интересен, что в нем возможно все.

- Одно башкирское издание привело данные, согласно которым «Уфа» по итогам двух последних трансферных кампаний оказалась по затратам девятой в лиге. Приятно быть в таблице на три пункта выше?

- Девятые мы, мне кажется, с натяжкой. Если взглянуть на наши списки «пришли-ушли», тут, по-моему, вообще обошлось без неожиданностей. И даже хотелось большего. С другой стороны, появился игрок, за которого пусть и небольшие деньги, но заплатили. Это румын Неделчару. Что касается летнего цикла и остальных трансферов зимы, то в «Уфу» пришли свободные агенты. Кстати, сейчас мы несколько сократили обойму, чтобы как можно большее количество футболистов имело игровую практику.

«В «Зенит» не зовут»

- К слову, о перспективной молодежи. Собственного воспитанника «Уфы» Безденежных этой зимой почему отдали в аренду?

- Игорь – действительно очень перспективный. Но, как я уже говорил, надо получать практику. А Безденежных играл у нас не так много в прошлом сезоне. В этом тоже лишь несколько раз вышел на замену. Этого недостаточно, чтобы расти. Но он игрок обоймы именно нашей команды – в будущем на него рассчитываем. Только из аренды нужно вернуться окрепшим и набравшимся сил. Для того чтобы конкурировать и выходить в стартовом составе.

- В селекционное работе ваше слово – решающее?

- По-разному происходит. Есть случаи, когда тренерский штаб предлагает руководству кандидатуры новичков, а оно вступает с ними в контакт для переговоров. Бывает, генеральный директор спускает сверху вниз игроков, которых мы просматриваем. В итоге останавливаем выбор на том или ином футболисте, соизмеряя наши возможности.

- Недавно «Уфа» пыталась взять в аренду игрока «Манчестер Сити». Что за история?

- Агенты вышли на нашего гендиректора, и уже он предложил игрока, которого, кстати, мы год назад просматривали. Он нам понравился, но трансферная стоимость оказалась слишком высокой. Сейчас, за пару дней до закрытия российского окна, – новое предложение по нему. Я был двумя руками «за». Но после ответного письма от «Манчестер Сити» поняли: нам оно не светит.

- Надо было и за аренду заплатить?

- Поскольку этот игрок не смог трудоустроится, агенты предлагали его до конца сезона бесплатно. Однако «Манчестер Сити», насколько я понял, нашел ему другой, более серьезный по сравнению с «Уфой» вариант. Но раз его представители на нас выходили, значит, сам футболист готов был ехать в Уфу.

- Фамилию назовете?

- Раз гендиректор ее не озвучил, значит, и я не в праве этого делать. Речь не топ-футболисте. Но надо понимать: это чудо, если нам удается пригласить игрока выше того уровня, на который мы можем рассчитывать. Наш вариант – футболисты без контрактов или на перспективу.

- Тем не менее «Уфа», судя по вашим словам, не стесняется вести переговоры с клубами калибра «Манчестер Сити». Трансфер Зинченко открыл окно в Европу?

- Момент действительно знаковый – «Уфу» благодаря этому переходу многие знают. Раньше такого вообще не наблюдалось. Разве что на сборах с командами уровня Лиги Европы встречались.

- Полтора года назад Шамиль Газизов говорил: если Семака позовут обратно в «Зенит», держать не будем.

- В свое время у меня были договоренности с президентом «Зенита» Александром Дюковым и генеральным директором Максимом Митрофановым о том, что будем поддерживать связь и по окончании контракта с «Уфой» обсудим мое будущее. Причем необязательно в роли главного тренера. Сейчас мне было очень приятно получить поздравительное письмо на день рождения, подписанное президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко. За что хочу еще раз сказать большое спасибо. А раньше его даже через Славу Малафеева передавал. Но других контактов с сине-бело-голубыми на данный момент нет. Есть контракт до конца сезона с «Уфой». И договоренность о дальнейшем сотрудничестве. Речь о продлении соглашения на два года. Что будет в случае предложения от любого другого клуба, которое позволит мне расти как тренеру дальше? Никто, естественно, удерживать в «Уфе» вопреки моей воли меня не будет. Но я считаю, команда двигается в правильном направлении, и проблем быть не должно.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, Getty Images, Gareth Copley/Getty Images Sport/Getty Images