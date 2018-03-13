Маммана справится и с этим. А как быть «Зениту»?

«Матч ТВ» - о серьезнейшей травме ключевого защитника сине-бело-голубых и о том, что в такой ситуации делать петербургскому клубу.

Улыбка сквозь слезы

Воскресенье. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп 2». На 5-й минуте матча «Ростов» - «Зенит» защитник сине-бело-голубых Эмануэль Маммана неудачно приземляется на жесткое, как бетон, поле и падает словно подкошенный. Затем футболиста уносят в раздевалку на носилках, а сам Маммана лежит на них, закрыв лицо руками. Это явный признак того, что с парнем произошло что-то совсем нехорошее. Такое уже не раз приходилось наблюдать в тех случаях, когда впоследствии оказывалось: у игрока порваны крестообразные связки колена. Спустя сутки был поставлен именно этот диагноз. Оставляющий аргентинца вне игры как минимум на полгода.

Но тогда в Ростове Маммана этого еще не знает, хотя наверняка о чем-то подобном уже догадывается. Стадион он покидает на костылях и в фиксирующей лангетке, сверху на нее надет зеленый водонепроницаемый «чехол» выше колена на молнии.

На борт чартерного рейса в Петербург Эмануэль поднимается лишь при помощи капитана команды Доменико Кришито, которого одной рукой обхватывает за плечи и прыгает по ступенькам на здоровой ноге.

В ходе полета защитник находит в себе силы улыбаться и даже показывает корреспонденту «Матч ТВ» большой палец: мол, все будет хорошо. Партнеры эту игру тоже поддерживают - общаются с товарищем без скидок, не как с тяжелобольным. Но все при этом понимают: в следующий раз они полетят куда-либо вместе с Мамманой очень не скоро…

Очередное испытание на излом

Эманулю Маммане всего 22 года. Но судьба далеко не первый раз испытывает его на прочность. В откровенном интервью «Матч ТВ» аргентинец рассказывал, как в 15 лет остался совершенно один. Мамы он лишился в шестилетнем возрасте – ее подстерегло онкологическое заболевание. А спустя 9 лет не стало отца.

- Это был самый непростой период в моей жизни. Случались моменты, когда хотелось бросить все. И больше вообще ничего не делать. Так или иначе, пришлось пройти через множество не самых хороших моментов. Какие только мысли не лезли в голову. Если бы осуществил некоторые из них, мы бы с вами в Петербурге, возможно, не встретились. И за «Зенит» я не играл бы, - говорил Маммана.

Все изменилось, когда уже 19-летним он встретил свою будущую жену Маали. Семья девушки приняла Эмануэля как родного сына. Сейчас у супругов растет собственный мальчик. И они явно счастливы.

Но теперь на Мамману свалилось испытание другого рода. Хотя и футбольная судьба этого молодого человека не была усеяна розами и лилиями.

Напомним, что мальчишкой он играл «десятку». Однако потом стало ясно, что это не его позиция по целому ряду характеристик. Парня сдвигали все глубже и глубже, и в итоге Эмануэль превратился в центрального защитника. При росте 184 см.

- Маловато, конечно. Мне и самому хочется подрасти еще. Но боюсь, это невозможно. Так что буду играть с таким ростом, какой есть, - уже в Петербурге отшутился на эту тему аргентинец.

К слову, его персональный дебют в «Зените» получился не самым удачным. Защитник с ходу «привез» пенальти в игре со «Спартаком», позволив красно-белым забить гол престижа в матче, который те проиграли 1:5.

С другой стороны, Петербургу сразу приглянулся этот молодой, но не по годам взрослый футболист. В том числе потому, что когда-то с того же начал Нико Ломбертс. Впоследствии легенда и, пожалуй, самый любимый публикой легионер «Зенита», отыгравший в команде добрый десяток лет.

Вот и Маммана продолжил привыкать к новому клубу и российскому чемпионату, что называется, не моргнув глазом. И постепенно стал прибавлять! Неудивительно, что партнеры по центру обороны у него менялись, а он в составе оставался.

Более того, вызывался в сборную Аргентины и по ходу отборочного цикла к ЧМ-2018, и после того, как подопечные Сампаоли все же вырвали путевку в Россию. Маммана должен был ехать и на ближайшие товарищеские матчи с Испанией и Италией, но вместо этого скоро ляжет на операционный стол. А ведь он, как и все зенитовские аргентинцы, спал и видел себя участником чемпионата мира в нашей стране…

Как играть без Мамманы?

Впрочем, жизнь на этом не останавливается ни для самого Мамманы, ни для «Зенита». В конце концов, Данни трижды восстанавливался после того, как рвал «кресты». Будем надеяться, аргентинец обойдется всего одним разом.

Но как быть теперь «Зениту»? Самый простой способ - начать искать на рынке еще одного центрального защитника. Правда, раньше лета его все равно не заявишь. С другой стороны, состав сине-бело-голубых вполне позволяет обойтись внутренними резервами.

Скажем, пара центральных Иванович - Мевля выглядит практически готовой. Тем более что серб и словенец понимают друг друга с полуслова в буквальном смысле.

Правда, при таком варианте придется пожертвовать Ивановичем - правым защитником. А это - довольно опасные подключения в атаку и потенциальные голы, как в ответной встрече с «Селтиком». Впрочем, в наигранных комбинациях при розыгрыше стандартов он вполне может участвовать и будучи игроком центральной зоны.

Ну а при крайней необходимости готов сыграть в центре Доменико Кришито - подобный опыт у него есть. Тогда слева, на профильной позиции итальянца, выйдет Юрий Жирков: в последнем матче с «Ростовом» он не дал повода усомниться в своей квалификации, оказавшись в составе «Зенита» одним из лучших. Что, в свою очередь, наверняка порадовало главного тренера сборной Станислава Черчесова. Равно как и появление на правом фланге Игоря Смольникова, который при смещении Ивановича в центр может обрести в клубе постоянную игровую практику.

А вот сборной Аргентины с 33-летним Маскерано и 30-летним Отаменди омоложение центральной линии обороны, видимо, придется отложить до лучших времен.

Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Даничев, Сергей Циммерман