«Тяжелая игра, тяжелые условия, тяжелое поле». Дерби, от которого можно сойти с ума

Репортаж «Матч ТВ» из Черкизово, где футболисты страдали, эксперты зевали, а «Локо» сыграл со «Спартаком» 0:0.

Любой на месте Массимо Карреры за прошедшую неделю бы «поехал головой». Инфа – 100%. В семь дней уместилось столько разного, по больше часть бредового, сколько не у каждого человека случается за год. Вброс о конфликте с Фернандо и Глушаковым, бессмысленная поездка в Самару, там же – конкурс «чей градусник круче». В довесок проблемы с центральными защитниками, которых у красно-белых осталось только двое. Все это перед стартовым матчем второй части РФПЛ. На секундочку – важнейшим матчем. Короче, в такой ситуации закипают мозги. Хочется взять долгий отпуск и свалить из страны. Но нет. Надо терпеть. Ведь это лишь начало турнирного конца. А тут и погода «шепчет» как нельзя кстати.

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– Доводилось ли вам когда-нибудь играть в такую погоду? – спросили Карреру после матча. – Можно ли в этих условиях показать что-то годное?

– Все становится сложнее. Например, сложнее отдавать передачи, которые часто оказываются неточными. При этом «Спартак» и «Локомотив» делали все, чтобы показать хороший футбол. Конечно, мне тоже приходилось играть в такую погоду, могу сказать, что это очень трудно.

– Как изменилась турнирная ситуация после ничьей?

– Отрыв «Локомотива» сохранился, 8 очков. У нас осталось 9 матчей, которые мы будет стараться максимально использовать.

На месте Юрия Семина любой бы психанул уже на первой минуте игры со «Спартаком». Сразу после удара Самедова. Того, что пришелся Денисову прямо в нос. А когда Рыбуся стали лупцевать по ногам и в голову и в итоге разбили физиономию, можно было наброситься на ассистентов с проклятьями и угрозами. Потому что разумные грани борьбы стерлись слишком быстро. И вся суть происходящего теплой струйкой полилась на снег. Кап-кап. Красная кровь. Кап-кап. На белую майку. Хорошо, что Семин – не каждый из нас. Удалось избежать бойни.

Логично, что под такую пьянку Юрий Павлович не выпустил Ари, семь раз отличившегося в семи предыдущих встречах со «Спартаком».

– Решили не рисковать бразильцем, у которого есть микротравма, – сказал после матча Семин. – В ближайшее время должен вернуться в строй Фарфан. Повторюсь, мы не стали рисковать, поэтому в такой ситуации ничья – нормальный результат. Для нас. В плане стратегии я очень доволен, что мы завоевали очко, не подпустили «Спартак» близко. В погодной ситуации, которая сложилась, это, наверное, тоже хороший результат.

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– Что скажете о погоде?

– Наши руководители сделали все, что могли. Поле было идеальным, но снег невозможно остановить. Хотя такие матчи, конечно, лучше проводить в мае, апреле. Но таков календарь.

Календарь в России – строгая штука. С ним боротья бессмысленно. Погодные обстоятельства мало кого волнуют. Матчи пердвигать некуда. Об этом рассказал Александр Самедов.

– Какие впечатления? – спросили полузащитника «Спартака».

– Тяжелая игра, тяжелые условия, тяжелое поле. Нелегко играть в подобных условиях, но ничего не поделаешь.

– С чем больше всего приходилось бороться?

– Поле непонятное, – ответил Самедов. – То ли песок, то ли его еще сильнее прошили искусственно. Материал и качество очень специфическое.

– В таких условиях надо отменять матчи?

– Да нет, хватит уже отменять, – ответил Александр и рассмеялся. – Отменять надо, когда «-15», а в «-8» сдвигать уже некуда.

Понравилось ли все увиленное болельщикам в Черкизово? Сложно сказать. Первый десяток зрителей потянулся в буфет через 15 минут после старта. Было чертовски холодно, хоть десять шуб надень. Мяч не видно. Шагаешь обратно, смотришь: вновь кто-то страдает на снегу. Не разглядеть лица за белой пеленой. Короче, зрелище так себе. На изощренного любителя.

Нет, были и опасные моменты. Спасение Игнатьева или коварная передача Зобнина у собственных ворот, шанс Мельгарехо. Но, по мнению экспертов, тех, кто разбирается в вопросе, матч смотрелась как на видео ниже. Безголевой итог – логичное завершение игры и снежно-безумной недели.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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