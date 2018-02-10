Лодыгин берет два пенальти. «Зенит» обыгрывает «Марибор»

Лодыгин берет два пенальти. «Зенит» обыгрывает «Марибор»

13:19

«Зенит» в контрольном матче оказался сильнее «Марибора» (3:1).

  • Голами у «Зенита» отметились Кокорин, Ригони и Плетнев.
  • За «Марибор» отличился Таварес.
  • Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Смольников, Кришито, Маммана, Мевля, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Заболотный, Кокорин.
  • Стартовый состав «Марибора»: Ханданович, Шулер, Милец, Ивкович, Колманич, Бохар, Хотич, Пихлер, Дервишевич, Таварес, Байде.

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

1:0. Эмилиано Ригони.

Открыть видео

Удар Кокорина через себя в падении.

Открыть видео

2:0. Александр Кокорин.

Открыть видео

Двойной сейв Хандановича.

Открыть видео

2:1. Маркос Таварес.

Открыть видео

Хотич не попадает в створ ворот из убойной позиции.

Открыть видео

Паредес опасно пробил со штрафного.

Открыть видео

3:1. Дмитрий Плетнев.

Открыть видео

Попадание в штангу Вршича и нереализованный пенальти Заховича.

Открыть видео

Захович не реализует второй пенальти.

Открыть видео

Голы и лучшие моменты.

Открыть видео

Фото анонса: ФК Зенит

Смотрите также

Как «Зенит» соперника ЦСКА обыграл

Манчини-дирижер и новые соседи «Зенита»

Манчини объяснил, чем Заболотный отличается от Дзюбы

Мирча Луческу: «Не хочу, чтобы в России меня воспринимали как врага»

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.