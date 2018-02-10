Лодыгин берет два пенальти. «Зенит» обыгрывает «Марибор»

«Зенит» в контрольном матче оказался сильнее «Марибора» (3:1).
- Голами у «Зенита» отметились Кокорин, Ригони и Плетнев.
- За «Марибор» отличился Таварес.
- Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Смольников, Кришито, Маммана, Мевля, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Заболотный, Кокорин.
- Стартовый состав «Марибора»: Ханданович, Шулер, Милец, Ивкович, Колманич, Бохар, Хотич, Пихлер, Дервишевич, Таварес, Байде.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
1:0. Эмилиано Ригони.Открыть видео
Удар Кокорина через себя в падении.Открыть видео
2:0. Александр Кокорин.Открыть видео
Двойной сейв Хандановича.Открыть видео
2:1. Маркос Таварес.Открыть видео
Хотич не попадает в створ ворот из убойной позиции.Открыть видео
Паредес опасно пробил со штрафного.Открыть видео
3:1. Дмитрий Плетнев.Открыть видео
Попадание в штангу Вршича и нереализованный пенальти Заховича.Открыть видео
Захович не реализует второй пенальти.Открыть видео
Голы и лучшие моменты.Открыть видео
Фото анонса: ФК Зенит
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