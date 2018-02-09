Мирча Луческу: «Не хочу, чтобы в России меня воспринимали как врага»

Главный тренер сборной Турции, экс-наставник «Зенита» в интервью «Матч ТВ» ставит точки над i в своих отношениях с Россией.

С Луческу, ныне возглавляющим сборную Турции, мы хотели пообщаться по поводу жеребьевки Лиги наций. Мистер выразил готовность, но предупредил, что готов говорить только на английском языке.

- Я просто не хочу всей этой полемики, которая возникает после моих интервью. А то слишком часто меня неправильно понимают.

Мистер отлично говорит по-русски, но его желание объяснимо. Интервью румына в бытность тренером «Зенита» постоянно взрывали медиапространство. Почему-то казалось, что об этом не самом удачном периоде своей карьеры Мирча хотел бы забыть, однако по ходу разговора он сам то и дело возвращался к теме «Зенита», переходя на эмоциональные монологи.

- Недовольны российской прессой?

- Я не знаю, почему так происходит, но в прессе мои слова часто интерпретируются неверно. Может, потому что в Восточной Европе журналисты с уважением относятся только к тем, кто приехал с Запада. Я же считаю, что справился со своей работой. Мне досталась команда, где в основе выходили прошлогодние резервисты Виллаша-Боаша. «Зенит» потерял Халка, Витселя, Гарая, Данни, Ломбертса, Смольников был травмирован – я начинал без шести ключевых игроков. На первом сборе было 17 человек из «Зенита-2», так как шел чемпионат Европы. И лишь в августе купили двух футболистов.

По ходу сезона команда под моим руководством показывала один из лучших результатов в истории по количеству забитых мячей, проценту набранных очков. С таким набором футболистов мы добыли больше очков, чем звездный «Зенит» Виллаша-Боаша год назад, и до второго места не хватило всего одного балла.

Я никогда не говорил, что вся проблема в судьях, просто давайте вспомним. Победный гол «Амкара» в Перми – просто непостижимо, как его засчитали, гол «Краснодара» на 94-й минуте – стопроцентный офсайд, неназначенный пенальти со «Спартаком» в моменте с игрой рукой Комбарова, пенальти в наши ворота в Махачкале - в итоге сыграли 2:2. Замучаешься перечислять, и ни одного эпизода с судейскими ошибками в нашу пользу. Ни одного! Да, это футбол, и ошибки арбитров его часть, но их значимость обычно снижается. Как ведь происходит: когда тебе то помогут, когда навредят, однако в нашем случае были одни потери. Мы недосчитались минимум восьми очков из-за них. Восьми! Результат был бы совсем другой.

Я не понимаю, почему все стали против меня. Может, дело в том, что мне приписали слова: «Все журналисты – глупые люди», хотя это неправда. Я их адресовал конкретному человеку, который постоянно провоцировал меня безо всяких оснований. Только одного журналиста я назвал глупым. А мне постоянно это припоминают.

Все перечисленные Луческу эпизоды в одном ролике:

- Еще и нападки на Мутко вам припоминают.

- Президент федерации не имеет права постоянно вмешиваться в дела национального чемпионата. Он может рулить, допустим, процессом развития или обсуждать какие-то общие проблемы, но не постоянно комментировать все частности. Я просто это озвучил.

- После всех событий вы хотите забыть российский этап карьеры как страшный сон?

- Почему? В очень сложной ситуации моя команда показала хороший результат. Я доволен своей работой. Уверен, что на второй год мы бы выступили еще лучше, получив усиление. Но вот как раз о том, что могло случиться, думать уже не хочется. Проехали.

- Будете болеть за футболистов, игравших под вашим руководством в «Зените», во время чемпионата мира?

- Мой принцип в том, что после ухода из клуба я стараюсь прекратить общение с игроками. Это просто некорректно по отношению к новому тренеру. Сам сталкивался с таким в «Интере», когда бывший тренер (Луиджи Симони. – «Матч ТВ») постоянно звонил игрокам. Так неправильно. А я даже в «Шахтере», где провел столько лет, своему принципу не изменил. Да, у меня есть общение с Фернандинью, Луизом Адриано, Алексом Тешейрой, Виллианом, но они-то уже выступают за другие клубы. Я же взял их еще тинэйджерами и помог вырасти в классных футболистов, развить их качества. Они мне как дети. Но с действующими игроками бывшей команды – никогда. Еще точно не буду вести переговоры с клубом, у которого есть главный тренер. Даже сейчас по этой причине отказался обсуждать возможный контракт с «Галатасараем». Так поступать, считаю, просто нечестно. Закончится контракт – пожалуйста. Но на живое место не пойду никогда.

- Допустим, еще недавно на перепутье был Артем Дзюба, и писали об интересе к нему из Турции. Неужели бы не помогли ему советом, если бы он позвонил?

- Почему нет? Это же совсем разные вещи. Позвони мне Дзюба с просьбой: «Мистер, помоги найти команду», - сделал бы все возможное. Если бы турецкий клуб попросил совета по Дзюбе, то и тут помог бы, чем смог. Так, например, ко мне обращались из «Кайсериспора» по поводу Кучера, и теперь он за них играет.

- Раз Дзюба перешел в тульский «Арсенал», значит, та информация была просто слухом?

- Ко мне никто по его поводу не обращался. Ничего подобного не слышал.

- А про возможный переход Смолова в «Бешикташ», о чем много писалось в СМИ обеих стран?

- Смолов – очень сильный игрок. Для меня нет ничего удивительного, что им интересуются известные европейские клубы. Вполне возможно, он и контактировал с «Бешикташем», но в итоге тот взял Вагнера Лав. Отличный трансфер. Когда Вагнер здоров, то является одним из лучших форвардов турецкого чемпионата.

- Еще бы. Мы все помним его по ЦСКА.

- Очень уважаю этого игрока. Он доставлял много проблем моему «Шахтеру», когда мы играли против ЦСКА. Ладно, вы же про Лигу наций хотели поговорить?

- Ага. Просто столько разговоров, что это будет проходной турнир, а вы уже объявили о завершении карьеры после истечения контракта с Турецкой федерацией. Значит, осталось всего два шанса прогреметь: Лига наций и чемпионат Европы.

- На Евро-2016 Турция и Россия были самыми возрастными командами. Турция шла на первом месте со средним возрастом 29,5, ваша сборная на втором – 29. Россию после турнира во Франции возглавил мой хороший друг Черчесов, и, считаю, он удачно справился с задачей по строительству новой, молодой команды. Товарищеские матчи это показывают. У Турции та же цель – пора меняться. Возможно, надо было также начинать перестройку после чемпионата Европы, но лишь двум молодым игрокам удалось стать основными в сборной.

- То есть задача на Лигу наций – построить новую команду?

- Да. Сразу после окончания отбора на чемпионат мира я приступил к этому процессу. К двум товарищеским матчам привлек большую группу новых игроков. Продолжим их проверять в ближайших пяти играх в марте, мае и июне, чтобы поближе со всеми познакомиться. Но Лигу наций никак не назову полуофицальным турниром. Наоборот. Рейтинговые очки очень пригодятся в дальнейшем, и прямой выход на чемпионат Европы - также большая цель. То есть важно не только построить новую команду, но и добиться результата. Тем более наши соперники, Россия и Швеция, летом примут участие в чемпионате мира. Будет интересно посмотреть, как мы выглядим на их фоне в официальных матчах.

- Вы сказали, что Черчесов ваш хороший друг. Где с ним пересекались?

- Еще когда он работал в Австрии, «Шахтер» играл с его командой. А поскольку донецкий клуб был примером для многих стран не в одной Восточной Европе, Станислав и другие тренеры интересовались, как мы добиваемся результата, приезжали смотреть на нашу работу.

- Черчесов рассказывал, что вы еще до жеребьевки Лиги наций были уверены в попадании в одну группу.

- Да. Посмеялись, что, может, нам тогда не стоит проводить товарищеский матч весной.

- После нападок со стороны российской прессы, высказываний Мутко и недавней публичной конфронтации с Юрием Лодыгиным для вас игры с Россией будут особенно принципиальными?

- Совсем нет. Ничего не могу знать про этих людей. Я тренирую 50 лет, выиграл 32 трофея – это большой успех. Если бы я обращал внимание на разговоры, разве показал бы такой фантастический результат?

- Вот многие и удивились, зачем такой титулованный тренер вдруг вступил в перепалку с Лодыгиным?

- Мне кажется, Лодыгин вряд ли так выступил по своей воле. Но давайте оставим эту тему, про российский этап карьеры я все сказал. Шансы я ему давал, верил в него, но он слишком много ошибался. Вообще еще Валерий Лобановский сформулировал: «Как только игрок начинает говорить, он заканчивается». Пусть другие ораторствуют, не сами игроки. Хорошо запомнил эту истину.

- О’кей.

- Послушайте, я доволен результатом, так как опередить «Спартак» по определенным причинам нам бы все равно не дали. Еще и у клуба остались 150 миллионов от продажи игроков и при отсутствии покупок. Их потратили уже после назначения Манчини. Но и без новичков мы забили больше, чем годом ранее, когда в «Зените» блистал Халк. Теперь точно добавить нечего.

- Я понял. Главное, мы прояснили, что у вас не осталось негатива в наш адрес, и, допустим, в интервью английской прессе перед чемпионатом мира вы не станете обнажать какие-то наши проблемы.

- Зачем мне это? Думаете, я плохо отношусь к «Зениту»? Совсем нет. Я остался в отличных отношениях с председателем совета директоров Александром Дюковым. Очень его уважаю. Понимаю, что решения принимались из-за атмосферы вокруг клуба. Наверное, поэтому мне не дали поработать еще один год.

- За «Зенитом» следите?

- Просто знаю, что команда идет на втором месте с отставанием в восемь очков. Многовато, но это уже не моя проблема. Сожалею только, что не сумел помочь вам с развитием молодых игроков. У вас их достаточно, но времени не хватило. Наверное, после моих успехов с «Шахтером» болельщики ждали немедленного результата. Но больших игроков было недостаточно, а на развитие молодежи нужно время. Зато Санкт-Петербург вспоминаю с удовольствием: шикарный город с очень хорошими людьми.

- В общем, вывеска матча Россия – Турция точно не будет «Луческу против России»?

- Именно! Уважаю Россию и ее жителей, а маленькие проблемы могут возникать везде. Да, я много говорил в своих интервью, но всего лишь хотел защитить своих игроков. Это моя работа. Мне надо было обязательно высказаться о том, что я видел своими глазами. Разве кто-то ставит под сомнение эти ошибки? Протест – нормальная форма коммуникации во всех сферах: экономики, политики, науки. Я не атаковал конкретных людей, а протестовал против системы.

- Болельщикам и некоторым специалистам, наоборот, казалось, что Луческу слишком много протестует.

- Так они представляли другие команды («Спартак» и ЦСКА) и опасались нас. Им надо было создать враждебную атмосферу вокруг «Зенита». Но я не протестовал ради протеста – только по делу. Опять вернулись к тем восьми очкам, которые мы потеряли из-за судей (смеется).

Мы уже начали прощаться, и тут Мистер снова взял слово:

- Я согласился поговорить с вами из-за того, чтобы меня не воспринимали в России как врага. В России у меня все было в порядке.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Алексей Даничев