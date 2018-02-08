Как «Зенит» соперника ЦСКА обыграл

В очередном контрольном матче сине-бело-голубые победили сербскую «Црвену Звезду» (1:0), соперника московских армейцев по 1/16 финала Лиги Европы. До, во время и после встречи происходило немало любопытного.

Милан Родич: «Игра с армейцами будет жесткой»

Для того чтобы узнать, как идут дела у очередного соперника «Зенита» в Турции, лезть в интернет не пришлось. Первым на стадионе «Мардан» в форме «Црвены Звезды» появился бывший зенитовец, а ныне защитник сербского клуба Милан Родич.

– Как «Зенит»? Кто остался из тех, кого я знаю? В каком отеле живете? – прежде всего Милан сам засыпал вопросами старых знакомых после рукопожатий и объятий.

А потом рассказал, что «Црвена Звезда» здесь уже 12 дней и после спарринга с «Зенитом» ее сбор фактически заканчивается – команда возвращается в Белград, где и продолжит подготовку непосредственно к матчу с ЦСКА.

– Жесткая будет игра, – предположил Родич, имея в виду предстоящую дуэль с армейцами в Лиге Европы.

– А сегодня? – поинтересовался корреспондент «Матч ТВ».

– Посмотрим, но я в основе, – улыбнулся защитник.

– Почему у тебя всего две звездочки на клубной эмблеме? Пора третью добывать, – подкололи серба зенитовцы.

– Скоро будет, – отшутился Родич.

Уточним: не так уж и скоро, не раньше, чем через неполные три года. Ведь в Сербии звезду на клубную эмблему наносят после каждых десяти титулов. У «Црвены Звезды» сейчас 27 чемпионств. Впрочем, в нынешнем сезоне она снова лидирует, и довольно уверенно – с отрывом от «Партизана» в 9 очков.

Но Родичу считать было некогда – он отправился организовывать совместное фото игроков «Зенита» и «Црвены Звезды». И результата добился.

Кадр получился: футболисты в красно-белом и сине-бело-голубом стоят вперемешку, обнявшись, а на форме – одинаковый титульный спонсор.

Первый гол «Зенита» на «Мардане»

Стартовый состав «Зенита» оказался отнюдь не таким, как в предыдущих контрольных матчах. Причин тому несколько. Во-первых, на днях в общую группу вернулись Кришито и Паредес. Этого оказалось достаточно, чтобы Роберто Манчини включил обоих в число первых одиннадцати.

Во-вторых, с утра в Лондон улетел Александр Кокорин – на мероприятие компании, являющейся техническим спонсором «Зенита». Так что нападающего в заявке на игру не было.

Кроме того, отметим, что в запасе остался Кузяев, который ранее в отсутствие Кришито закрывал правый фланг обороны.

При нынешней же конфигурации состава Манчини избрал схему 4-3-3 с Краневиттером на позиции опорного полузащитника и Ерохиным с Паредесом над ним.

В итоге именно Ерохин забил первый зенитовский гол на стадионе «Мардан», где тремя днями ранее петербуржцы сыграли 0:0 с братиславским «Слованом».

Что касается «Црвены Звезды», то она играла по схеме 4-4-1-1. И еще до перерыва показала себя весьма ершистой командой. Которая к тому же продемонстрировала, что умеет держать удар. Ведь после пропущенного мяча сербы едва тут же не отыгрались.

Голос Милоевича и аплодисменты Луневу

Во втором тайме страсти и вовсе накалились до предела. Пошли стыки и даже грубость. Причем с обеих сторон.

– Никто не хотел уступать. Хорошо, что без драк обошлось. Но по большому счету получили от игры то, что хотели, – сказал после матча по этому поводу Ерохин.

– Игра получилось немного более жесткой, чем предыдущие. Но это нормально. Ведь этот матч был максимально приближен к официальному, – добавил в свою очередь Роберто Манчини.

К слову, по ходу встречи главный тренер «Зенита» выглядел самим спокойствием, тогда как голос его сербского коллеги Владана Милоевича был слышен постоянно. Наставник «Црвены Звезды» все время что-то кричал, подсказывал, порой выдавая весьма эмоциональные монологи.

– Накипело, – улыбались многочисленные слушатели российской и украинской тренерских школ, которые заняли всю центральную трибуну.

Также на «Мардане» присутствовали представители «Зенита-2», тульского «Арсенала» и многих других команд, работающих в Турции.

Интересно, что самые громкие и дружные аплодисменты квалифицированных зрителей сорвали в этот вечер не нападающие, а вратарь «Зенита» Андрей Лунев – за два эффектных спасения. В итоге петербуржцы сохранили победный счет 1:0.

Был, правда, еще один эпизод, когда по трибунам прокатился вздох. Это Антон Заболотный, пытаясь замкнуть прострел, угодил бутсой в штангу. Благо, обошлось без травмы.

ЦСКА, готовься к бою

Перед тем как уехать со стадиона, мы разговорились с нашим сербским коллегой-телевизионщиком, комментатором канала «Арена Спорт» Милошем Малишевичем

– Очень хороший, интенсивный матч, – поделился он своим мнением о только что закончившемся спарринге. – Много атак и контратак. Думаю, перед ЦСКА «Црвене Звезде» было полезно провести именно такую встречу. Правда, с вашими армейцами игра, думаю, будет другой. В том числе потому, что ЦСКА действует несколько иначе, нежели «Зенит».

– Тогда что вы думаете о грядущем противостоянии ЦСКА – «Црвена Звезда»?

– О, в Белграде будет тяжелый матч. Кстати, на стадионе «Райко Митич» ожидается более 50 000 болельщиков «Црвены Завезды». Знаю, что даже фанаты московского «Спартака» собираются подъехать и к ним примкнуть. А на другой стороне будут фанаты ЦСКА и «Партизана». Очень большое внимание к игре! Что касается результата, то, на мой взгляд, счет 0:0 будет для хозяев хорошим исходом.

– Что скажете о паре «Зенит» – «Селтик»?

– Ваш клуб – фаворит. Для меня станет большим сюрпризом, если он не пройдет дальше. Хотя «Селтик Парк» с его болельщиками тоже не подарок. Но «Зениту» – удачи! – пожелал на прощанье коллега.

Фото: ФК «Зенит», Сергей Циммерман