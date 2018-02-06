Далер Кузяев: «Остановить Месси сложно, но можно»

После перехода из «Ахмата», тогда еще «Терека», в «Зенит» этот полузащитник, воспитанник академии сине-бело-голубых стал одним из главных открытий нынешнего сезона. Впрочем, в плане общения он остался таким же скромным и простым парнем. И все же что изменилось в его жизни за последние полгода? Об этом футболист рассказал в большом интервью «Матч ТВ».

Я не Криштиану Роналду. Получится пару раз обвести – уже здорово

– C тех пор как полгода назад вы перешли в «Зенит», многое изменилось в вашей жизни?

– Нет, как мне кажется. Все так же, все идет своим чередом. Хотя подождите – забил первый гол в карьере. И, конечно, огромный плюс, что с такой командой, как «Зенит» опять же впервые в жизни борюсь за золото чемпионата России.

– Причем в основном составе сине-бело-голубых. Ваш взлет многие называют удивительным. Сами как к этому относитесь?

– Я бы не стал называть это «взлетом». Или что показываю какой-то особенный результат. Да, он хороший, и первым этапом в «Зените» доволен. Но работать теперь надо еще больше. В том числе потому, что мы идем на втором месте. Это – не устраивает. Так что есть над чем трудиться.

– Вы про себя или команду в целом?

– В первую очередь слежу за собой и спрашиваю с себя. Другие факторы вторичны. Хотя, понятно, переживаю за команду в целом.

– За полгода вы здорово прибавили по части обращения с мячом и в частности в дриблинге.

– И тут не вполне с вами соглашусь. Не скажу, что у меня какой-то незаурядный ход с мячом, как у Криштиану Роналду или Лео Месси. Получится пару раз кого-нибудь обвести – здорово!

– С тем, что вы, в отличие от многих футболистов-россиян, не стесняетесь идти в обводку, тоже будете спорить?

– Считаю, иногда рисковать необходимо. Особенно на последней трети поля – у чужой штрафной. И болельщикам это, по-моему, нравится. Придает зрелищности футболу.

– В этом смысле в «Зените» стали смелее?

– Да. В «Тереке» не очень-то в обыгрыш пускался. Но там у меня функции отличались. Был скорее разрушителем. В «Зените» же надо выдавать больше креатива.

– К ударам по воротам это тоже относится?

– Да. В «Тереке» на позиции опорника до ударов дело редко доходило. «Зенит» же более атакующая команда. Поэтому шансов пробить больше предоставляется.

– Если обводка или удар не удались, могут ли вас упрекнуть за это партнеры?

– Такого практически нет. Но надо самому всегда трезво оценивать ситуацию. Если вдруг начну обводить соперников на своей половине, конечно, услышу в свой адрес упрек. И это будет правильно.

Со Смольниковым хорошо общаемся

– В интернете многие обсуждают, что сейчас на сборах вы правый защитник.

– Понятно, на этой позиции не совсем комфортно. Все-таки я всю жизнь, сколько себя помню, играл в полузащите. Немного тяжело перестроиться. Но, как сказал наш главный тренер, это вынужденная мера. С другой стороны, на позиции правого защитника надо столько работы выполнять! Так что это хороший опыт.

– Как только на поле появляется Терентьев или Смольников, Роберто Манчини тут же возвращает вас в центр поля. Не давят психологически такие перестановки по ходу дела?

– Наоборот! Когда с неудобной позиции переходишь на любимую, это придает сил и эмоций.

– В целом уже привыкли к жизни в топ-клубе?

– Действительно освоился в «Зените». Спасибо ребятам, тренерам, медицинскому и административному штабу. Все с первого дня поддерживали. Если честно, даже не ожидал такого. Сейчас мне достаточно уютно в команде.

– Чувствуете в себе потенциал, чтобы со временем стать ее лидером?

– Пока я просто работаю каждый день. На тренировках. Над собой. Пытаюсь что-то улучшить. Но в будущем – хотелось бы.

– Об этом специалисты стали говорить, как ни странно, после вашей перепалки на поле с Игорем Смольниковым во время матча с «Локомотивом». Что все-таки тогда произошло?

– Хочу сразу сказать: мы с Игорем хорошо общаемся. А тогда… Представьте, дома проигрываем прямому конкуренту – 0:3. Все ребята на взводе. Вот и вышел разговор на эмоциях. Но в футболе такое часто бывает. Ничего особенного не произошло. Тем более в раздевалке пожали друг другу руки.

– Этого достаточно, чтобы выходить из подобных ситуаций без последствий?

– Да. Но мы и поговорили тоже. Каждый уже спокойно высказал свою точку зрения, видение того игрового эпизода.

– Анатолий Тимощук тогда сказал, мол, такие случаи говорят о том, что ребятам не все равно…

– Согласен! Все переживают за результат. Так что не стоит придавать этим вещам особого значения.

– Верите, что весной можно отыграть 8 очков отставания от «Локо»?

– Объективно считаю, что это реально. Впереди 10 туров плюс очная встреча с железнодорожниками. Правда, не стоит забывать – «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» тоже рядом. Будет очень интересная гонка.

– В Дубае Манчини заметил, что в 10 матчах надо забить 30 голов. Как это восприняли?

– Раз тренер ставит такую задачу, значит, верит, что мы можем ее выполнить. Сделаем все, чтобы не разочаровать его.

– И все же лично на себя эту планку как-то проецировали?

– Не думал об этом, но, будем считать, вы подали идею. Если 2-3 гола забью и положу их таким образом в общую копилку – будет здорово.

Своя машина – это удобно, но в метро мне тоже нравилось

– В этом году вы впервые приехали в гости к «Ахмату» после того, как ушли из этого клуба. Как принял Грозный?

– Поездка стала для меня особенной. 3,5 года провел в Грозном. Большое количество друзей и знакомых там осталось. Вновь всех увидеть было очень приятно. Расстроило только одно – мы сыграли с «Ахматом» вничью. Хотя хозяева поля весьма достойно выглядели.

– Как вам показалось, за вашими успехами в «Ахмате» следят?

– Пообщался с ребятами, руководством клуба. Услышать хорошие слова в свой адрес было приятно. Значит – да, следят. Думаю, рады за меня. Надеюсь во всяком случае на это.

– Еще одна перемена в вашей жизни заключается в том, что вы закончили основной курс финансово-экономического университета и поступили в аспирантуру.

– Да. Раз уж так вышло, что я снова в Петербурге, решил: почему бы не попробовать? А как будет дальше складываться – посмотрим.

– Специальность какую выбрали?

– Экономика.

– Как совмещать с футболом планируете?

– Пока еще всего не прочувствовал – летом пойму, когда будет первая сессия. Но вообще, полагаю, все нормально получится. Утром тренировки, вечером учеба. Многие ребята в университете в первой половине дня работают. Вот под нас расписание и подстроили.

– Еще недавно у вас не было собственной машины. В этом смысле все тоже осталось по-прежнему?

– Уже есть.

– Когда начали ее осваивать?

– Права были и раньше, а машину приобрел по ходу осенней части сезона. Решил, что после гола в ворота «Спартака» это сделать просто необходимо! Шучу, конечно. На самом деле в середине осени купил. Теперь езжу сам. Удобно!

– Быстро научились?

– Без проблем.

– Сотрудники ГИБДД узнают?

– Один раз остановили. Я не нарушал – просто проверка была. Узнали, пожелали удачи.

– Автограф…

– …не попросили.

– До этого на метро передвигались?

– Когда на нем, когда на такси. Но метро очень удобная штука – добираешься быстро и без пробок.

– А как насчет узнаваемости в общественном транспорте?

– Это в принципе нечасто происходит. Иногда подходят, просят вместе сфотографироваться. У нашей базы в Удельной таких людей чуть больше. Бывает, немного общаемся с ними. Приятно, конечно, видеть, что у «Зенита» такие болельщики.

– Один из них здесь в Турции подарил вам дружеский шарж. Как он вам?

– Очень понравился. Художник все грамотно ухватил. И, конечно, приятно, что картину сюда везли из Питера. Обязательно дома повешу на стенку.

Ставить «автобус» сейчас модно

– Как вам в целом работается на сборах?

– Усталость немного чувствуется. Но к «Селтику», думаю, подойдем в оптимальной форме.

– В Шотландию команда переберется через 9 дней. Ждете этого?

– Очень хочется побывать в Шотландии! Сыграть против «Селтика» на его знаменитом стадионе. 60 000 придет! Конечно, есть большое желание окунуться в атмосферу британского футбола.

– На первом сборе в Дубае про команду говорили, что она летает по полю. 14 мячей в трех матчах также свидетельствуют об этом. А в Турции с ходу 0:0 со «Слованом». Почему?

– Только прилетели, сразу два непростых тренировочных дня – может, это сказалось. Но дальше легче будет.

– «Слован» играл против вас примерно так же, как многие команды в премьер-лиге: строго от обороны. Это вновь вызвало сложности?

– В сезоне действительно не раз сталкивались с подобной ситуацией. Нам необходимо поработать над этим компонентом. Ведь ставить «автобус» из пяти защитников сейчас модно. Думаю, на тренировках отработаем, как взламывать столь насыщенный центр обороны.

– После тренировок Лодыгин затевает игры с Тимощуком. А вы соревнуетесь с Кокориным. Кто побеждает?

– Да мы всего разок в пробитии пенальти соревновались. Победил я, конечно. Но это надо Андрею Луневу спасибо сказать, который отразил Сашин удар.

– Саша вас, слышал, подкалывает.

– Он любит пошутить. Человек, который всегда на позитиве.

– Выходит, недаром именно он в отсутствие Кришито появляется на поле с капитанской повязкой.

– Да. Считаю, Кокорин доказал в нынешнем сезоне, что заслужил это. Сколько раз он выручал, проявлял лидерские качества, забивая нужные мячи.

Слава богу, операция теперь не нужна

– Со «Слованом» вы играли на глазах у главного тренера сборной Станислава Черчесова. По такому случаю волновались больше обычного?

– Нет. Просто хотелось победить и показать все, на что способен. Хотя о том, что на трибуне будет наставник сборной, с ребятами в раздевалке тоже говорили. Без шуток на тему того, что сегодня надо показать свой лучший футбол, понятно, не обошлось. Но все это по-доброму. Мы ведь и так в каждой игре стараемся выкладываться по максимуму.

– Пообщались с Черчесовым?

– Только поздоровались, поприветствовали друг друга.

– После вызова в сборную вы сказали, что очень хотели бы сыграть против Месси и не боитесь этого. В итоге действительно встретились на поле. Поделитесь впечатлениями?

– Они потрясающие! Мне кажется, я играл против лучшего на данный момент футболиста мира. Было очень непросто. Но это замечательный урок. И вообще приятно встретиться с такой сборной, как Аргентина, с игроками такого уровня.

– Как вам показалось, остановить Месси в принципе реально?

– На мой взгляд, нет таких футболистов, которых нельзя сдержать. Играть можно с каждым. Правда, нам это не совсем удалось – несколько моментов Лионель создал. Однако еще раз замечу: играть против него сложно, но можно.

– Перед игрой справки о Месси у зенитовских аргентинцев не наводили?

– А на каком языке? Так что – нет.

– Тогда осенью вы против Аргентины могли и не сыграть из-за травмы.

– Опасения на этот счет точно имелись. Тем более поначалу неясно было – нужна операция или нет, стоит ли рисковать. Пропустить два месяца, или заняться этой проблемой уже зимой во время паузы. Слава Богу, все сложилось как надо.

– То есть?

– Хирургическое вмешательство не потребовалось, получил вызов в сборную, удалось сыграть с Аргентиной. Благодаря процедурам и нашим докторам операция теперь не нужна. Все хорошо разрешилось.

– Зенитовские аргентинцы говорят, что уже сейчас грядущий чемпионат мира из головы не выкинешь. Как с этим у вас?

– Согласен с ребятами. Хочешь не хочешь, а все равно мысли на этот счет проскакивают. Правда, на первом месте все равно пока клубные дела. Цели, амбиции «Зенита». Золото в премьер-лиге. Но и про сборную не забываю. Очень хотелось бы выступить на домашнем ЧМ.

– Как считаете, что лично вам надо для этого сделать?

– Побеждать с «Зенитом». Продолжать работать, проявлять себя. Если все эти компоненты совпадут, возможно, окажусь в заявке сборной России.

– Знаю, в Дубае у вас брали интервью коллеги из Саудовской Аравии. Что спрашивали?

– Что знаю об их сборной. Считаем ли мы нашу группу легкой.

– Честно отвечали?

– Конечно. Могу и сейчас сказать, что о сборной Саудовской Аравии пока мало что знаю. А группу легкой не считаю. Слабые команды на чемпионат мира не отбираются. Будет непросто, но пройти дальше нам по силам.

После поражений засыпаю быстрее, чем после побед

– При переходе в «Зенит» в качестве хорошего знакомого Антон Заболотный в первую очередь назвал вас. В сборной подружились?

– Да. И сейчас в «Зените» хорошо общаемся. Конечно, очень рад его переходу. Антон – настоящий трудяга. Думаю, он нам поможет.

– Какой-то совет дали Заболотному уже в «Зените»?

– Он в этом не нуждается, тем более Антон старше меня. Сам во всем разберется.

– А старший брат, который тоже играл в футбол, вам советы дает?

– Да, конечно. Смотрит практически все матчи. Потом может на ошибки указать или, наоборот, отметить плюсы. Мы часто общаемся.

– По телефону?

– Он в Петербурге живет, поэтому видимся.

– Вы отдельно от родителей живете?

– Да. Но после игр обязательно еду к ним. Сидим, общаемся, пьем чай, обсуждаем прошедший матч. Особенно здорово делать это после побед. А после поражений настроения может и не быть.

– Как вы в принципе переживаете победы и поражения?

– Например, после 0:3 от «Локомотива» был очень горький осадок. Тем более в первом таймы мы, считаю, играли хорошо. И реализуй хотя бы один из моментов, все сложилось бы совершенно по-другому. Но, знаете, после побед, особенно таких, как над «Спартаком» в первом круге, мне тяжелее заснуть, чем после поражений.

– Почему?

– Когда проигрываешь, хочется сделать так, чтобы этот день поскорее закончился. Лечь спать, а утром прийти на тренировку и начать все заново.

– То есть аутотренинг вам не чужд?

– В какой-то степени. Заснуть во всяком случае могу себя заставить.

О женитьбе пока не думаю

– Вы один из немногих в «Зените», кто еще не женат…

– Вот сейчас, мне кажется, реклама пошла (смеется). А если серьезно, пока не задумывался всерьез над этим. Все мысли о футболе (улыбается).

– Вы производите впечатление человека, не подверженного звездной болезни. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказывал и ваш отец, профессиональный тренер. Где и когда, по-вашему, получили «прививку»?

– Как только у тебя появляются признаки звездной болезни, тут же в футболе начинаются проблемы. Поэтому стараюсь оставаться таким же, каким был до перехода в «Зенит». А насчет «прививки»… Думаю, ей стала школа, которую прошел в КФК и во второй лиге. После этого ценю то, что имею. Отношусь к этому уже осознанно. Ведь потерять все можно в любой момент.

– Какую цель ставите себе на 2018 год?

– Выиграть чемпионат России и попасть на чемпионат мира. А если вдруг удастся сыграть на арене «Санкт-Петербург» в матче Росси – Египет, чувства вообще невероятные будут.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Алексей Даничев