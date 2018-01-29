«Я подписал контракт? Не тупите!» 5 фактов об Анни, который «едет» в «Спартак»

Никуда не едет (пока)
СМИ давно и активно муссируют тему перехода Анни в «Спартак». В сети уже появились кадры подписания договора. Сам футболист такие фотки не лайкает. Призывает распространителей информационной отравы к спокойствию и тайм-чекингу. Как говорится, трансферы любят тишину. Хотя уже поздно.https://twitter.com/SofianeHanni/status/957990068232294405
Ориентиры – Браими и Марез
Анни рассказывал La Gazette du Fennec о себе и не только:
«Я – плеймейкер. С детства играю на этой позиции. Современный футбол меняется, некоторые команды используют «десятку», некоторые – нет. Если тренер меняет тактику, могу оказаться справа или слева – проблем нет.
Мои слабые и сильные стороны? С техникой, видением поля и умением отдать последний пас – у меня все ок. А вот над скоростью и агрессией, когда попал в чемпионат Бельгии, пришлось поработать.
Мои ориентиры? Обожаю Браими и Мареза: они устраивают шоу на поле».https://www.instagram.com/p/BD83Q2zSkKl/?taken-by=sofiane.hanni
Зидан из «Мехелена»
Такое прозвище футболист получил незадолго до перехода в «Андерлехт». В своем последнем сезоне за «Мехелен» Анни тащил команду и наколотил 17 мячей в 35 матчах. В результате алжирец стал лучшим игроком Бельгии-2015/16 и перебрался в местный суперклуб.https://twitter.com/rscanderlecht/status/734843644159614977
Не поехал в Китай
Отрывок из интервью dhnet.be:
«До «Андерлехта» мне поступило предложение из Китая. Не такое интересное, как было у Витселя, конечно (смеется).
Отказался, потому что переезд в Азию не входил в мои планы. Не считаю Витселя достойным критики. Размышляешь порой: «Н-е-е-т, туда-то я точно не поеду». А когда получаешь контракт, думаешь совсем иначе».https://www.instagram.com/p/9MIA2eykIL/?taken-by=sofiane.hanni
Мечта – Испания
«В Европе много классных чемпионатов. Моя мечта – Ла Лига. Испания подходит мне больше всего. Там техничные команды, которые действительно умеют играть в мяч», – откровенничал Анни с footmercato.
Кстати, потенциальный новичок красно-белых болеет за «Реал». А пока жужжат трансферные слухи, посмотрите, что этот алжирец себе позволяет (на поле). В жизни он, по собственным словам — скромняга.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/958004773734805507
Фото: globallookpress.com
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