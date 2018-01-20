«Бекоз май френд». Трахтенбергу — 70!

Сегодня пресс-атташе «Спартака» отмечает юбилей.

Коллег не принято поздравлять текстами. Тем более клубных пресс-атташе. Обычно короткой новостью: «Давно знаем, оставайтесь в строю, желаем всяческих». Но Трахтенберг давно вышел за рамки своей нынешней должности, оставшись, однако, коллегой. И отдельным явлением в российской спортивной журналистике. Да и в спорте в целом. Сам себе Леонид Федорович и сам себе Трахтенберг.

Уже писал как-то: судить его, а судей крайне много, имеют право лишь те, кто будет востребован в таком возрасте на таком уровне. На таком расстрельном уровне, правильнее сказать. Вот доработайте до 70, начните в «Спартаке», продержитесь три года в добрейшем бесконфликтном «Ростове», вернитесь снова в «Спартак», смените кучу тренеров и директоров, выиграйте чемпионство спустя 16 лет...

Хотя хватит о судьях. Их действительно много, они требуют от Трахтенберга новых технологий. При том что брали его в «Спартак» как технолога коммуникаций, а не технаря.

И вот тут равных юбиляру мало. Как он это делает? Знать бы. После поражений рядом сидит оскаленный тренер с пеной на клыках — Трахтенберг шутит. Футболистов приводит на интервью за руку, стараясь отказывать прессе лишь в клинических случаях. И те идут, понукаемые, не поймешь, то ли вкрадчивостью, то ли натиском своего пресс-старшины. Хотя нет, старейшины. Смешновато комментирует матчи «Спартака» со сборов, работая в жанре Синявского, разбавленного Оксимироном. Завел твиттер и взрывает его порой болением за хоккейные дела зятя Вадима Епанчинцева.

Когда у Леонида Федоровича есть свободное время, то есть редко, лучше ему не звонить и тем более не встречать. Зацепишься байками — жизнь на полчаса короче. Про Хурцилаву и Бескова, первую в жизни заметку о штангистах Люберецкого района и диктовку в номер в состоянии похмельного командировочного мычания, про главреда еженедельника «Футбол» Олега Кучеренко, который стругал из юного Лени большого журналиста, и ковер, который надо было обязательно продать, кажется, в Венгрии, но никто не покупал, поэтому пришлось таскать его всю поездку по всей Венгрии...

Впрочем, последнее не факт, поскольку рассказывал мне это не сам Трахтенберг — рассказывали про Трахтенберга. Что есть отдельный литературный жанр, потому что рассказывают про него всегда и обильно.

Вот две из баек про Трахтенберга, наиболее яркие, пожалуй, из тех, что слышал. Попробуйте представить жизненный и трудовой путь героя.

Коллега в 90-х поехал во Владикавказ делать интервью с игроком «Алании». Тот почти заканчивал, был уже при погонах в местной силовой структуре и повез коллегу после матча в горы, на свое осетинское ранчо. Дорога петляла, беседа плыла.

- А вот Трахтенберг... - обмолвился коллега невзначай.

Завизжали тормоза. Машина резко встала.

- Выходи, - хмуро сказал интервьюируемый.

Достал из бардачка пистолет и вышел сам.

- Видишь сосну? - показал на край дороги.

- Вижу, - сказал коллега. Или показалось, что сказал, поскольку звукоизвлечение в тот момент не было его сильной стороной.

- Это Трахтенберг, - жарко уточнил футболист. И разрядил в сосну половину обоймы.

Позже выяснилось: нынешний юбиляр написал что-то недвусмысленное про судейство в матче «Алания» - «Спартак». И стал после этого, между прочим, единственным журналистом, на которого было подано всамделишное заявление в КДК РФС.

Второй случай короче и известнее. На какой-то зарубежный матч Трахтенберг приехал с заданием взять интервью у Андрея Шевченко. Ту же цель преследовали еще несколько десятков репортеров, украинская звезда находилась тогда в самом соку. После игры в микст-зоне было жарко. К Шевченко тянулись снопы микрофонов. Вдруг откуда-то из недр, причем со стороны футболистов, вырулил Трахтенберг. Подхватил Шевченко за локоть и повел за кулисы.

Пресса обиженно зашумела. Не останавливаясь и не сбавляя темпа, Трахтенберг обернулся к толпе собратьев и твердо произнес единственную фразу: «Бекоз май френд».

Толпа, переваривая, замолчала. Интервью с Шевченко он, естественно, сделал.

А фразу эту, знаю, масса спортивных людей вправе произнести применительно к самому Трахтенбергу. По случаю красивой даты позволю себе к ним присоединиться.

С юбилеем, коллега!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф