Круговорот Азмуна в природе. Вечно бесплатный

В конце прошлого года мы узнали, что с финансами в «Рубине» все сложно. С трансферами Сердара Азмуна ситуация тоже не из простых. То в Ростов, то в Казань, с судами, арендами, расторгнутыми контрактами. Хотя на этот раз клубу повезло: ценный иранский кадр достался «Рубину» бесплатно. Но почему?

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал интервью коллегам из «Бизнес Online».

Вот фрагмент.

- История с Азмуном не испортила ваши отношения с клубом и руководством?

- Думаю, что нет. Информацию с его контрактом до руководства донесли не совсем верно. Ведь с самого начала говорили, что права принадлежат клубу, что не соответствовало действительности. В контракте был пункт об отступных в 2,5 миллиона долларов, и клуб, который заплатит эти деньги, мог осуществить трансфер при согласии игрока. В итоге «Ростов» прислал официальный запрос с предложением в 2,5 миллиона. «Рубин» на него не отреагировал, и после истечения 30-дневного срока игрок мог уйти. В итоге, по сути, игрок ушел из «Рубина» бесплатно. Это был вопрос порядочности, ведь были все документы, но просто информацию неправильно преподносили руководству. Смысла судиться [«Рубину»] с «Ростовом» не было.

– На сколько лет сейчас рассчитан контракт Азмуна с клубом?

– Мы подписали его бесплатно за три года. Опции выкупа как таковой нет. Он попросил, чтобы за него не просили фантастических денег. Он нам доверяет.

На всякий случай передам сюжетную линию в своем изложении. С февраля 2015-го по июнь 2016 года (с небольшими техническими паузами) Азмун был отдан в аренду из «Рубина» в «Ростов». Потом дело перетекло в полноценный контракт. Однако «Рубин» почувствовал себя денежно обделенным и начал судебную тяжбу. Проиграл. Бердыев объясняет, почему это случилось: опция выкупа в контракте была, но кто-то в «Рубине» прохлопал, истекли 30 дней, положенные для ответа на официальный запрос, и 2,5 миллиона превратились в пепел. Иранец ушел бесплатно.

Представим дорожную карту этих волнующих событий.

С Дона приходит запрос. В Казани ему присваивается входящий номер, бумага заводится в документооборот. Истекает месяц — ноль реакции. В полночь из часов вылетает кукушка и сатанински завывает: «Минус 2,5 миллиона!»

Или так. По приходу запроса некий руководитель вызывает некоего сотрудника. И говорит:

- Трудно мне сегодня контракты читать, очки дома забыл. Что там?

- Все нормально: отдаем бесплатно.

- Точно? Нет какого-нибудь хлебного пунктика? Все-таки парень не из последних.

- Точно-точно, сам смотрел! Ничего нельзя сделать. Давайте обнимем его у трапа, мы не увидимся уже. И денег тоже не увидим.

Но проходит время. И выясняется, если верить Бердыеву (а почему ему не верить?), что суть вещей исказилась где-то на лестнице, между вторым и пятым этажами, в ночь со среды на субботу. Пункт в контракте был. Но этот факт не совсем верно (!) преподнесли руководству. В результате 2,5 миллиона не осели на счетах клуба, а стекли в унитаз. «Ростов» бесплатно получил звезду, «Рубин» не знает, как теперь рассчитаться по другим контрактам и избежать дисциплинарных санкций. Последнее — не только из-за Азмуна. Вообще.

Специально обращаю внимание: мерзкие слухи плодят информацию о двух контрактах иранца, из-за которых «Рубин» и судился с «Ростовом». Но мы оперируем не слухами, а исключительно свежим интервью Бердыева.

По-вашему, нормально терять столь звонкую сумму из-за канцелярской халатности? И если ненормально, кто повинен, кто возместит? И точно ли в канцелярии дело? И зачем вообще нужны контракты, если их пункты можно тупо потерять, проспать, замылить, и никому ничего за это не будет?

Еще одна фраза Бердыева: «С самого начала говорили, что права принадлежат клубу, что не соответствовало действительности». Тут хочется поподробнее. А кому еще могли принадлежать права? Переходил в «Ростов» Азмун летом 2016-го. Но с 1 апреля 2015-го ФИФА запретила посредникам владеть правами на игроков. Футболист с тех пор может принадлежать либо самому себе, либо клубу, с которым у него контракт.

Кому принадлежал Азмун, если не «Рубину»? Себе? Седому Каспию? Возможно. Только ведь и это не могло повлиять на пункт о 2,5 миллионах. Кому хочешь принадлежи, а отступные по контракту на бочку. Но нет.

Второй акт пьесы — свежий переход Азмуна из «Ростова в «Рубин». Не знаю, что такое «подписали за три года» (так в первоисточнике у коллег), - но снова бесплатно. Потому что Азмун попросил «Рубин» не драть за него три шкуры при последующей перепродаже, и потому что он «нам» доверяет.

Согласитесь, прекрасно, когда футболист доверяет клубу, который уже обращался в суд из-за его перехода и болельщики которого, было дело, вывешивали про иранца на трибунах всякие нехорошести. Хотя и тревожно в ментальном смысле. Но это его личное дело.

Главное, что на этот раз права на Азмуна точно принадлежат «Рубину». А как иначе? ФИФА требует. Или снова нет?

Но теперь вызывает беспокойство здравость ростовского рассудка. Южный клуб имел с Азмуном контракт. Однако лишился толкового парня, не поимев за него ни копейки. Едва рассчитавшись с долгами (до конца ли?). Отдав звезд. Попрощавшись с еврокубками.

Что ж такое? Как же так?!

Хорошо, допустим, правами на Азмуна действительно владеет какая-то третья сила: не он и не клуб. Затерялся в канцелярии циркуляр из ФИФА или в России решили, что указы от 1 апреля всерьез воспринимать не стоит, - мы не звери, все понимаем. Но с клубами эта сила должна делиться хотя бы для приличия? Нельзя же все время таскать живой товар туда-сюда, платить ему зарплату и не оставлять клубу-кормильцу при продаже вообще ни копейки?

Можно. В интервью говорится - можно.

И ладно бы комбинация была известна заранее. Из «Рубина» в Ростов» бесплатно, из «Ростова в «Рубин» - аналогично. Если так, волокита ни к чему. Поюзали одни, затем другие, остались при своих, вышли в ноль. Словно иранец и не дорожал за эти годы. Но Азмун и та самая третья сила, уходя из «Рубина» в «Ростов», не могли знать, что вернутся.

А если знали... То это прямо капец, иначе не скажешь.

На всякий случай еще раз проверим ценность актива. Азмун осенью играл не очень, может, его цена сейчас и вправду смешная?

Нет, хохотать над ценой Азмуна не стоит, узнаем мы снова из интервью Бердыева.

– Какой у него потенциал?

– Минус в том, что ему сложно справляться с внешним давлением. К нему был огромный, просто сумасшедший интерес: все клубы звонят нам, его отцу. И это топ-клубы: «Арсенал», «Селтик». А в «Эвертоне» владелец – иранец, который выходил на меня и пытался договориться о трансфере. У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился. И вот он приехал в «Рубин» звездой, после хорошего сезона, ему это все вскружило голову.

«Арсенал», «Селтик», сумасшедший интерес, звезда, миллионы поклонников, после хорошего сезона. 00 рублей 00 копеек. При действующем контракте с «Ростовом» (летом 2016-го был заключен двухлетний).

Встряхните лампочку, чтобы это понять. Не себе, так двум клубам. Страшно за людей, которые там работают. Как они в жизни ориентируются? Миллион от стольника отличают? В магазинах, на заправках, в ресторанах алмазами платят?

А что говорить про людей, которые всем этим руководят? «Поднимите мне веки» - про них написано?

Припадем к святыне — tranfermarkt.de. Там все еще кучерявее.

Обратите внимание на подчеркивание красным. Бердыев говорит: отступные в 2016 году составляли 2,5 миллиона евро. Авторитетный сайт уверяет: на самом деле игрок стоил 7 миллионов. Упущенная выгода.

Второе утверждение тренера: Азмун перешел в «Ростов» бесплатно. Немцы считают, что 2,3 миллиона евро все-таки были выплачены. Хотелось бы знать, что они имеют в виду? Кому выплачены?

Третий пассаж: сейчас transfermarkt.de оценивает Азмуна в 11 миллионов. Но он снова уходит из «Ростова» бесплатно. Туш.

Политика клубов убивает наповал. Если она вообще есть. «Футболу не хватает денег!» «Не на что растить молодежь!» «Душат долги!» Привычные вопли. А красавчик Азмун в самом соку — бесплатно. Шасть туда, шмыг сюда. Ова энд ова эгейн.

Ни клубной позиции, ни смысла, ни мозга, ни совести не просматривается напрочь. Есть лишь хотелки отдельных людей. К ним, а не в клубы, обращаются за трансферами владельцы «Эвертонов», они, а не клубы, вписывают в контракты симпатическими чернилами нужные пункты. Причем в случае с «Ростовом», «Рубином» и Азмуном это одни и те же люди. Сначала здесь, потом там.

Если верить transfermarkt.de, за карьеру лидера сборной Ирана на его трансферы было потрачено 2,3 миллиона евро. Однажды. А если верить интервью — ни копейки. Всем нужен, но ничего не стоит. Россия — щедрая душа.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Сергей Пивоваров, Getty Images, РИА Новости/Григорий Сысоев