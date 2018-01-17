Ивелин Попов. 5 голов – 5 историй

Полузащитник «Спартака» поделился с «Матч ТВ» воспоминаниями о ярких моментах в карьере.

Спартак – Зенит (2:2)

26.09.2015

«Мой первый гол в чемпионатах России за „Спартак“. Помню наизусть. Невероятные эмоции и впечатления на всю жизнь. Тем более удалось „Зениту“ забить.

Хотя довольно спонтанно все вышло. Вратарь подался вперед, я это заметил и смог его перебросить. Как только пустил „парашют“, сразу понял: мяч залетает. Красиво получилось. Но, если честно, обидно, что пропустили в концовке. У нас тогда болезнь прогрессировала – „пропускать на последних минутах“. Выиграй мы 2:1, да с таким голом – вообще было бы замечательно».

Спартак – Локомотив (1:0)

11.09.2016

«Прилетел после сборной уставшим. Такая же история с Джано. А „Спартак“ тогда дома не мог обыграть „Локо“, и довольно долго.

Должен был Мельгарехо играть, но Каррера на предыгровой тренировке заметил, что я хорошо двигаюсь, и выпустил в старте.

Прыжок за мячом – целиком на инстинктах. Увидел подачу Промеса – сообразил, как действовать, – забил. И сама комбинация вышла классной – заслуга команды, спартаковский мяч.

В этом сезоне догнать железнодорожников вполне реально. Восемь очков – не такая уж большая разница. Если опять победим „Локо“ в дерби, сократим разрыв и вновь выиграем чемпионат – буду счастлив».

Болгария – Белоруссия (1:0)

13.11.2016

«Холодно было. Мало болельщиков. У сборной – всего три очка, Люксембург обыграть смогли, но до этого два матча „слили“: французам и шведам. Конечно, группа досталась сильная, но одно дело проигрывать, другое – не показывать свою игру, сердце и душу не оставлять на поле. Поэтому и „пробелы“ на трибунах.

Целую неделю контратаки отрабатывали – у белорусов защитники медленные. В результате забили за счет быстрого выпада. Победа добавила уверенности.

Сейчас в Болгарии есть хорошие игроки, сборная движется вперед. Но государство у нас небольшое – всего семь миллионов, мало игроков выступает за рубежом. В целом есть прогресс, но он минимальный. Нужны инвестиции в стадионы, в школы.

Многое изменилось по сравнению с 94-м годом, когда Болгария заняла 4-е место на ЧМ. Тогда наши игроки были лидерами в „Барселоне“, „Штуттгарте“, „Баварии“, „Гамбурге“. Сегодня такого нет. Однако квалификация ЧМ-2018 показала: когда мы все вместе и бьемся – можем выигрывать».

Мордовия – Спартак (0:1)

03.10.2015

«Классный пас отдал Мовсисян. С разворота, между двух защитников – уровень!

Юра переехал в Америку. С тех пор перекинулись несколькими СМС: „Как дела? Как семья?“ Еще он поздравлял с чемпионством. Теперь уже меньше на связи, но в „Спартаке“ общались, вспоминали краснодарское прошлое.

Ходили разговоры, что мы с Широковым друг другу мешали на поле, но это не так. Во многих голах сезона-2015/16 поучаствовали мы оба.

Разница между „Спартаком“ Аленичева и Карреры? Сейчас у нас больше злости и жажды побед – личное мнение».

Рубин – Спартак (1:1)

13.08.2016

«Вторая игра Карреры в качестве главного тренера, и он объявляет: будешь играть нападающего вместе с Промесом. Если честно, мне на позиции форварда не очень удобно. Но связка с Квинси сработала.

Жаль, не получилось выиграть, хотя моменты были. Считаю, уже тогда показали характер, бились до конца, просто не повезло. Зато дальше выдали долгую победную серию.

В команде не было особых переживаний, когда Аленичев ушел и Каррера стал главным. Многие ребята играли вместе по нескольку лет, отсутствовало разделение на иностранцев и россиян. Сейчас парни говорят, что этот „Спартака“ – настоящий. Лучший коллектив за все время, что они в клубе.

Для себя не делю голы на красивые и нет. Болельщикам, конечно, приятнее, когда команда ярко играет. Когда забью следующий роскошный мяч? Скоро начнется чемпионат и погоня за „Локомотивом“, мы продолжим выступления в Кубке России, где у нас очень хорошие шансы, а также в Лиге Европы. Давайте дождемся продолжения сезона. Я буду очень стараться!»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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