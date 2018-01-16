Защитник «Спартака» рассказал корреспонденту «Матч ТВ» о предстоящей свадьбе, танцах Зе Луиша и о том, почему ему нравится профессия авиапилота.

– Как проходит возвращение к работе после праздников?

– Все хорошо. Надеюсь, команда по ходу сбора сумеет избежать травм. Конечно, мы делали подготовительную работу во время отпуска, но когда вливаешься в рабочий ритм, бывает тяжело. Тренерский штаб хорошо оценивает ситуацию и помогает нам обрести нужную форму, избегая повреждений.

– Успели отдохнуть за месяц?

– Успел почувствовать, что соскучился по тренировкам и захотел вернуться на футбольное поле. Конечно, зимний отпуск в чемпионате России обычно длиннее. Но календарь сместился из-за ЧМ, плюс мы вышли в следующую стадию Кубка России и принимаем участие в Лиге Европы. Начали тренироваться немного раньше, но месяца для отдыха мне вполне хватило.

– Кстати, где провели отпуск?

– Сначала был в Стамбуле, потом – в Германии с семьей и друзьями.

– В одном из интервью вы говорили, что ваша невеста учится в университете в Германии и, когда закончит его, вы поженитесь.

– С того момента ничего не поменялось, она продолжает обучение. Зимой или летом мы предполагаем сыграть свадьбу. Все зависит от графика.

– Какие впечатления от первых тренировок в новом году?

– Пока все хорошо. Понимаем, что нужно увеличивать нагрузку, чтобы обрести кондиции перед важными встречами. Сейчас все идет должным образом.

– Знаю, вы соблюдаете мусульманские предписания относительно пищи, а на сборе «Спартака» работают диетологи. По ночам голод не мучает?

– Не думаю, что кто-то из нас по ночам голодает. Человек, который работает над питанием, призван обеспечить нам здоровое, правильное меню, соответствующее затратам. Как мусульманин слежу за тем, что ем и, конечно, обращаю внимание на предписания моей религии.

– Перед недавним занятием Зе Луиш внезапно стал танцевать перед вами с Промесом. Выглядело забавно. Что случилось?

– Возможно, это был какой-то танец из Кабо-Верде (смеется). Но вообще это скорее связано с юмором. Зе – веселый парень.

– Кто в «Спартаке» чаще всех танцует на футбольном поле?

– Думаю, игроки линии атаки. Они забивают голы, у них чаще есть повод порадоваться, потанцевать. В основном у нас забивают 3-4 человека. Первыми приходят в голову Зе Луиш, Квинси и Луис Адриано. Они любят танцевальные вставки после забитых мячей.

– Кстати, Зе в одном из недавних интервью рассказал о проблеме на российских дорогах – взятках. Слышали о таком, когда жили в Германии?

– Честно – не сталкивался со взятками на дорогах России. Мой водитель четко соблюдает правила, проблем ни разу не было. А если я сам за рулем, езжу аккуратно, никто не останавливает. Что касается взяток в Германии – это вообще невозможно.

– Вы как-то рассказывали, что хотели в детстве стать пилотом. После полетов в Хабаровск обрадовались, что выбрали карьеру футболиста?

– Если бы стал пилотом, предпочел бы короткие маршруты (смеется). Но у летчиков сейчас даже в рейсах до Хабаровска есть возможность включить автопилот и отдохнуть. Вздремнуть, может быть.

– Дальние перелеты – не единственная проблема, с которой столкнулись красно-белые по ходу первой части сезона, ведь так?

– Стартовая фаза нам не очень удалась. Соперники в играх с чемпионом старались уделить максимальное внимание обороне. Мы теряли очки с командами, находившимися ниже нас в турнирной таблице. Не набирали баллы, которые зарабатывали на последних минутах в предыдущем сезоне. Так и выросло отставание от «Локомотива». Но, думаю, у нас достаточно времени, чтобы наверстать упущенное.

– Давайте резюмируем первую часть сезона в трех фразах.

– Если говорить о чемпионате России – «плохой старт», «улучшение ситуации» и «хороший финиш».

– Хотите поговорить о трансферах?

– Если вы зададите конкретный вопрос (смеется).

– Вы постоянно говорите: «Я счастлив в «Спартаке». Но вокруг все равно крутятся слухи. Почему?

– Не знаю и не могу на это повлиять. Наверное, когда у команд появляется интерес ко мне, и возникают такие разговоры. Готов лишь повторить: счастлив в «Спартаке» и легко представляю себя здесь через несколько лет. Но в футболе мы никогда не знаем, что произойдет дальше.

– Сборная России сыграет с Турцией при подготовке к ЧМ. Как считаете, получится у Кутепова и Джикии нейтрализовать Дженка Тосуна?

– Думаю, это будет хороший матч как для сборной России, так и для команды Турции – продолжение дела укрепления дружбы между нашими странами. Конечно, Кутепов и Джикия – защитники, которые могут справляться с серьезными задачами. Но и Тосун – отличный футболист. Не просто так «Эвертон» заплатил за него около 30 миллионов евро. Нас ждет интересное противостояние.

– Кто из спартаковцев может доставить туркам больше всего неудобств?

– Я, конечно, не тренер сборной России и не знаю, кто будет вызван, а кто нет. Но, если говорить о спартаковцах, в первую очередь выделю Самедова и Зобнина. А также Глушакова, который может забить, подключившись из глубины. Назвал бы форвардов, но в «Спартаке» не так много нападающих с российским паспортом, играющих в основе.

– Германия – один из фаворитов мирового первенства. Какие проблемы могут возникнуть у команды Йоахима Лева?

– Немецкая сборная практически всегда считается фаворитом любого соревнования, в котором принимает участие, и прекрасно выступает на краткосрочных турнирах. Если я думаю о соперниках, это – Испания, Бразилия и Франция. Но, считаю, Германия дойдет до финала, и остановить ее будет очень сложно.

– Пред прошлым Новым годом, общаясь с клубной пресс-службой, вы пожелали «Спартаку» выиграть чемпионство. Желание сбылось. Недавно в России отпраздновали наступление старого Нового года, давайте снова что-то загадаем.

– Как и тогда, желаю всем здоровья. Из общих пожеланий это самое важное. Хочу, чтобы мы вновь стали чемпионами, ведь это вполне возможно. А еще желаю, чтобы мы взяли Кубок России. У нас довольно хорошие позиции, чтобы выиграть этот трофей. А главное – все эти пожелания реальны. Их можно и нужно осуществлять.

Фото: spartak.com