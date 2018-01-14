«Зенит» здоров и к беговой работе годен

Корреспондент «Матч ТВ» побывал в клинике «Согаз», где перед отъездом на первый зимний сбор игроки «Зенита» проходили традиционное в таких случаях медицинское обследование.

«Жавронок» Маммана

Медосмотр, помимо прямого прикладного назначения, это по традиции еще и особый ритуал выхода из отпуска. Причем так уж повелось в «Зените», что в первый день в руки врачей попадают в основном россияне, а в заключительный обследование проходят легионеры. На этот раз получилось так же, но не совсем. Впрочем, обо всем по порядку.

В команде уже привыкли к тому, что пятеро зенитовских аргентинцев повсюду ходят вместе. Однако на медосмотр они все же прибыли порознь. Самым ранним оказался Эмануэль Маммана, который приехал к 8:30 утра. За ним последовал Матиас Краневиттер и только еще через часик подтянулись Паредес с Ригони и Дриусси.

Естественно, все получили так называемые «бегунки», согласно которым надо было обойти более десятка специалистов.

Тому же Маммане больше всего, видимо, понравился отоларинголог – в его кабинете защитник провел меньше 5 минут.

— Как прошел отпуск? - пользуясь случаем, интересуюсь у Мамманы.

— Признаюсь, какое-то время понадобилось, чтобы обдумать первую часть сезона, проанализировать ошибки. Со свободной головой в новый год входить легче. Впереди много матчей. Будем стараться выигрывать все!

— За полгода вам уже удалось адаптироваться к России? Сегодня, к примеру, в Петербурге довольно холодно.

— Мы, конечно, уже более-менее привыкли, но сегодня действительно приличный минус (минус 5. – «Матч ТВ»). Единственный способ с этим бороться — включить на максимум отопление дома. Больше ничего не помогает, - поделился аргентинец.

Краневиттер не хочет встречаться с «Атлетико»

В хорошем настроении пребывал и Матиас Краневиттер.

- Успели отдохнуть?

- Провел прекрасные каникулы, нахожусь в отличном состоянии и жду с нетерпением вторую часть сезона.

- Сил для гонки за лидером чемпионата набрались?

- Да. Понимаем, что «Локо» далеко. Но «Зенит» способен его догнать. Сделаем все для этого.

- Хотите ли вы встретиться в Лиге Европы с вашим бывшим клубом - мадридским «Атлетико»?

- Надеюсь, мы не встретимся (смеется). Во всяком случае на ранних стадиях плей-офф.

- «Зенит» или «Атлетико». Кто в большей степени фаворит турнира?

- Слабых в нем не осталось. Любая команда может дойти до финала. Наша задача, чтобы одним из финалистов стал «Зенит».

А может Манчини возьмет Кокорина с собой?

Где-то через час после того, как аргентинцы вновь оказались в полном составе, в коридорах клиники стало еще оживленнее. А все потому, что подтянулись россияне. Сначала Александр Ерохин, затем Александр Кокорин.

Первый рассказал, что во время отпуска побывал с семьей в родном Барнауле и Дубае.

- Получается, прилетел из ОАЭ и завтра обратно. Но остаться там невозможно было. Командные мероприятия. Пропускать их нельзя, - улыбнулся Ерохин.

- Жребий в Лиге Европы вас порадовал?

- Точно не огорчил. Хотим пройти как можно дальше.

Когда же появился Кокорин, казалось, хлопкам по его руке не будет конца. Поэтому с ним пообщаться удалось не сразу. Но все же удалось, пока нападающий ждал вызова в свой первый кабинет.

— Как отпуск и самочувствие?

— Отпуск — отлично, что касается самочувствия, то сейчас как раз и проверим, - тут же отшутился форвард. - А вообще настроение хорошее - завтра едем на сборы.

— Вы ведь тоже только-только из Дубая. Как там погода?

— На самом деле прохладно, поэтому удобно будет работать.

— А как вам Северная Осетия?

— Супер! Свадьба удалась (Кокорин в отпуске побывал на свадьбе своего друга Алана Чочиева. - «Матч ТВ»).

— Роберто Манчини недавно в интервью сказал, что Александр Кокорин — суперзвезда. Насколько вам приятны эти слова?

— Если он именно так сказал, то очень приятно. Лучшая похвала, которая может быть.

— Слухи о том, что итальянец может покинуть «Зенит», влияют на вас?

— На меня — нет. На Манчини - наверное. Но, может быть, он меня с собой заберет, - вновь пошутил Кокорин.

Новый год по-эквадорски

Среди легионеров, проходивших в этот день медосмотр, был и эквадорец Криститан Нобоа. Опытный полузащитник абсолютно спокойно реагировал на все - и на кучу датчиков, и на велотренажер в специальной маске.

- Новый год как встретили?

- На пляже. В Эквадоре. Для меня это самое лучшее празднование. Хотя понятно, что каждому свое.

— Елка-то у вас бывает?

— Конечно, все есть.

— А дети как?

— Отлично, купались весь отпуск. Получили очень много подарков от всех наших родственников. Не меньше десятка.

— Чего в целом ждете от сборов?

— Я знаю, как Манчини их проводит: будет тяжело, будем много бегать, много заниматься тактикой.

Ригони наконец-то смог побыть с сыном

Само собой, кто первым начинает медосмотр, тот раньше и освобождается. Впрочем, Маммана с Краневиттером решили подождать Ригони. Тем более тот подолгу в кабинетах не задерживался.

К слову, было любопытно узнать, как аргентинцы проходят офтальмолога. Ведь русских букв на всем известной картинке они не знают. Оказалось - есть такая же, но с цифрами.

- В отпуске наконец-то провел много времени с семьей, - рассказал Ригони между делом. - У нас моей девушкой пару месяцев назад родился сын - постоянно был с ними. И еще, в отличие от Петербурга, на каникулах было жарко (смеется).

- Как назвали первенца?

- Джованни. Очень красивый и быстрорастущий мальчик. Мы просто счастливы, что он появился в нашей жизни. Для нас сын - очень и очень многое. Тем более был период, когда я подолгу не мог видеть подругу, которая была в положении. Практически весь период беременности она находилась вдали от меня. Было тяжело нам обоим. Но теперь все позади - у нас есть такой замечательный малыш.

- Вы первый раз проходите медосмотр в Петербурге вместе с «Зенитом». Подметили что-нибудь необычное?

- Главное отличие от той же Аргентины - время, которое занимают все процедуры. Его требуется гораздо больше. Но такие вещи мы должны переносить абсолютно спокойно. Это тоже часть работы.

- Уже завтра команда отправляется на сбор в Дубай. Бывали там когда-нибудь?

- Буду впервые. Эта страна мне вообще не очень знакома. Поэтому еду туда с воодушевлением. Думаю, сборы пройдут отлично - потренируемся при хорошей погоде в замечательной атмосфере.

- Первая официальная игра в новом году - в Лиге Европы с «Селтиком». Что скажете по поводу соперника?

- Выигрывать в каждом матче - такова цель «Зенита». Сейчас наступает время плей-офф и шуткам здесь уже не место. Что касается соперника, то лучше думать о себе, а не о нем. Конечно, важно, кто напротив тебя, но в первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы от нас исходили желание победить и концентрация. Будем стараться пройти как можно дальше.

Добавим, что дольше всех поспать в этот день удалось, видимо, Михе Мевле - он приехал последним. Впрочем, уже завтра рано утром «Зенит» соберется в «Пулково», откуда вылетит на первый сбор в Дубай.

P.S. Как стало известно «Матч ТВ», Роберто Манчини разрешил в первую неделю присутствовать на сборе семьям футболистов «Зенита».

Фото: ФК «Зенит»; Сергей Циммерман