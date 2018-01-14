«Если бы не футбол, мог пойти по неправильному пути». Александр Селихов - о жизни, «Спартаке» и «Амкаре»

Корреспондент «Матч ТВ» пообщался с вратарем красно-белых.

Сын, «Амкар» и Каррера

– У вас в сентябре родился сын, как это на вас повлияло?

– Прекрасное событие, много новых эмоций! В двух словах: я счастлив! 2017 год для меня стал лучшим в жизни.

– Конечно, сейчас рано загадывать, но если сложится, что сын пойдет по вашим стопам, – возражать не станете?

– В принципе буду рад, если он займется спортом. Болтаться в непонятных компаниях – так себе развлечение. Я всегда за спорт – будь это футбол или что-то еще.

– Из личного опыта соображения?

– Да. Если бы не футбол – мог по неправильному пути пойти.

– А какие были варианты развития событий?

– Самый позитивный – безделье, наверное. Отучился бы 9 или 11 классов и пошел работать. Короче, «деревенский вариант».

– У вас в инстаграме есть фото с тренером вратарей «Амкара» Владимиром Сычевым. Часто общаетесь?

– Виделись, наверное, неделю назад. Когда появляется возможность, встречаемся, созваниваемся, списываемся. Делимся впечатлениями. Он мне подсказывает. Особенно первые полгода в «Спартаке» Владимир Алексеевич помогал. Было сложно в психологическом плане. Новое место, не играл постоянно… Тяжело было.

– Когда переходили в «Спартак», шли разговоры, что трансфер не угоден Каррере… Этот момент с Сычевым обсуждали?

– Нет. И даже с Массимо по этому поводу не общался. Меня руководство заверило: ты нужен, главный тренер в курсе. С первого дня у нас с Каррерой нормальные, рабочие отношения.

– «Амкар» дал российскому футболу Генича, Джикию, вас. Почему пермский клуб раз в пять лет подвисает на грани банкротства?

– Тяжелый вопрос. Верю, что дальше все будет нормально, и «Амкар» продолжит выращивать игроков для больших команд. Сейчас акцент у пермяков именно на этом. Находят в низших лигах перспективных пацанов. Посмотрите, как Нигматуллин провел недавно игровой отрезок. Если кто и может работать с любым материалом и развивать задатки каждого вратаря – это Владимир Алексеевич. Считаю, он давно заслужил работу в большом клубе. У него и Герус сколько лет играл великолепно, и Нарубин – тоже.

– Что вам как тренер дал Гаджи Гаджиев?

– Главное – место в составе. Много с ним разговаривали о психологии. Благодарен Гаджи Муслимовичу. В «Амкаре» у меня все как-то само собой получилось, просто начал играть.

– Самый запомнившийся случай в Перми?

– Много таких было. Сразу и не вспомнишь…

– Но город-то веселый!

– Это верно. Дома мы не сидели. Постоянно выбирались куда-то с командой, ужинали вместе, поднимали как-то себе настроение.

– А местные жители настроение поднимали?

– Еще бы! Теперь, когда слышу уральский акцент, – улыбка на лице. Вообще вспоминаю годы в «Амкаре» с теплом.

«Локомотив», Глушаков и «Севилья»

– Спартаковские болельщики вас полюбили и всерьез рассчитывают на ударное продолжение сезона. Уже вместе с командой придумали, как догнать «Локомотив»?

– Отвечать на любовь болельщиков будем на поле. Прогнозов, когда догоним «Локо», давать не стану – не предсказатель. Но уверен, что сделаем все возможное. Каждый будет выкладываться на 200%. Конечно, дали фору «Локомотиву», но пора возвращать себе лидерство.

– Какой момент первой части сезона стал самым тяжелым?

– Для меня – матч против железнодорожников. Даже не знаю, как описать переживания. Команда не выиграла – я подвел. Смутные ощущение переполняли. Затем, кстати, снова присел на лавку.

– Не будем о грустном. Давайте вспомним самое яркое впечатление.

– Конечно, реванши с ЦСКА и «Зенитом». Домашние игры с «Ливерпулем» и «Севильей»…

В этот момент в холл гостиницы ворвался Денис Глушаков.

– Селя, отпусти уже человека, – посоветовал он на правах капитана.

– Прессу не отпускаем! – возразил Селихов.

Разговор продолжился.

– Кстати, после матча с «Севильей» Глушаков возмущался симуляциям испанцев.

– Это в каком матче? Честно – не обращал внимания. Кажется, при счете 2:1 испанцы начали чуть-чуть хитрить. Просто перестали показывать свой футбол.

– А самый хитрый нападающий, с которым сталкивались?

– Наверное, Миранчук (Алексей. – «Матч ТВ»). Неординарный футболист, умеет сыграть нестандартно. Забил подсечкой через меня в матче с «Локо», и когда я еще в «Амкаре» играл, он нам забивал.

– Сэйв, который можете пересматривать вечно? Свой или другого вратаря.

– Не любитель смотреть повторы. Нам после игры приходит InStat – просто анализирую подборку собственных действий.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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