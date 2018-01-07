Самолимит «Рубина». Евгений Дзичковский — о буераках казанского клуба

В столице Татарстана пытаются избавиться от долгов. Пока неубедительно.

Переезд — половина пожара. Смена футбольного бренда — то же самое, если говорить о приличной футбольной экономике с прирученной базой потребителей. «Рубин» шлепает по углям своим путем: не меняет бренд, но регулярно меняет внутри себя все остальное. Разбегается - и ныряет в жар. А как задымилось, опрокидывается в холод.

Перед Новым годом казанцы подали в РФС заявление о смене формы собственности. Сюжет известный и с виду безобидный. Государство (по крайней мере государственное управление) уходит из клуба, частные акционеры из «ТАИФ» становятся полновластными хозявами. Естественно, им хочется перебить вывеску на двери. Хватит, мол, - тут вам теперь не ЖЭК, а Манхэттен.

Многоопытный Виталий Мутко, повидавший на своем веку немало смен собственников, пошел навстречу. «На здоровье, - сказал. - Только долги предыдущего юрлица на себя примите». Ведь новая вывеска не отобьет память у старых кредиторов. А долги прежнего, окологосударственного «Рубина», составляют, по данным коллег из «Спорта день за днем», почти 10 миллиардов рублей (140 миллионов евро).

Мутко сам проходил через странные смены собственника. В той же «Алании», например, которую он, будучи главой РФС, оставил в профессиональном футболе вопреки правилам и порядкам ради «социальной значимости для региона». Привело это лишь к тому, что «Алания» сожрала еще один мощный шмат республиканских денег, после чего таки померла. (Сейчас там команда с другим названием, но снова на госбюджете). Регион лишился не только социальной значимости, но и, кажется, социальной девственности.

Повторения Мутко не хочется. Он против. Хотя в случае с «Рубином» дело, вероятно, не в «откосе» от долгов, а в реальном отречении новых владельцев от старого мира. Но мало ли. Лучше предупредить.

Да, «простить» должникам такие суммы будет очень сложно. «Динамо» прошло через 13-миллиардный долг и не сказать, чтобы приободрилось. Кроме того, бело-голубых тащили из болота за уши те же структуры, которые их и топили. Отчасти было выгодно прибраться за собой. К руководству же «Рубином» же пришли другие люди. Объяснить им, почему жить без долгов скучно, вряд ли получится. Если только в дело не вступят силы, умеющие доходчиво объяснять что угодно и кому угодно.

Пока, очевидно, не вступили. Иначе в субботу не прозвучало бы другого заявления: о том, что на первый сбор «Рубин» берет только четырех легионеров: Сесара Наваса, Цакташа, Азмуна и Гекдениза Карадениза. Остальных иноприезжих в Казани попросили найти новые клубы. Вот так просто взяли и попросили. Жили сыто — хватит: устройте себя об стену, мы вас больше видеть не хотим.

Цакташ, полагаю, недорогой, Азмун — актив, а Наваса с Караденизом не очень-то и попросишь: ребята они пожилые, скорее в Цюрих телегу накатают, чем пристроятся куда-нибудь пусть даже на 1/5 татарстанского жалованья. Лестьенн же, Мвила, Рочина, Сонг, Бауэр и Сигурдссон, надо понимать, увидели перед собой дверь в мир новых возможностей и меньших потребностей. Есть еще отданные в аренду Самбрано, Санчес, Пилявский, Бергстрем, а это тоже головная боль. Пока в команде иранец Шекари, но 19-летние карман не тянут. Зато не исключен уход недешевых россиян вроде Бурлака.

В этом месте нельзя не включить справедливость: лучше уж так, чем иначе. «Рубин» разъелся взаймы до такой степени, что не пройдет финансовый fair play даже в «Рогах и копытах», не говоря про УЕФА. Весьма реален запрет на регистрацию новичков. Оплачивать безумные контракты легионеров разорительно. А жить клубу надо. Зачем-то. До сего момента не было ясно, зачем «Рубин» живет вообще и по такой схеме в частности. Но вдруг в Казани прозрели и забацают теперь правильный проект, без долгов и, может, даже с болельщиками?

4-месячные задержки зарплат в клубе, по некоторым признакам, тоже были связаны с необходимостью выдавить из «Рубина» дорогостоящую обузу. И слова Бердыева после одного из матчей: «Вынужден ставить в состав этих людей», похоже, лыко в ту же строку. Важно было держать товар на витрине, чтобы обеспечить последующий спрос на вторичном рынке.

К тому же «Рубин» не отказывается соблюдать контрактные обязательства в случае, если легионеры не захотят уходить. И рад бы - но мало не покажется, ФИФА такие трюки на дух не переносит. Поэтому изобретена формула: «Попросили легионеров найти новые клубы». Да, игра на понижение. Но если сработает, выход не худший.

Что дальше будет с командой? Ничего особенного. Разве может случиться что-то более удручающее? Деньги истрачены, результатов нет, болельщиков нет, еврокубков нет, новый стадион пустует. Теперь начнется жизнь по средствам, даст бог. Без странных трансферов. С упором на футбол.

Но есть и безответные вопросы. Принято считать, допустим, что «северная надбавка» легионерам — за невысокий уровень нашего чемпионата, душистые подъезды и «совок» в стране. А мне кажется — и за такие штуки, как в «Рубине», тоже.

За частую смену курса, нестабильность, шаги, продиктованные явно не футбольными причинами, жадность менеджеров, способность кинуть в любой момент, лишив зарплаты либо работы. За наплевательство на болельщиков, золотые клетки и замки из песка, профессиональный хаос и мизерный КПД, желание казаться и неумение быть.

Ведомость «Рубин», может, и разгрузит, но менее нелепым от этого не станет. Кормушка для своих и чужих — на такую репутацию в Казани работали долгие годы. Новым владельцам, если они действительно хотят что-то изменить, предстоит не только финансовая, но и колоссальная имиджевая работа. И начинать ее придется с ответа на вопрос: «Зачем нам клуб?»

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид