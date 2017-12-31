Айзек Окоронкво: «Люблю борщ, солянку и песни Лепса»

Бывший защитник «Алании», «Москвы» и «Ростова» Айзек Окоронкво, ставший уже наполовину русским, в интервью Sportbox.ru рассказал о жизни в России, выразил поддержку Валерию Карпину, а также поделился ожиданиями от ЧМ-2018.

– В России вы уже больше десяти лет. Сильно за это время обрусели?

– За эти годы я очень полюбил Россию и могу с уверенностью назвать ее своей второй родиной. Кроме того, у меня русская жена и бизнес здесь. В целом мне очень комфортно и спокойно.

– Появилось ли за это время, скажем, любимое местное блюдо или музыкальный исполнитель?

– Очень полюбил супы – борщ и солянку. А из музыки нравится Григорий Лепс.

– Довольно необычный выбор.

– Возможно, но его песни мне действительно по душе.

– За восемь лет, что вы выступали в составе «Алании», «Москвы» и «Ростова», поступали ли предложения из-за границы?

– Да, были варианты уехать, когда я играл за «Москву». Ко мне тогда проявляли интерес во Франции, но президент клуба уговорил остаться. Обещал, что купит классных футболистов, а команда будет выступать в Лиге чемпионов. Попросил остаться еще на пару лет, и я согласился.

– Получается, вас обманули?

– Не думаю, что это была осознанная ложь. Мне кажется, он действительно верил в то, что «Москва» сможет стать топ-клубом. Но клуб лишился финансирования, и команда исчезла. Хотя был период, когда она была грозной силой и могла подняться на самый высокий уровень.

– Тяжело далось решение повесить бутсы на гвоздь летом 2013 года?

– Не буду скрывать, оно было очень трудным. В тот момент у меня было предложение из первого дивизиона, но опускаться на уровень ниже «Ростова» я не захотел. Русским футболистам легче доигрывать до преклонного возраста из-за лимита на легионеров – те же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Иностранцу в этом плане гораздо сложнее продержаться в РФПЛ как можно дольше.

Фото: РИА Новости/Яков Андреев