Почему «Зенит» может догнать «Локомотив»

«Матч ТВ» приводит 5 причин, по которым сине-голубые вполне способны стать чемпионами, несмотря на отставание от лидера в 8 очков.

Все на сборы

Как ни крути, у «Зенита» сейчас, по сути, совершенно новая команда. Более того, в этом составе, в том числе с пятью аргентинцами, предсезонные сборы она не проходила. Теперь у Роберто Манчини будет время, для того чтобы восполнить пробел. Ведь до первого официального матча «Зенит» состоятся два тренировочных лагеря.

В ОАЭ и Турции главный тренер наверняка проведет работу над ошибками по итогам осенней части чемпионата. А именно до автоматизма доведет свои тактические задумки. Кроме того, отталкиваясь от конкретных исполнителей, определится с базовой схемой и обоймой из 18 игроков, которых не будет ратировать столь же часто, как осенью. И весной это может сработать.

Начинать с «Амкара» легче, чем со «Спартака»

Очень многое в чемпионской гонке будет зависеть от первого же весеннего тура. И в этом смысле «Зениту» должно быть чуть легче, чем «Локомотиву». Ведь сине-бело-голубые принимают в начале марта «Амкар», тогда как железнодорожникам играть со «Спартаком».

Кроме того, с другим участником борьбы за самые высокие места - «Краснодаром» - подопечным Юрия Семина встречаться в гостях, а петербуржцам - дома.

Правда, очная встреча «Локо» и «Зенит» пройдет в Москве. Но это будет уже предпоследний тур чемпионата, к которому интрига либо умрет, либо окажется в самом разгаре. К слову, москвичи завершат чемпионат в гостях у «Арсенала», а петербуржцы на арене «Санкт-Петербург» игрой со «СКА-Хабаровском». На финишной ленточке это тоже может сыграть свою роль.

В гостях хорошо, а дома лучше

Статистика утверждает, что осенью в гостях «Зенит» играл несколько хуже, чем дома: 18 набранных очков против 19. Так вот, из 10 оставшихся весенних матчей чемпионата 6 сине-бело-голубые проведут в родных стенах. И это тоже может стать неплохим подспорьем в погоне за лидером.

Манчини привык к автобусам

Одна из причин того, что «Зенит» начал терять очки ближе к зиме, внутри самой команды часто формулировалась так: соперники адаптировались к манере игры сине-бело-голубых и предпочитали действовать от обороны.

Что ж, думается за полгода в России и сам Манчини уже привык к нашему чемпионату. И за время зимней паузы найдет способ открывать двери в выставляемых против него «автобусов». Не исключено, в том числе с помощью новичков, которые могут появиться в команде в ходе ближайшей трансферной кампании.

Дружба с Фортуной

Еще одна задача для «Зенита» на новый год – подружится с Фортуной. Ведь из-за фатального невезения сине-бело-голубые потеряли осенью далеко не один балл. Достаточно вспомнить игры на выезде с «Ахматом» или «Рубином», когда мяч отказывался заходить даже в пустые ворота. С другой стороны, за плечами у Манчини немалый опыт по части того, как надо дружить с богиней удачи. В свое время не без ее участия нынешний главный тренер «Зенита» вырвал победу в чемпионате Италии-2007/08 с «Интером», а в сезоне-2011/12 - в АПЛ с «Манчестер Сити». И в обоих случаях – в последнем туре. Так почему Фортуна должна забыть о Манчини в России?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Игорь Катаев, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Mike Hewitt/Getty Images Sport/Getty Images