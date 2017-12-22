Игорь Гамула: «Карпин доказал, что он – сильный тренер»

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула считает, что с нынешним составом желто-синие могут быть в первой восьмерке РФПЛ.

— Как отнеслись к назначению Карпина в «Ростов»?

— А как я могу к этому относиться? Есть руководство клуба, которое так решило. Им виднее. Могу сказать, что Карпин – сильный специалист и мой хороший товарищ. Очень рад, что он будет работать в «Ростове». Думаю, у него получится. В команде сейчас много спартаковских воспитанников, тех, с кем он уже работал.

— Нынешний состав «Ростова» на какие задачи рассчитан?

— По первому кругу мы видели, что одно время клуб шел в лидерах. Потом что-то произошло. Но это личное дело команды. Плюс явно не везло. Пропустили от «Локомотива» на 93-й минуте, хотя игра была равная. Еще в других матчах неоправданно теряли очки и опустились на дно. Но потенциал есть, сто процентов. Думаю, ростовчане будут в первой половине таблицы.

— «Потом что-то произошло». Вы имеет виду конфликт какой-то?

— Не знаю. Я же не нахожусь внутри команды.

— Но вам наверняка многое известно.

— Если бы я все рассказывал, меня бы убили завтра.

— Экс-гендиректор «Ростова» Юрий Белоус считает, что самое главное для Карпина – найти взаимопонимание с менеджерами клуба, чтобы к его приходу было налажено стабильное финансирование. Это серьезная проблема?

— Думаю, раз Карпин принял предложение Арутюнянца (президент «Ростова». — «Матч ТВ») и Рыскина (спортивный директор «Ростова». — «Матч ТВ»), значит, заранее все было обговорено. Уверен, никаких проблем не будет. Потому что Арутюнянц действительно хочет, чтобы в городе была хорошая команда. А Рыскина мы знаем как человека, который хорош в подборе игроков, работе с ними. Поэтому сейчас важно собрать тех, кого хочет видеть Карпин, и набрать как можно больше очков весной. Как я слышал, задача поставлена – не вылететь.

— Тот же Белоус сказал, что Ростов-на-Дону – специфичный город, где многое решается по знакомству. Это может осложнить работу Карпину?

— Ну какие знакомства, если в клубе есть Рыскин и Арутюнянц? Все обговорено, решено. И вообще, что значит – знакомство? У меня знакомых весь город, но я почему-то не работаю нигде. Так что это бред какой-то.

— Карпина удивило то, насколько Арташес Арутюнянц погружен в футбол. Все так?

— Да, человек очень любит футбол. Знаю не понаслышке – работали вместе полгода. Валерию Георгиевичу в последнее время везет на армян: в Армавире, теперь в «Ростове». Наверное, он уже армянский выучил. И ему будет легко работать.

— Можно сказать, что «Ростов» — последний шанс для Карпина реабилитироваться? После «Спартака» он трудился в двух местах – в «Мальорке» и армавирском «Торпедо», — и оба раза неудачно.

— Он – сильный тренер. И доказал это в «Спартаке», в котором очень сложно работать. Там такая атмосфера среди болельщиков, что почти ничего не прощается. А Карпин долго продержался и добился хороших результатов. Поэтому не будет никаких осечек.

— Общались в последнее время с Дмитрием Кириченко?

— После того как все случилось, мы поговорили с ним. Дима – хороший парень, порядочный. Уверен, станет хорошим тренером, Бердыев его очень ценил. А по поводу того, что произошло, не могу ничего сообщить, потому что не знаю. Он мне не рассказывал. Желаю ему скорее найти новый клуб.

— Психологически Кириченко отошел от ухода из «Ростова»? В течение нескольких дней он то жестко высказывался по поводу руководства клуба, то потом говорил, что все хорошо. Видно, что человек был на взводе.

— Это вы у него спрашивайте. Непорядочно отвечать за другого.

— Когда вы летом уходили, никаких проблем не было?

— Нет. Пришли – и сказали. Я взрослый человек, все понимаю. Рад, что проработал в «Ростове», что судьба свела с такими руководителями. А увольнение – это часть жизни.

— Какие планы?

— Никаких. Езжу, вот интервью раздаю. По пять в день. Но денег это много не приносит. Только голова от разговоров начинает болеть. Но я такой человек, не отказываю людям в общении.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов