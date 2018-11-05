Александр Бубнов: «Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку»

2018-11-05T19:10:19+03:00
«Вообще не уверен, что в России еще остался тренер, который сейчас подходит «Спартаку». Александр Бубнов и Егор Кузнец подводят итоги 13-го тура РПЛ и обсуждают расклады наших команд в еврокубках.
Тайм-коды
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- 1:40 Судья дважды ошибся, когда «Локо» забил победный гол. Еще и рикошет. Бедный «Арсенал»
- 2:55 Антон Миранчук: 6 голов в 4 матчах. Впервые затмил брата
- 4:01 Матч против «Порту» — точно последний шанс «Локо». Терять уже нечего
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- 6:18 Трансфер Абеля Эрнандеса – пока провальный
- 6:45 Шансы ЦСКА в матче с «Ромой». Решающая игра
- 7:55 «Зенит» вновь увеличил отрыв. Худо-бедно
- 8:47 Первый пенальти «Зенита» в сезоне. Два спорных момента
- 10:42 Паредес второй раз удаляется. Двойка!
- 11:16 Бубнов – Семак, Кузнец – Паредес. Моделируем воспитательный диалог
- 12:15 «Зенит» оторвался на 7 очков. Это много или мало? Спорим
- 14:00 Центральный матч тура. «Краснодар» и «Ростов» — супер
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- 16:45 «Ростов» борется за ЛЧ. Это новый русский топ-клуб
- 17:53 «Краснодар» в группе ЛЕ. Нужно обязательно обыграть «Стандарт» в четверг
- 18:44 Реакция Бубнова на 4 домашних поражения «Спартак» подряд
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- 21:15 Смотрим голы. Победный гол «Урала» при бардаке в обороне «Спартака»
- 23:30 Болельщики могут бойкотировать матчи «Спартака». Что думает Бубнов?
- 24:28 До зимнего перерыва не нужно было трогать Карреру. По крайней мере, если не подготовили ему замену
- 26:05 Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку»
- 26:50 «Спартак» — «Рейнджерс». Бубнов ставит на ничью
Отрывок из эфира
Не знаю, как относиться к возможному бойкоту. Это сложный момент. Вообще настоящие болельщики должны поддерживать команду, несмотря ни на что. С другой стороны – это, видимо, единственный способ достучаться до руководства. Если хаос не прекратится, то болельщиков можно будет понять. Кононов? Трудно представить, как это будет выглядеть. Ему еще не доводилось работать в таких условиях. Покидать «Арсенал», в котором он вроде бы наладил игру, ради кризисного «Спартака»? Ну, не знаю. Конечно, это вызов и карьерный рост, но велик риск провалиться и испортить себе карьеру. Карреру не следовало менять до зимнего перерыва, если ему не подготовили адекватную замену. Но руководство приняло это решение. По человеческим качествам, на мой взгляд, Кононов – не из тех, кто может стукнуть кулаком в раздевалке и заставить игроков собраться, перестать валять дурака. А «Спартаку» в этой ситуации может помочь только такой тренер. Отсюда вывод, что основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку». Причем я не знаю человека, который бы мог подойти «Спартаку» сейчас. Не уверен, что такой вообще есть. В этом вся сложность.