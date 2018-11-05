Александр Бубнов: «Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку»

«Вообще не уверен, что в России еще остался тренер, который сейчас подходит «Спартаку». Александр Бубнов и Егор Кузнец подводят итоги 13-го тура РПЛ и обсуждают расклады наших команд в еврокубках.

2018-11-05T19:10:19+03:00 «Вообще не уверен, что в России еще остался тренер, который сейчас подходит «Спартаку». Александр Бубнов и Егор Кузнец подводят итоги 13-го тура РПЛ и обсуждают расклады наших команд в еврокубках. Тайм-коды 0:22 «Локомотив» уже второй + все реже хочется заснуть во время их матчей

«Локомотив» уже второй + все реже хочется заснуть во время их матчей 1:40 Судья дважды ошибся, когда «Локо» забил победный гол. Еще и рикошет. Бедный «Арсенал»

Судья дважды ошибся, когда «Локо» забил победный гол. Еще и рикошет. Бедный «Арсенал» 2:55 Антон Миранчук: 6 голов в 4 матчах. Впервые затмил брата

Антон Миранчук: 6 голов в 4 матчах. Впервые затмил брата 4:01 Матч против «Порту» — точно последний шанс «Локо». Терять уже нечего

Матч против «Порту» — точно последний шанс «Локо». Терять уже нечего 5:06 ЦСКА после «Реала»: 6 матчей – 4 поражения, 1 победа (над «Анжи»)

ЦСКА после «Реала»: 6 матчей – 4 поражения, 1 победа (над «Анжи») 6:18 Трансфер Абеля Эрнандеса – пока провальный

Трансфер Абеля Эрнандеса – пока провальный 6:45 Шансы ЦСКА в матче с «Ромой». Решающая игра

Шансы ЦСКА в матче с «Ромой». Решающая игра 7:55 «Зенит» вновь увеличил отрыв. Худо-бедно

«Зенит» вновь увеличил отрыв. Худо-бедно 8:47 Первый пенальти «Зенита» в сезоне. Два спорных момента

Первый пенальти «Зенита» в сезоне. Два спорных момента 10:42 Паредес второй раз удаляется. Двойка!

Паредес второй раз удаляется. Двойка! 11:16 Бубнов – Семак, Кузнец – Паредес. Моделируем воспитательный диалог

Бубнов – Семак, Кузнец – Паредес. Моделируем воспитательный диалог 12:15 «Зенит» оторвался на 7 очков. Это много или мало? Спорим

«Зенит» оторвался на 7 очков. Это много или мало? Спорим 14:00 Центральный матч тура. «Краснодар» и «Ростов» — супер

Центральный матч тура. «Краснодар» и «Ростов» — супер 15:08 «Ростов» пропустил три гола с аутов за два тура. Эм…

«Ростов» пропустил три гола с аутов за два тура. Эм… 15:53 Традиционная рубрика: разбираем крутой стандарт от Карпина

Традиционная рубрика: разбираем крутой стандарт от Карпина 16:45 «Ростов» борется за ЛЧ. Это новый русский топ-клуб

«Ростов» борется за ЛЧ. Это новый русский топ-клуб 17:53 «Краснодар» в группе ЛЕ. Нужно обязательно обыграть «Стандарт» в четверг

«Краснодар» в группе ЛЕ. Нужно обязательно обыграть «Стандарт» в четверг 18:44 Реакция Бубнова на 4 домашних поражения «Спартак» подряд

Реакция Бубнова на 4 домашних поражения «Спартак» подряд 20:00 Пресс-конференции Рианчо пока вызывают испанский стыд

Пресс-конференции Рианчо пока вызывают испанский стыд 21:15 Смотрим голы. Победный гол «Урала» при бардаке в обороне «Спартака»

Смотрим голы. Победный гол «Урала» при бардаке в обороне «Спартака» 23:30 Болельщики могут бойкотировать матчи «Спартака». Что думает Бубнов?

Болельщики могут бойкотировать матчи «Спартака». Что думает Бубнов? 24:28 До зимнего перерыва не нужно было трогать Карреру. По крайней мере, если не подготовили ему замену

До зимнего перерыва не нужно было трогать Карреру. По крайней мере, если не подготовили ему замену 26:05 Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку»

Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку» 26:50 «Спартак» — «Рейнджерс». Бубнов ставит на ничью Отрывок из эфира Не знаю, как относиться к возможному бойкоту. Это сложный момент. Вообще настоящие болельщики должны поддерживать команду, несмотря ни на что. С другой стороны – это, видимо, единственный способ достучаться до руководства. Если хаос не прекратится, то болельщиков можно будет понять. Кононов? Трудно представить, как это будет выглядеть. Ему еще не доводилось работать в таких условиях. Покидать «Арсенал», в котором он вроде бы наладил игру, ради кризисного «Спартака»? Ну, не знаю. Конечно, это вызов и карьерный рост, но велик риск провалиться и испортить себе карьеру. Карреру не следовало менять до зимнего перерыва, если ему не подготовили адекватную замену. Но руководство приняло это решение. По человеческим качествам, на мой взгляд, Кононов – не из тех, кто может стукнуть кулаком в раздевалке и заставить игроков собраться, перестать валять дурака. А «Спартаку» в этой ситуации может помочь только такой тренер. Отсюда вывод, что основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку». Причем я не знаю человека, который бы мог подойти «Спартаку» сейчас. Не уверен, что такой вообще есть. В этом вся сложность.