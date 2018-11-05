Александр Бубнов: «Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
20:55 Тотальный футбол.
20:55
Тотальный футбол.
21:55
С чего начинается футбол. [12+]
22:25
Новости.
22:30
Все на Матч!.
22:55
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Эспаньол" - "Атлетик" (Бильбао)
00:55
Все на Матч!.
01:40
Футбол. Чемпионат Англии. "Хаддерсфилд" - "Фулхэм" [0+]
03:40
Команда мечты. [12+]
04:10
Фабрика футбольных хулиганов. [16+]
05:50
Этот день в футболе. [12+]
06:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 1-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
08:25
Новости.
08:30
Все на Матч!.
10:15
Новости.
10:20
Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
12:10
Тотальный футбол. [12+]
13:10
Новости.
13:15
Все на Матч!.
13:45
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. [0+]
16:15
Новости.
16:20
Все на Матч!.
16:55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция. "Порту" (Португалия) - "Локомотив" (Россия)
18:55
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
19:25
Новости.
19:35
Идеальная гимнастика. [12+]
19:55
Все на футбол!.
20:45
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Монако" (Франция) - "Брюгге" (Бельгия)
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Александр Бубнов: «Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку»

19:10
«Вообще не уверен, что в России еще остался тренер, который сейчас подходит «Спартаку». Александр Бубнов и Егор Кузнец подводят итоги 13-го тура РПЛ и обсуждают расклады наших команд в еврокубках.

Тайм-коды

  • 0:22 «Локомотив» уже второй + все реже хочется заснуть во время их матчей
  • 1:40 Судья дважды ошибся, когда «Локо» забил победный гол. Еще и рикошет. Бедный «Арсенал»
  • 2:55 Антон Миранчук: 6 голов в 4 матчах. Впервые затмил брата
  • 4:01 Матч против «Порту» — точно последний шанс «Локо». Терять уже нечего
  • 5:06 ЦСКА после «Реала»: 6 матчей – 4 поражения, 1 победа (над «Анжи»)
  • 6:18 Трансфер Абеля Эрнандеса – пока провальный
  • 6:45 Шансы ЦСКА в матче с «Ромой». Решающая игра
  • 7:55 «Зенит» вновь увеличил отрыв. Худо-бедно
  • 8:47 Первый пенальти «Зенита» в сезоне. Два спорных момента
  • 10:42 Паредес второй раз удаляется. Двойка!
  • 11:16 Бубнов – Семак, Кузнец – Паредес. Моделируем воспитательный диалог
  • 12:15 «Зенит» оторвался на 7 очков. Это много или мало? Спорим
  • 14:00 Центральный матч тура. «Краснодар» и «Ростов» — супер
  • 15:08 «Ростов» пропустил три гола с аутов за два тура. Эм…
  • 15:53 Традиционная рубрика: разбираем крутой стандарт от Карпина
  • 16:45 «Ростов» борется за ЛЧ. Это новый русский топ-клуб
  • 17:53 «Краснодар» в группе ЛЕ. Нужно обязательно обыграть «Стандарт» в четверг
  • 18:44 Реакция Бубнова на 4 домашних поражения «Спартак» подряд
  • 20:00 Пресс-конференции Рианчо пока вызывают испанский стыд
  • 21:15 Смотрим голы. Победный гол «Урала» при бардаке в обороне «Спартака»
  • 23:30 Болельщики могут бойкотировать матчи «Спартака». Что думает Бубнов?
  • 24:28 До зимнего перерыва не нужно было трогать Карреру. По крайней мере, если не подготовили ему замену
  • 26:05 Основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку»
  • 26:50 «Спартак» — «Рейнджерс». Бубнов ставит на ничью 

Отрывок из эфира

Не знаю, как относиться к возможному бойкоту. Это сложный момент. Вообще настоящие болельщики должны поддерживать команду, несмотря ни на что. С другой стороны – это, видимо, единственный способ достучаться до руководства. Если хаос не прекратится, то болельщиков можно будет понять. Кононов? Трудно представить, как это будет выглядеть. Ему еще не доводилось работать в таких условиях. Покидать «Арсенал», в котором он вроде бы наладил игру, ради кризисного «Спартака»? Ну, не знаю. Конечно, это вызов и карьерный рост, но велик риск провалиться и испортить себе карьеру. Карреру не следовало менять до зимнего перерыва, если ему не подготовили адекватную замену. Но руководство приняло это решение. По человеческим качествам, на мой взгляд, Кононов – не из тех, кто может стукнуть кулаком в раздевалке и заставить игроков собраться, перестать валять дурака. А «Спартаку» в этой ситуации может помочь только такой тренер. Отсюда вывод, что основной кандидат на пост главного тренера «Спартака» не подходит «Спартаку». Причем я не знаю человека, который бы мог подойти «Спартаку» сейчас. Не уверен, что такой вообще есть. В этом вся сложность.  
О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+