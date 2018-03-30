Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи чемпионата России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич делится ожиданиями перед играми в Москве, Уфе и Ростове-на-Дону.

«Амкар» – «Локомотив»

Не буду углубляться в подробности, почему этот матч будет сыгран не Перми, а перенесен в Москву. Об этом уже много всего сказано, много копий переломано. Факт в том, что «Амкар» заработает. Неважно – очки это будут или престиж, но совершенно точно клуб пополнит клубную кассу. Говорят, что билетная программа будет в пользу «Амкара», а, по инсайдерским данным Нобеля Арустамяна, на счета пермского клуба упадет порядка 20 миллионов рублей.

Последние два раза «Локо» на «РЖД Арене» не смог обыграть «Амкар». В прошлом сезоне была ничья 3:3, в этом – поражение 0:1. Пермяки против больших команд убедительно смотрятся на выезде. Надо еще знать характер Вадима Евсеева, который хоть и в добрых отношениях с Юрием Семиным, но «ложиться» его команда под соперника не станет. Думаю, «Амкар» со своими скромными возможностями упрется. Там не будет Огуды и Белорукова, и это серьезная потеря. «Локомотив» должен брать свое с очень большим трудом. Москвичи все правильно делают, не ошибаются и возьмут реванш за первый круг.

«Уфа» – «Зенит»

Сергей Семак здорово работает в Уфе, и многие инсайдерские каналы отправляют его в Петербург, где Семака ждут и весьма трепетно к нему относятся. Однако амбиции нынешнего «Зенита» простираются гораздо дальше РФПЛ. Да, с Роберто Манчини команде не удалось удачно выступать в еврокубках, но сейчас петербуржцам отступать уже некуда. После трех ничьих-то подряд! У «Зенита» есть игровые и кадровые проблемы, голы даются с превеликим трудом. Куда подевался Полоз, во что играет Ерохин, почему пришедший Набиуллин не сыграл пока ни одного матча. Вопросов много, а сама игра «Зенита» оставляет довольно печальное впечатление.

«Уфа» ожидаемо хорошо сыграла против «Краснодара» с точки зрения обороны. Но антикомпенсация должна прилететь: часто бывает такое, что берешь очки в равной игре с топовой командой и тебе аукается уже в следующем туре. «Зенит» помастеровитее «Уфы». Исключительно за счет индивидуального класса игроков гости увезут скромную победу.

«Ростов» – ЦСКА

Последние два раза при Бердыеве «Ростов» обыгрывал ЦСКА, с одинаковым счетом 2:1. Играла команда при этом аккуратно, практично, связывая соперника в середине поля и убегая в контратаки. Тот же гол Гацкана – это эталонный выход из обороны в атаку. ЦСКА, в свою очередь, в преддверии паузы на матчи сборных раздухарился и забил шесть мячей в двух встречах. Неизвестно еще, как скажется длительный перерыв на игре команды.

С Валерием Карпиным «Ростов» пока не побеждает, но показывает неплохой футбол, что отмечают все вокруг. В Туле команда дважды вела в счете, не удержав свое преимущество. Уверен, Карпин знает, как играет ЦСКА. Он неоднократно делал детальный анализ игры армейцев в своей программе на «Матч ТВ» и понимает, как нейтрализовать атаку соперника. Что получится впереди у самих, неизвестно. Так что стоит ждать аккуратного футбола без большого количества мячей. Индивидуальные ошибки у хозяев еще сохраняются, а на свой гол «Ростов» наиграет. Думаю, будет ничья, которая продолжит безвыигрышную серию ростовчан, однако, учитывая тяжелый график, это очко будет в их пользу.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Михаил Киреев, РИА Новости/Евгений Биятов

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