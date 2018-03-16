Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи чемпионата России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич делится ожиданиями перед играми в Туле, Краснодаре и Казани.

«Арсенал» – «Ростов»

«Арсенал» после зимней паузы не пропускает. Дзюба практически как влитой уже: командует, показывает, кому где располагаться. Дзюба против Карпина, Дзюба против «Ростова», где он неплохо играл – дополнительный подтекст. «Ростов» выглядит командой организованной, да и на гол против «Зенита» наиграл. Какая-то компенсация должна прилететь, может, отложили до следующего дня.

Голы мы увидеть должны, но не больше чем по одному с каждой из сторон. Надо еще понять, какая погода будет во время матча и какие условия его проведения.

«Краснодар» – «Уфа»

Можно сказать, что «Краснодар» относится к тому типу команд, что хорошо играют на приличного качества полях. Однако и против «Динамо» подопечные Шалимова смотрелись неплохо, особенно во втором тайме. Если бы Вандерсон забил, гости точно выиграли бы.

Исторически матчи против «Уфы» даются «Краснодару» очень сложно. Безотносительно того, где они проходят. Лишь одна крупная победа (4:0). При этом в шести из семи случаев «доезжал» вариант «Обе забьют? Нет». Уфимцы умеют играть в обороне, и поединок с «Анжи» явился скорее вспышкой, которые, впрочем, были и в первом круге. Команда кусачая, и как она будет играть в Краснодаре, предельно понятно. Равно как понятно и с хозяевами, вопрос только в реализации. В прошлом году при обилии моментов и феноменальной игре Беленова была нулевая ничья.

Сейчас, если «Краснодару» удастся первым забить, будет сухая победа, может, даже с разницей в два мяча. Если «Уфа» поймает кураж в защите, то возможен тот же исход, что и год назад. Но я полагаю, что краснодарцы все же сильнее и не имеют права терять очки дома.

«Рубин» – «Спартак»

Главное блюдо субботы. Промес пропустит матч из-за дисквалификации, а у хозяев по условиям арендного договора не сыграет Попов. Для «Рубина» стратегически и локально эта потеря даже ощутимее спартаковской. Все-таки Квинси много тянул на себя с Хабаровском, не забил пенальти, и вообще у него много не получалось. Возможно, пауза пойдет ему на пользу.

Исторически «Спартаку» в Казани играть тяжело. Полтора месяца, что «Рубин» готовился к возобновлению чемпионата, показали, что идея Бердыева хорошо воспринимаются игроками. Если вспомнить матч первого круга, там исход определило индивидуальное мастерство Промеса. Плюс красно-белые не позволили ничего создать сопернику в атаке.

«Рубин» точно не полезет вперед, оголяя тылы. «Спартак» понимает, что у хозяев в атаке есть люди, способные исполнить. Будет перетягивание каната, и аргументов в пользу низкой результативности куда больше. Казанцы сделают приоритетную ставку на то, чтобы не пропустить. «Спартак» показал неплохой футбол против СКА, но немного раздробленный.

Фото: ФК «Арсенал» Тула, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Владимир Песня

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