2019-01-16T18:50:29+03:00 Александр Дюков: «Не планирую устраивать никаких революций»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, который является единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС), рассказал о задачах развития отечественного футбола.

— Не планирую устраивать никаких революций. Многое было сделано в футболе, если посмотреть на те решения, которые принимались и были реализованы. Это были правильные решения. К чемпионату мира были построены новые прекрасные арены. Сборная успешно выступила на чемпионате мира, поэтому правильнее будет говорить не о революции, а о эволюционном подходе и создании новых долгосрочных механизмов, которые будут обеспечивать развитие российского футбола в будущем, — сказал Дюков в эфире «Матч ТВ».

— Если говорить о приоритетных направлениях развития футбола, то они определены и сформулированы в «Стратегии развития футбола-2030». Очень важными задачами является развитие детско-юношеского футбола, молодежного футбола. Об этом говорят долгие годы, но, к сожалению, пока что единой и эффективной системы развития детско-юношеского футбола у нас в стране не создано. А это очень важно, потому что является фундаментом для постоянного успешного выступления нашей национальной сборной и профессиональных клубов.

— Что касается детско-юношеского футбола, то ему уделяется много внимания. В этот футбол мы инвестируем. На данный момент в России действует порядка 2300 школ, это немало. При этом надо понимать, что большинство из этих школ не обладает необходимой материально-технической базой и условиями для подготовки футболистов высокого уровня. Над этим нужно работать.

— Вторая проблема детско-юношеского футбола — это система. К сожалению, у нас ее пока нет. У нас есть отдельные элементы, фрагменты, но пока интегрированной системы нет. Все проекты и инициативы, которые нужно выполнить, есть в «Стратегии развития футбола-2030». В детско-юношеском футболе нужно работать по двум направлениям. С одной стороны, это развитие материально-технических баз школ. Нужно повышать качество инфраструктуры, строить новые поля и манежи. Нам нужно актуализировать методики подготовки молодых футболистов, повышать уровень подготовки тренеров и увеличить их число. С другой стороны, очень важная задача — создать единую интегрированную систему детско-юношеского футбола. Все детские школы должны быть связаны. Это можно сделать через новую систему соревнований, где равный соревнуется с равным, есть обмен передовыми практиками и технологиями, более эффективная система селекции и перехода молодых игроков. Все эти задачи выполнимы.

Пост президента РФС стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко.

Выборы пройдут 22 февраля, до этого момента исполнять обязанности главы организации будет президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Источник: Матч ТВ