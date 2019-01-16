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Домашний матч «Монако», борьба «Ювентуса» и «Милана» за Кубок Италии в Саудовской Аравии. Все трансляции среды

09:00
Домашний матч «Монако», борьба «Ювентуса» и «Милана» за Кубок Италии в Саудовской Аравии. Все трансляции среды
Сеск Фабрегас / Фото: © globallookpress.com
Узнай, что ждет тебя сегодня на спортивном телевидении.

17:25* Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Халкбанк — Зенит-Казань

Третий матч флагмана российского волейбола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Надеемся, что небольшая авария, в которую автобус казанской команды угодил накануне, не повлияет на настрой «Зенита», который нацелен продолжить победное шествие на турнире.

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18:55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС — Цедевита

Баскетбольные земляки казанского «Зенита» — игроки УНИКСа в среду дома проведут домашний матч Кубка Европы. В гости к зеленым приедет хорватская «Цедевита».

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»

18:55 Баскетбол. Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Нижний Новгород — Банвит

Другой российский баскетбольный клуб — «Нижний Новгород» - продолжает борьбу в еще одном европейском турнире. Волжане сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице — ниже опускаться совсем не стоит. В конце октября «Нижний» в гостях уступил «Банвиту» (60:78), так что теперь пришло время для реванша.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

20:25 Футбол. Суперкубок Италии. Ювентус — Милан

Суперкубок Италии в Саудовской Аравии! Жаркое противостояние «Юве» и «Милана» на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде. Известно, что туринцам в матче не помогут Марио Манджукич и Мехди Бенатия. Криштиану Роналду, конечно, на месте и хочет поднять трофей над головой. Получится ли? Узнаем сегодня.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 2»

20:55 Футбол. Чемпионат Франции. Монако — Ницца

В прошлом туре французского чемпионата «Монако» поделил очки с «Марселем» (1:1). В том матче в старте монегасков вышли вернувшийся после дисквалификации хавбек команды Александр Головин и испанский новичок клуба Сеск Фабрегас. Включи трансляцию, чтобы узнать, кого с первых минут решит выпустить Тьерри Анри на этот раз.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»

21:55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Ратиофарм Ульм — Локомотив-Кубань

Сегодня «Локомотив-Кубань» сыграет с немецким клубом «Ратиофарм Ульм», а 23 января железнодорожники примут этого же соперника на паркете «Баскет-Холла» в Краснодаре. Важнейший игровой отрезок для красно-зеленых.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»

21:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Фридрихсхафен — Зенит СПб

Петербургский «Зенит», как и казанский, на старте Лиги чемпионов одержал две победы. За третьей волейболисты с берегов Невы отправились в Фридрихсхафен.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

22:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка. Саутгемптон — Дерби Каунти

В первом матче «Саутгемптон» и «Дерби Каунти» сыграли со счетом 2:2. Пора бы соперникам выяснить, кто пройдет дальше.

Прямая трансляция на matchtv.ru и  «Матч ТВ»

22:55 Футбол. Чемпионат Франции. Сент-Этьен — Марсель

Еще один матч лиги 1 — для настоящих гурманов. В двух последних матчах «Сент-Этьен» добыл две победы, ни разу не пропустив. Выдержит ли его оборона в противостоянии с «Марселем»?

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»

* — время везде московское 

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, VTB United League, БК Нижний Новгород, globallookpress.com, БК «Локомотив-Кубань», ВК «Зенит» Санкт-Петербург, Getty Images

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