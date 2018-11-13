Сигурдссона на лавку! Кто выведет Россию в Лигу наций А?
246-м должен был стать Ильзат Ахметов, киргиз, приехавший в 12 лет в знаменитую академию Юрия Коноплева. Киргизский след и в биографии немца Романа Нойштедтера. А также 2 товарищеских матча за взрослую сборную Германии. Роман не одинок в коллективе «дальних» иностранцев нынешнего созыва. Константин Рауш и Денис Черышев не теряли связь с Родиной. Натурализация Маринато Гилерме преследовала исключительно внутрироссийские цели, а отношения Марио Фернандеса со сборной Бразилии окутано тайнами. Случай же с Нойштедтером скорее болезненный. Роман отказался от германского подданства, вернулся к истокам с очевидным прицелом на домашний чемпионат мира и «проехал» мимо заявки. Жестоко.
Подобные прецеденты случались и раньше, но принятие футбольного гражданства носило рабочий характер. Причем футболисты, в основном украинцы, считались заигранными, даже после матчей за молодежку, как например, Эдуард Мор. Сейчас будущие соотечественники все чаще обращаются за помощью к Владимиру Путину. Учитывая, что Президент России особо не отказывает в этом вопросе, неплохо вернуться к практике «если не съесть, то понадкусывать».
В этой связи поводом для размышлений стал матч минувшего тура ЦСКА – «Зенит». Лавры героя отданы Федору Чалову, но кульминацией встречи и эффективного армейского прессинга стал отбор Арнора Сигурдссона.ЦСКА - Зенит. 1:0. Федор Чалов
Восхитил не столько «грабеж» собственности маститого итальянца Клаудио Маркизио, сколько последующие разумные действия 19-летнего исландца. Смелый и резкий юноша приглянулся в первом же проведенном матче, но в данном случае он проявил лучшие качества возрастного футболиста. А именно: по делу расстался с мячом, имея перед собой стоячих защитников и простор для продолжения собственных подвигов. В итоге изумительная трехходовка Сигурдссон – Ахметов – Чалов. Почти сборная России. Исландцы, впрочем, не эстонцы и тут же сообразили, что к чему. Остается надеяться, что Арнор останется на лавке в матчах Лиги Наций УЕФА.
Тренеры сборной России с 1992 года
|Тренер
|Пришел
|Привлекал игроков
|Новичков
|Павел Садырин
|16 июля 1992
|49
|49
|Олег Романцев
|28 июля 1994
|43
|16
|Борис Игнатьев
|11 июля 1996
|46
|16
|Анатолий Бышовец
|24 июля 1998
|47
|17
|Олег Романцев
|20 декабря 1998
|50
|25
|Валерий Газзаев
|8 июля 2002
|42
|14
|Георгий Ярцев
|25 августа 2003
|35
|11
|Юрий Семин
|4 апреля 2005
|26
|1
|Александр Бородюк
|1 января 2006
|17
|1
|Гус Хиддинк
|9 июля 2006
|39
|16
|Дик Адвокат
|17 мая 2010
|46
|18
|Фабио Капелло
|26 июля 2012
|65
|31
|Леонид Слуцкий
|10 августа 2015
|42
|8
|Станислав Черчесов
|11 августа 2016
|62
|22
Станислав Черчесов – счастливый 13-й тренер у руля сборной России, имея в виду, что Олег Романцев дважды входил в одну реку. Без учета первооткрывателя Павла Садырина, наибольшее количество новичков привлек к команде Фабио Капелло. Включая дебютанта национального первенства Александра Головина и Никиту Чернова, который вышел на поле в регулярном чемпионате только через 2 года.
Вынужденная ротация состава случилась в 1994 году, когда перед чемпионатом мира появилось скандальное «письмо 14-ти». Группа игроков требовала денег и Анатолия Бышовца вместо Павла Садырина. Документ отказался подписать вратарь сборной Станислав Черчесов. Некоторые футболисты и вовсе «послали» подписантов, как выразился полузащитник Александр Бородюк. Александр Генрихович позже руководил сборной в промежутке между такими авторитетами как Юрий Семин и Гус Хиддинк. А Станислава Саламовича тренерская фортуна и вовсе вознаградила по чести.
Из радикальных отказников успешным тренером можно считать Игоря Колыванова, который побеждал с юниорами U-17 на чемпионате Европы, а сейчас с хорошим отрывом ведет «Торпедо» в ФНЛ. Валерий Карпин в свое время одумался, что и отразилось на его нынешней тренерской карьере. От неубедительного «Спартака» до приличного «Ростова».
А вот главный бузотер Игорь Шалимов не добился успехов даже с женской сборной. Хотя далекие от женского футбола люди утверждают, что «Шалимов, конечно, неплохой женский тренер, но мужской футбол — это другое» А добрые болельщики посылали письма в Элисту и Краснодар: «Танцуй, Шалимов, тебе письмо от игроков!»
Справедливости ради, любого человека возмутил бы тогдашний диктаторский тон президента РФС. Тем более игроков, столкнувшихся в Европе с другим отношением. Но до сих пор не проходит ощущение, что все было сделано как-то не по-футбольному.