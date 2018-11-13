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Сигурдссона на лавку! Кто выведет Россию в Лигу наций А?

19:32
Сигурдссона на лавку! Кто выведет Россию в Лигу наций А?
Арнор Сигурдссон / Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
245 футболистов привлекали тренеры к матчам за сборную России.

246-м должен был стать Ильзат Ахметов, киргиз, приехавший в 12 лет в знаменитую академию Юрия Коноплева. Киргизский след и в биографии немца Романа Нойштедтера. А также 2 товарищеских матча за взрослую сборную Германии. Роман не одинок в коллективе «дальних» иностранцев нынешнего созыва. Константин Рауш и Денис Черышев не теряли связь с Родиной. Натурализация Маринато Гилерме преследовала исключительно внутрироссийские цели, а отношения Марио Фернандеса со сборной Бразилии окутано тайнами. Случай же с Нойштедтером скорее болезненный. Роман отказался от германского подданства, вернулся к истокам с очевидным прицелом на домашний чемпионат мира и «проехал» мимо заявки. Жестоко.

Подобные прецеденты случались и раньше, но принятие футбольного гражданства носило рабочий характер. Причем футболисты, в основном украинцы, считались заигранными, даже после матчей за молодежку, как например, Эдуард Мор. Сейчас будущие соотечественники все чаще обращаются за помощью к Владимиру Путину. Учитывая, что Президент России особо не отказывает в этом вопросе, неплохо вернуться к практике «если не съесть, то понадкусывать».

В этой связи поводом для размышлений стал матч минувшего тура ЦСКА – «Зенит». Лавры героя отданы Федору Чалову, но кульминацией встречи и эффективного армейского прессинга стал отбор Арнора Сигурдссона.

ЦСКА - Зенит. 1:0. Федор Чалов

Восхитил не столько «грабеж» собственности маститого итальянца Клаудио Маркизио, сколько последующие разумные действия 19-летнего исландца. Смелый и резкий юноша приглянулся в первом же проведенном матче, но в данном случае он проявил лучшие качества возрастного футболиста. А именно: по делу расстался с мячом, имея перед собой стоячих защитников и простор для продолжения собственных подвигов. В итоге изумительная трехходовка Сигурдссон – Ахметов – Чалов. Почти сборная России. Исландцы, впрочем, не эстонцы и тут же сообразили, что к чему. Остается надеяться, что Арнор останется на лавке в матчах Лиги Наций УЕФА.

Тренеры сборной России с 1992 года

Тренер Пришел Привлекал игроков Новичков
Павел Садырин 16 июля 1992 49 49
Олег Романцев 28 июля 1994 43 16
Борис Игнатьев 11 июля 1996 46 16
Анатолий Бышовец 24 июля 1998 47 17
Олег Романцев 20 декабря 1998 50 25
Валерий Газзаев 8 июля 2002 42 14
Георгий Ярцев 25 августа 2003 35 11
Юрий Семин 4 апреля 2005 26 1
Александр Бородюк 1 января 2006 17 1
Гус Хиддинк 9 июля 2006 39 16
Дик Адвокат 17 мая 2010 46 18
Фабио Капелло 26 июля 2012 65 31
Леонид Слуцкий 10 августа 2015 42 8
Станислав Черчесов 11 августа 2016 62 22

Станислав Черчесов – счастливый 13-й тренер у руля сборной России, имея в виду, что Олег Романцев дважды входил в одну реку. Без учета первооткрывателя Павла Садырина, наибольшее количество новичков привлек к команде Фабио Капелло. Включая дебютанта национального первенства Александра Головина и Никиту Чернова, который вышел на поле в регулярном чемпионате только через 2 года.

Вынужденная ротация состава случилась в 1994 году, когда перед чемпионатом мира появилось скандальное «письмо 14-ти». Группа игроков требовала денег и Анатолия Бышовца вместо Павла Садырина. Документ отказался подписать вратарь сборной Станислав Черчесов. Некоторые футболисты и вовсе «послали» подписантов, как выразился полузащитник Александр Бородюк. Александр Генрихович позже руководил сборной в промежутке между такими авторитетами как Юрий Семин и Гус Хиддинк. А Станислава Саламовича тренерская фортуна и вовсе вознаградила по чести.

Из радикальных отказников успешным тренером можно считать Игоря Колыванова, который побеждал с юниорами U-17 на чемпионате Европы, а сейчас с хорошим отрывом ведет «Торпедо» в ФНЛ. Валерий Карпин в свое время одумался, что и отразилось на его нынешней тренерской карьере. От неубедительного «Спартака» до приличного «Ростова».

А вот главный бузотер Игорь Шалимов не добился успехов даже с женской сборной. Хотя далекие от женского футбола люди утверждают, что «Шалимов, конечно, неплохой женский тренер, но мужской футбол — это другое» А добрые болельщики посылали письма в Элисту и Краснодар: «Танцуй, Шалимов, тебе письмо от игроков!»

Справедливости ради, любого человека возмутил бы тогдашний диктаторский тон президента РФС. Тем более игроков, столкнувшихся в Европе с другим отношением. Но до сих пор не проходит ощущение, что все было сделано как-то не по-футбольному.

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