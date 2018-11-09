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Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
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Эксклюзивная «Ф-1», «Барса» в Подмосковье и «Арсенал» против «Анжи». Главные трансляции дня

08:27
Эксклюзивная «Ф-1», «Барса» в Подмосковье и «Арсенал» против «Анжи». Главные трансляции дня
Матч между командами «Локомотив» и «Арсенал» / Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
Лучшие трансляции пятницы.

15:00 Дзюдо. Гран-при 

Старт очередного этапа Гран-при по дзюдо. На сей раз элитную серию принимает Узбекистан. В пятницу на татами выйдут дзюдоистки весовых категорий до 48, 53 и 57 кг. А также мужчины в зачете до 60 и 66 кг.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Боец»

15:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. 109 кг

Очередной день чемпионата мира по тяжелой атлетике. На помосте – тяжеловесы!

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена» 

15:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Свободная практика 1

Льюис Хэмилтон уже чемпион, но сезон еще не закончен. Смотрите эксклюзивно на matchtv.ru трансляцию свободных практик последнего этапа в этом формульном году.

Прямая трансляция на «Матч ТВ»

17:40 и 18:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. ½ финала

Продолжаем следить за главным событием в мировом пляжном футболе. Два полуфинала за один день.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра» 

18:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 87 кг

Соревнования чемпионата мира в Ашхабаде продолжают женщины.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена» 

18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Зенит-Казань – Белогорье

"Преемники" легендарного белгородского «Локомотива» едут в Казань в гости к местному «Зениту».

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш спорт» 

19:00 Самбо. Чемпионат мира

Чемпионат мира по самбо – национальному достоянию российских единоборств. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Боец» 

19:25 Футбол. Арсенал – Анжи. Российская Премьер-лига. 14 тур (₽)

Больше не будем писать про «очередной последний матч» Олега Кононова у руля «Арсенала». Поиски нового главного тренера «Спартака» затянулись. А мы просто посмотрим «Арсенал» — «Анжи».

Прямая трансляция на «МАТЧ ПРЕМЬЕР» (₽) и сайте matchtv.ru

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Химки – Барселона

В прошлом туре «Химки» одержали первую победу в нынешнем розыгрыше Евролиги. Теперь в Подмосковье едет великая и ужасная «Барселона». 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Арена» 

19:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Свободная практика 2

Второй эксклюзив дня от matchtv.ru для всех любителей «Формулы-1». 

Прямая трансляция на matchtv.ru 

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. Ганновер – Вольфсбург (₽)

Приятные 90 минут для любителей бундеслиги. 

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3»

22:40 Футбол. Чемпионат Франции. Лилль – Страсбург 

Если вы смотрите Лигу 1 не только из-за Головина и «ПСЖ», то вам стоит включить «Матч ТВ» в это время!

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

Фото: Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Getty Images, ВК «Зенит-Казань», globallookpress.com, БК «Химки», Reuters

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