Матчи «Спартака» и «Зенита» в Лиге Европы, старт сборной России на Кубке Карьяла. Все трансляции четверга
15:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. 81 кг
В Ашхабаде продолжается 84-й чемпионат мира по тяжелой атлетике. 8 ноября станут известны победительница и призеры в весовой категории 81 кг. Наши девушки здесь не выступят.
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16:25 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Египет – Испания
В 3-м туре группового этапа Межконтинентального кубка пройдет несколько интересных матчей. Поединок между сборными Египта и Испании входит в их число.
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17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. ОАЭ – Бразилия
Накануне бразильцы отправили 10 мячей в ворота Египта, а сборная ОАЭ уступила Испании (4:5). Как закончится этот матч?
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17:55 Плавание. Чемпионат России (25 м)
Набирает обороты чемпионат России по плаванию на короткой воде, который стартовал 7 ноября в Казани.Турнир является отборочным соревнованием для участия в ЧМ в 25-метровом бассейне, который в декабре в китайском Ханчжоу. Поэтому в Татарстане выступят лидеры сборной – Анастасия Фесикова, Климент Колесников, Евгений Рылов и другие.
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18:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. 102 кг
Возвращаемся в столицу Туркменистана. Еще один комплект медалей будет разыгран у мужчин в весе 102 кг. В числе претендентов на награды российский тяжелоатлет Максим Шейко.
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18:25 Прыжки на батуте. Чемпионат мира. Команды
Устали от обыденности? Самое время подключиться к трансляции из Санкт-Петербурга. Там в эти дни проходит ЧМ по прыжкам на батуте. Это зрелищно и увлекательно.
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18:40 Футбол. Лига Европы. Астана – Яблонец
Лига Европы снова с нами! В 4-м туре группового этапа «Астана» дома примет «Яблонец». Расклад такой: команда из Казахстана – лидер группы K, чешский коллектив замыкает квартет.
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18:40 Футбол. Лига Европы. Фенербахче – Андерлехт
«Андерлехту» терять нечего – бельгийцы прибыли в Стамбул, имея всего одно очко в активе после 3 туров ЛЕ. «Фенербахче» же нацелен на три очка в домашней встрече.
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18:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Иран
Российская сборная на старте Интерконтинентального кубка сломила сопротивление национальной команды Таити (7:6). В следующем матче наши футболисты-пляжники разгромили американцев – 13:3. Впереди встреча с неуступчивыми иранцами. Команде нужна твоя поддержка!
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19:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Финляндия
Чемпионат КХЛ ушел на паузу, а это значит, что пришел черед игр Евротура. Стартуем в Хельсинки. В первом же матче на турнире подопечным Ильи Воробьева предстоит скрестить клюшки с хозяевами Кубка Карьяла. Не пропустите трансляцию из Финляндии!
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20:25 Футбол. Лига Европы. Спартак – Рейнджерс
Московский «Спартак» в четверг дома примет «Рейнджерс». 25 октября в Глазго команды сыграли вничью, так и не забив друг другу. Красно-белые замыкают группу G, но победа может помочь «Спартаку» покинуть последнее место. Есть позитивные новости – в общую группу столичного коллектива вернулись Андрей Ещенко и Зе Луиш.
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20:45 Футбол. Лига Европы. Динамо К – Ренн
Еще одна футбольная трансляция. Теперь из Киева.
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20:45 Футбол. Лига Европы. Краснодар – Стандард
В прошлом туре «быки» потерпели обидное поражение в Льеже, пропустив в самой концовке (1:2). «Краснодар» готов взять реванш у «Стандарта» на глазах у родных трибун. Готов и главный бомбардир команды Ари. Положение в группе – огонь. У «Севильи», «Краснодара» и «Стандарта» сейчас по 6 очков.
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20:45 Футбол. Лига Европы. Акхисар – Севилья
Можем предположить, что турецкий «Акхисар» теперь – одна из любимых команд Куинси Промеса. Именно в ворота этого клуба экс-спартаковец забил свой дебютный гол за «Севилью». Тот матч, кстати, закончился со счетом 6:0.
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20:45 Футбол. Лига Европы. Лацио – Марсель
Еще одна любопытная трансляция ЛЕ. Удивительно, но лидируют в группе сейчас не эти команды, а «Айнтрахт». У «Марселя» же все плохо – всего одно очко в трех матчах
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20:45 Футбол. Лига Европы. БАТЭ – Челси
Лондонский «Челси» приехал в Борисов за тремя очками. Примечательно, что БАТЭ – единственная команда, которой удалось забить лондонцам в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Но матч на «Стэмфорд Бридж» для белорусов закончился ожидаемо – 1:3.
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22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Милан – ЦСКА
Победная серия армейцев в Евролиге составляет уже пять матчей. Красно-синие настроены решительно.
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22:50 Футбол. Лига Европы. Арсенал – Спортинг
Возвращаемся к футбольным баталиям. Следующая остановка – стадион «Эмирэйтс», Лондон, Великобритания. Местный «Арсенал» попробует во второй раз обыграть «Спортинг».
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22:50 Футбол. Лига Европы. Бордо – Зенит
Петербургский «Зенит» в четверг в гостях сыграет с аутсайдером своей группы. В прошлом матче подопечные Сергея Семака взяли верх над французами благодаря голам Артема Дзюбы и Далера Кузяева. Кто отличится в этой игре?
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22:50 Футбол. Лига Европы. Славия – Копенгаген
Соперники «Зенита» сыграют в Чехии.
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22:50 Футбол. Лига Европы. Бетис – Милан
Битва за первое место в группе! Лидирует после трех туров команда Ла Лиги, у миланцев на очко меньше. Две недели назад сильнее был «Бетис» (2:1).
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22:50 Футбол. Лига Европы. Селтик – Лейпциг
«Селтик» в Глазго хочет порадовать фанатов победой над немецкой командой. Предыдущая встреча закончилась не в пользу шотландцев (0:2).
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Фото: Getty Images, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Виталий Тимкив, FC Sevilla, globallookpress.com, ПБК ЦСКА, Arsenal Football Club, РИА Новости/Алексей Даничев, Claudio Villa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru