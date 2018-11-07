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Рауль Рианчо: «Обещаю, вам понравится состав на матч с «Рейнджерс»

7 ноября 14:32
Рауль Рианчо: «Обещаю, вам понравится состав на матч с «Рейнджерс»
Рауль Рианчо / Фото: © ФК «Спартак»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» рассказал, как готовил футболистов в предстоящей встрече.

— Есть ли надежда, что в среду мы увидим солнце, которое выходит после дождя?

— Надеюсь, что да, — приводит слова специалиста корреспондент «Матч ТВ» Василий Богданов. — В день, когда солнце не выйдет, тяжело будет всем, и это не только футбола касается. Несмотря на использованную мной метафору, нам предстоит важная игра. У нас еще есть шансы выйти из группы, но для этого необходимо побеждать «Рейнджерс».

— В Глазго вы провели тяжелый матч и добились нулевой ничьей. Какого футбола ждете от ответной встречи?

— Хотелось бы, чтобы игра была лучше по результату. Когда проводишь по три матча в неделю, те изменения, которые приходится вносить, не несут серьезной нагрузки. Моя задача – полностью восстановить игроков эмоционально и физически к каждой игре. Матч будет отличаться от того, что мы увидели на «Айброкс». Там мы должны были удержать счет, а в концовке постараться переломить ход встречи. Завтра же будем стараться играть первым номером и атаковать, так как нам нужна только победа. Кроме того, мы играем дома.

— Будет ли матч сложнее из-за той ситуации, которая сложилась в клубе и в отношениях команды с болельщиками?

— Я – работник клуба и получаю здесь зарплату. Для меня главная задача – максимально отгородить от всех внешних факторов. Футболисты являются главной частью клуба, поэтому я принимаю весь удар на себя, чтобы они могли спокойно готовиться к матчам. Они могут показывать лучший футбол только тогда, когда их ничто не отвлекает и они настроены на сто процентов. Безусловно, непросто играть в такой атмосфере, но мы сделаем все, чтобы порадовать болельщиков.

— Есть ли у вас идеи, как можно было бы отвлечь игроков от всего этого негатива?

— Однажды в Испании один бразильский футболист всегда развлекался. Он ответил, что футбол – состояние души. Конечно, мне бы хотелось куда-то сходить с командой, но мы не можем физически себе этого позволить. Времени хватает только на тренировки, восстановление, перелеты и матчи. Все, что мы можем сделать, — не загружать футболистов лишней работой. Стараемся донести до них то, что они должны играть от сердца. Будь у нас двухнедельный интервал, обязательно бы использовали его в том числе и для внесения изменений. Хотя вчера поиграли в теннисбол.

— Не считаете, что масштабная ротации вредит сыгранности?

— Хороший вопрос, но я задам встречный. Если бы сделали семь замен в Казани и не пропустили бы тот гол на последних секундах, вы бы посчитали меня гением? А потом сделали то же самое и выиграли еще и кубковый матч. Вы видели, сколько моментов у нас было с «Уралом»? Согласно статистике, больше атаковали, били по воротам, владели мячом, но проиграли. Это – футбол. Если вы спрашиваете, буду ли я делать еще замены, я отвечу утвердительно. Что касается состава на предстоящий матч, то я скажу его лишь команде. Но вам он понравится, я обещаю.

— Помогает ли футболистам то, что вы берете негатив на себя?

— Мне 58 лет, я работаю в «Спартаке», который платит мне деньги, причем хорошие. Поэтому я делаю все возможное, чтобы оградить клуб и футболистов от критики. Если удается хоть немного, то я счастлив. Абсолютно верен клубу, и если зависимые журналисты делают все, чтобы меня уничтожить, пусть так и будет. Лично я буду сражаться до конца, пока защищаю цвета этого клуба.

— Слышали, какие прозвища вам придумали болельщики – Альф и Таксист?

— Меня это мало интересует.

— Известно ли вам, что Комбаров, Глушаков и Ещенко учатся на тренеров? Спрашивают ли они вашего совета?

— Я с ними говорю о футболе, но что должен сделать человек, чтобы стать тренером? Он должен быть справедливым и верным. Два основных качества, а все остальное можно прочитать в книжках. Быть справедливым с командой – самое сложное в этой профессии. Даю этот совет всем игрокам, которые планируют стать тренерами. Надеюсь, что ребята после моего ухода скажут, что я был с ними справедлив.

Прямую трансляцию матча вы можете 8 ноября в 20:25 (мск) увидеть на федеральном телеканале «Матч ТВ», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ».

Футбол. Лига Европы. Спартак – Рейнджерс

Источник: Матч ТВ

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