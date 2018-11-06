2018-11-06T14:15:00+03:00 97 572 порции супа. Вернет ли «Спартак» культуру паса

«Спартак» потерпел 4-е поражение в сезоне.

За исключением фиаско с Тулой свинью красно-белым подкладывали тренеры, сами насквозь пропитанные спартаковским духом. Думается, что для поднятия духа исходного Леонид Федун присматривался к победителям этих матчей в свете возможной тренерской вакансии. Рашид Рахимов только распаковал чемоданы в Грозном, у Валерия Карпина уже была возможность реализовать тренерские амбиции в «Спартаке». А вот Дмитрия Парфенова по идее следовало запереть в его московской квартире, и не выпускать, пока не подпишет контракт.

Но еще раньше взгляд лег на тульского наставника. Шаг разумный, если понимать дух как возрождение спартаковской игры, а не биографию персонала. Следует отметить однако, что даже комбинационный стиль «Краснодара», где заявил о себе Олег Кононов, нельзя прямо сравнивать с романцевским и тем более бесковским вариантами. Как воспитанник школы «Спартака» могу припомнить, что нам не снилось такое количество фланговой работы и длинных забросов. Да и вообще скопировать «Краснодар» - все равно, что Марко Ван Бастену повторить безумный гол в ворота сборной СССР в финале ЧЕ-88. Но Олег Георгиевич хотя бы постарается вернуть знаменитую культуру паса, которой не видно уже лет 20.

Кононова еще в бытность футболистом просматривали в «Спартаке», он даже получил приглашение от Бескова. Но того сняли. То есть человек тоже не чужой. Смущает его скорое согласие, если таковое есть. В Севастополе, например, не очень лестно отзываются о скоропостижном отъезде тренера в Краснодар. А у меня вдобавок к спартаковскому прошлому была еще невеста из Тулы, которая не повелась на московские сказки и выбрала студента местного Политеха. Увы…

Удивительно, что за всю российскую историю «Спартак» только один раз договаривался с тренером из РПЛ. И тоже «туляком» Дмитрием Аленичевым. Он также обыграл москвичей незадолго до расставания с Городом-героем.

Тренер Ушел На смену Откуда Олег Романцев конец сезона 1995 Георгий Ярцев структура Спартака Георгий Ярцев конец сезона 1996 Олег Романцев структура Спартака Олег Романцев 21.06.2003 Андрей Чернышов молодежная сборная Андрей Чернышов 11.09.2003 Владимир Федотов структура Спартака Владимир Федотов ио, конец сезона 2003 Невио Скала Италия, безработный Невио Скала 01.09.2004 Александр Старков сборная Латвии Александр Старков 26.04.2006 Владимир Федотов структура Спартака Владимир Федотов 19.06.2007 Станислав Черчесов Ваккер-Тироль, Австрия Станислав Черчесов 14.08.2008 Игорь Ледяхов структура Спартака Игорь Ледяхов ио, 12.09.2008 Микаэль Лаудруп Хетафе, Испания Микаэль Лаудруп 15.04.2009 Валерий Карпин структура Спартака Валерий Карпин конец сезона 2012 Унаи Эмери Валенсия, Испания Унаи Эмери 25.11.2012 Валерий Карпин структура Спартака Валерий Карпин 18.03.2014 Дмитрий Гунько структура Спартака Дмитрий Гунько ио, конец сезона 2014 Мурат Якин Базель, Швейцария Мурат Якин конец сезона 2015 Дмитрий Аленичев Арсенал, Тула Дмитрий Аленичев 05.08.2016 Массимо Каррера структура Спартака Массимо Каррера 22.10.2018 Рауль Рианчо структура Спартака Рауль Рианчо ???

Еще из событий матча «Спартак» - «Урал» заинтриговал баннер «28 лет, 500-й выезд движа. 101 город». Интересно, у кого из соперников больше в коллекции городов? Теоретически у «Урала». «Уралмаш» поиграл во всех лигах, в том числе в первой и буферной СССР-1990, 1991, если ориентироваться на 28 лет. У свердловских фанатов в коллекции должны быть Черновцы и Наманган, Фергана и Верхняя Пымша. Плюс Паола, Страсбур, Силькеборг за счет Кубка Интертото 96.

С другой стороны «Спартак» намного больше колесил по Европе. Вот выборки из базы данных Матча.

Количество городов соперников с 1990 года

Россия СССР Еврокубки Всего Урал 85 14 3 102 Спартак 49 11 65 125

Футбольные путешественники – особая каста. Выездюков, как они себя называют, можно разделить на три группы. Первая – «богатая» и скучная. Они летают на самолетах и селятся в гостиницах. Вторые сами притягивают неприятности, и особую гордость у них вызывают обстоятельства, которые помешали попасть непосредственно на футбол. Третьи тоже исповедуют принцип «был в городе в день матча – выезд засчитан». Но это настоящие романтики.

«Тут вообще еще Советский Союз. С его улицей Ленина через весь город, кинотеатром «Русь», пережившим атомную войну, гордумой в две комнатки, и, конечно же, серпом и молотом на здании в центре города…»

Приведен отрывок из отчета знакомого выездюка о маршруте следования. Ничего особо оригинального, да и выезд простенький: Казань – Нижний Новгород. Но впечатляет смета расходов в 73 рубля, датированная 2013-м годом. Почти треть этой суммы ушла на суп из белых грибов в сельском буфете. Тогда все восхищались махачкалинским контрактом Самуэля Это’О. Наш добровольный корреспондент-статистик подсчитал, что камерунец зарабатывает 30 рублей в секунду. И на зарплату может себе позволить ежедневно 97 572 порции супа. Или же 35 505 раз проехать автостопом от Казани до НиНо.

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