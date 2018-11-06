97 572 порции супа. Вернет ли «Спартак» культуру паса
«Спартак» потерпел 4-е поражение в сезоне.
За исключением фиаско с Тулой свинью красно-белым подкладывали тренеры, сами насквозь пропитанные спартаковским духом. Думается, что для поднятия духа исходного Леонид Федун присматривался к победителям этих матчей в свете возможной тренерской вакансии. Рашид Рахимов только распаковал чемоданы в Грозном, у Валерия Карпина уже была возможность реализовать тренерские амбиции в «Спартаке». А вот Дмитрия Парфенова по идее следовало запереть в его московской квартире, и не выпускать, пока не подпишет контракт.
Но еще раньше взгляд лег на тульского наставника. Шаг разумный, если понимать дух как возрождение спартаковской игры, а не биографию персонала. Следует отметить однако, что даже комбинационный стиль «Краснодара», где заявил о себе Олег Кононов, нельзя прямо сравнивать с романцевским и тем более бесковским вариантами. Как воспитанник школы «Спартака» могу припомнить, что нам не снилось такое количество фланговой работы и длинных забросов. Да и вообще скопировать «Краснодар» - все равно, что Марко Ван Бастену повторить безумный гол в ворота сборной СССР в финале ЧЕ-88. Но Олег Георгиевич хотя бы постарается вернуть знаменитую культуру паса, которой не видно уже лет 20.Смотреть на YouTube
Кононова еще в бытность футболистом просматривали в «Спартаке», он даже получил приглашение от Бескова. Но того сняли. То есть человек тоже не чужой. Смущает его скорое согласие, если таковое есть. В Севастополе, например, не очень лестно отзываются о скоропостижном отъезде тренера в Краснодар. А у меня вдобавок к спартаковскому прошлому была еще невеста из Тулы, которая не повелась на московские сказки и выбрала студента местного Политеха. Увы…
Удивительно, что за всю российскую историю «Спартак» только один раз договаривался с тренером из РПЛ. И тоже «туляком» Дмитрием Аленичевым. Он также обыграл москвичей незадолго до расставания с Городом-героем.
|Тренер
|Ушел
|На смену
|Откуда
|Олег Романцев
|конец сезона 1995
|Георгий Ярцев
|структура Спартака
|Георгий Ярцев
|конец сезона 1996
|Олег Романцев
|структура Спартака
|Олег Романцев
|21.06.2003
|Андрей Чернышов
|молодежная сборная
|Андрей Чернышов
|11.09.2003
|Владимир Федотов
|структура Спартака
|Владимир Федотов
|ио, конец сезона 2003
|Невио Скала
|Италия, безработный
|Невио Скала
|01.09.2004
|Александр Старков
|сборная Латвии
|Александр Старков
|26.04.2006
|Владимир Федотов
|структура Спартака
|Владимир Федотов
|19.06.2007
|Станислав Черчесов
|Ваккер-Тироль, Австрия
|Станислав Черчесов
|14.08.2008
|Игорь Ледяхов
|структура Спартака
|Игорь Ледяхов
|ио, 12.09.2008
|Микаэль Лаудруп
|Хетафе, Испания
|Микаэль Лаудруп
|15.04.2009
|Валерий Карпин
|структура Спартака
|Валерий Карпин
|конец сезона 2012
|Унаи Эмери
|Валенсия, Испания
|Унаи Эмери
|25.11.2012
|Валерий Карпин
|структура Спартака
|Валерий Карпин
|18.03.2014
|Дмитрий Гунько
|структура Спартака
|Дмитрий Гунько
|ио, конец сезона 2014
|Мурат Якин
|Базель, Швейцария
|Мурат Якин
|конец сезона 2015
|Дмитрий Аленичев
|Арсенал, Тула
|Дмитрий Аленичев
|05.08.2016
|Массимо Каррера
|структура Спартака
|Массимо Каррера
|22.10.2018
|Рауль Рианчо
|структура Спартака
|Рауль Рианчо
|???
Еще из событий матча «Спартак» - «Урал» заинтриговал баннер «28 лет, 500-й выезд движа. 101 город». Интересно, у кого из соперников больше в коллекции городов? Теоретически у «Урала». «Уралмаш» поиграл во всех лигах, в том числе в первой и буферной СССР-1990, 1991, если ориентироваться на 28 лет. У свердловских фанатов в коллекции должны быть Черновцы и Наманган, Фергана и Верхняя Пымша. Плюс Паола, Страсбур, Силькеборг за счет Кубка Интертото 96.
С другой стороны «Спартак» намного больше колесил по Европе. Вот выборки из базы данных Матча.
Количество городов соперников с 1990 года
|Россия
|СССР
|Еврокубки
|Всего
|Урал
|85
|14
|3
|102
|Спартак
|49
|11
|65
|125
Футбольные путешественники – особая каста. Выездюков, как они себя называют, можно разделить на три группы. Первая – «богатая» и скучная. Они летают на самолетах и селятся в гостиницах. Вторые сами притягивают неприятности, и особую гордость у них вызывают обстоятельства, которые помешали попасть непосредственно на футбол. Третьи тоже исповедуют принцип «был в городе в день матча – выезд засчитан». Но это настоящие романтики.
«Тут вообще еще Советский Союз. С его улицей Ленина через весь город, кинотеатром «Русь», пережившим атомную войну, гордумой в две комнатки, и, конечно же, серпом и молотом на здании в центре города…»
Приведен отрывок из отчета знакомого выездюка о маршруте следования. Ничего особо оригинального, да и выезд простенький: Казань – Нижний Новгород. Но впечатляет смета расходов в 73 рубля, датированная 2013-м годом. Почти треть этой суммы ушла на суп из белых грибов в сельском буфете. Тогда все восхищались махачкалинским контрактом Самуэля Это’О. Наш добровольный корреспондент-статистик подсчитал, что камерунец зарабатывает 30 рублей в секунду. И на зарплату может себе позволить ежедневно 97 572 порции супа. Или же 35 505 раз проехать автостопом от Казани до НиНо.