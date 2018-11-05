2018-11-05T18:59:38+03:00 «Енисей» без Аленичева приехал к «Анжи». Прямая трансляция на «Матч ТВ»!

Громкие новости пришли из стана красноярцев перед матчем 13-го тура РПЛ с «Анжи». «Енисей» к выездной игре готовит тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым. А где же Дмитрий Аленичев, который возглавляет клуб с 2017 года? По информации СМИ, руководство «Енисея» намерено прекратить с ним сотрудничество. Судя по словам футболистов, они не в курсе. Любопытно, как команда отреагирует на неожиданные перестановки.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов